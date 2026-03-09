Como Trump nos arrastou a todos para uma grande guerra sem sequer nos avisar

Há 49 min

ANÁLISE || Aliados dos Estados Unidos começam a recear os custos económicos e até já pensam numa crise migratória. O que vem a seguir pode ser o pior

A postura dos Estados Unidos em relação aos aliados antes da guerra com o Irão era o equivalente geopolítico a um slogan estampado num blusão que ficou famoso por ter sido usado pela primeira-dama Melania Trump: “Eu realmente não me importo. E vocês?”

A administração Trump não se limitou a rejeitar coligações e deixou de procurar a legitimidade diplomática que marcou a Guerra do Golfo de 1990-91 ou mesmo a invasão do Iraque em 2003; lançou o seu ataque, juntamente com Israel, sem sequer avisar muitos dos seus aliados.

Considere-se, por exemplo, a surpresa causada durante uma viagem ao Dubai a um membro importante do governo italiano, um país mais alinhado com a ideologia de Trump do que a maioria dos países europeus. “Pensem na falta fundamental de coordenação que isto representa: o ministro da Defesa de um dos aliados mais próximos dos EUA estava no teatro de operações quando tudo começou, e não fazia ideia”, lembra um responsável norte-americano.

Nove dias depois, a guerra arrastou o mundo mais profundamente do que nunca para o vórtice desorientador que já definia a vida americana na era turbulenta da política destrutiva de Donald Trump. Os ataques iniciais dos EUA e de Israel - que mataram o Líder Supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei - desencadearam um pandemónio regional. Os governos europeus e do Médio Oriente viram-se confrontados com uma guerra repentina que não era a sua e que a maioria não desejava. As autoridades mobilizaram-se para resgatar cidadãos presos numa zona de combate cada vez maior. A subida vertiginosa dos preços da energia afetou economias frágeis e a agitação tomou conta da política interna. No Golfo, os aliados dos EUA enfrentaram uma saraivada de drones e mísseis que destruiu a opulenta calma das reluzentes cidades de vidro que brotavam do deserto e paralisou um importante entroncamento da aviação global.

Agora, alguns aliados estão a ficar frustrados com o aumento dos custos económicos, o receio de uma crise migratória caso o Irão entre em colapso e a vulnerabilidade dos seus cidadãos. E preocupam-se com o que pode acontecer a seguir.

Mas, apesar do triunfalismo do governo e da determinação dos seus críticos em comparar a mais recente guerra dos Estados Unidos ao lamaçal do Iraque, é demasiado cedo para avaliar com justiça como poderá a guerra terminar.

O presidente Donald Trump durante uma mesa-redonda no Salão Leste da Casa Branca, em Washington, D.C., a 6 de março (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Os ataques aéreos implacáveis ​​dos EUA e de Israel - numa estratégia militar que parece muito mais planeada do que a política - têm grandes probabilidades de neutralizar o poder de Teerão de ameaçar os seus vizinhos. Isto beneficiaria o Médio Oriente como um todo, consolidaria a imagem de Trump como um líder forte na região, livraria Israel de uma ameaça existencial e melhoraria a segurança nacional dos EUA após quase 50 anos de conflito com a República Islâmica.

Mas, sem uma mudança completa de regime, os iranianos podem ainda pagar um preço elevado se, em vez de uma contra-revolução, o que se seguir for uma repressão. E se a guerra de Trump destruir o Estado iraniano e desencadear uma guerra civil, uma crise de refugiados ou graves consequências económicas poderão desestabilizar o mundo.

"Mantenham a calma e não os humilhem"

A guerra revelou novas verdades geopolíticas às nações ocidentais e do Médio Oriente, que não conseguem conviver com Trump, mas também não conseguem viver sem ele.

É difícil perceber porque é que os aliados europeus e do Golfo não previram isto. Esta guerra é o epítome vigoroso de uma nova doutrina “America First”, que consiste em utilizar o poderio americano para impor uma visão inédita dos interesses dos EUA. Tal como a deposição do líder venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA, reflecte a declaração de Stephen Miller, um dos principais conselheiros de Trump, à CNN no ano passado, de que as “leis férreas do mundo” significam que as nações fortes podem governar pela força. É a personificação do temperamento explosivo de Trump, da sua propensão para correr riscos enormes, da sua aversão à estratégia e do seu zelo pelo poder irrestrito. O presidente mais imprevisível da era moderna transformou agora a maior superpotência do mundo na sua influência mais perturbadora.

Um diplomata europeu diz à CNN que o principal impulso para contribuir militarmente para o conflito é “proteger os interesses nacionais”.

Outros defenderam que lidar com Trump é também um interesse nacional fundamental. "Por enquanto, estamos a tentar manter a calma e não os humilhar", acrescenta um diplomata europeu, explicando que a hostilidade pode ser contraproducente.

Julien Barnes-Dacey, diretor de programas para o Médio Oriente no Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros, refere que os europeus "foram apanhados de surpresa".

"Estão, globalmente agora, a responder aos caprichos diários de um presidente norte-americano que está a causar imensa perturbação", diz Barnes-Dacey. E acrescenta: "Estão entre a espada e a parede... Por um lado, querem agarrar-se a algum sentido de direito internacional, ou à ordem baseada em regras, e, por outro lado, estão a tentar desesperadamente manter-se nas boas graças de Trump."

Pessoas em luto transportam os corpos de combatentes do Hezbollah mortos em ataques aéreos israelitas durante o cortejo fúnebre no leste do Líbano, a 8 de março (Bilal Hussein/AP)

Embora os europeus estejam chocados com o desprezo de Trump pelas instituições internacionais, a sua própria fragilidade militar obriga-os a agir com cautela em relação a um presidente que é crucial para a sua defesa.

“É demasiado simplista dizer que os europeus são defensores incondicionais do direito internacional. A maioria dos europeus está a dizer: ‘Condenamos os seus métodos, mas toleramos as suas motivações’”, afirma Nicholas Dungan, CEO da CogitoPraxis, uma consultora estratégica sediada em Haia.

“Assim, enquanto Israel e os Estados Unidos prosseguem com a guerra que iniciaram, os europeus tentam envolver-se sem se envolverem e comprometerem sem se comprometerem”, diz Dungan.

Mas Trump, encorajado pelo seu formidável poder militar, parece alheio aos esforços europeus para chegar aos Estados Unidos. “Não me importo”, apontou à CBS no sábado, quando questionado se desejava mais ajuda. “Podem fazer o que quiserem.”

As ondas de choque da guerra com o Irão atingiram em cheio uma aliança transatlântica já abalada pelas renovadas exigências de Trump, em Janeiro, para que a Gronelândia se juntasse aos Estados Unidos.

A “relação especial” está em crise depois de Trump ter reagido com raiva à recusa inicial do Reino Unido em permitir que os pilotos norte-americanos realizassem missões de combate a partir das suas bases. O pressionado primeiro-ministro Keir Starmer condenou a “mudança de regime vinda dos céus” e falou em nome de uma nação traumatizada pela Guerra do Iraque e profundamente ofendida pela recente minimização, por parte de Trump, das baixas aliadas nas guerras pós-11 de Setembro.

Outros países europeus realizaram um exercício de equilíbrio mais eficaz. O presidente francês, Emmanuel Macron, não pôde “aprovar” ataques “fora do Direito Internacional”. Mas chamou a atenção de Trump ao enviar o porta-aviões francês para proteger os interesses da França.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, conduziu uma visita delicada à Sala Oval expressando preocupações partilhadas sobre os programas nucleares e de mísseis do Irão e condenando as suas ameaças contra Israel. Mas o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pôs em risco laços comerciais vitais ao proibir a utilização de instalações militares norte-americanas para ataques contra o Irão e acusar os EUA de jogarem "roleta russa com o destino de milhões".

A Casa Branca foi surpreendida pelos ataques aos países do Golfo

Enquanto a Europa se apressava a lidar com a diplomacia e as consequências económicas, a situação no Golfo era mais dinâmica.

Os bombardeamentos de mísseis e drones iranianos criaram um espetáculo chocante no Kuwait, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein, alguns dos quais se tornaram refúgios luxuosos para expatriados europeus e americanos. O corte na produção de gás natural liquefeito no Catar e o encerramento efetivo do Estreito de Ormuz - um ponto vital para o trânsito de petróleo - estão a agravar o caos económico.

Inacreditavelmente, a administração Trump pareceu surpreendida com as represálias do Irão, um testemunho da superficialidade do planeamento da Casa Branca para a guerra e, talvez, um mau presságio para o que está para vir.

Um oficial militar israelita admite que a suposição pré-guerra era de que havia uma "alta probabilidade de que as bases americanas na região fossem visadas" assim que o conflito começasse. Mas o responsável reconhece que Israel e os EUA não previram totalmente a extensão dos ataques iranianos contra alvos civis nos países do Golfo. “Infelizmente, isso tornou-se parte da estratégia deles”, vinca o responsável aos jornalistas.

Paul Musgrave, professor de Ciência Política na Universidade de Georgetown, com sede no Catar, concorda que a equipa de Trump subestimou a resposta iraniana. A “surpresa” do Governo com o facto de esta operação não ter sido tão rápida como a deposição de Maduro na Venezuela “levou-me a crer que pensavam mesmo que os iranianos estavam a fazer bluff”, diz.

“Os iranianos perturbaram a vida aqui. Não arrasaram Doha nem do Dubai, mas cumpriram de facto as promessas que fizeram repetidamente, de forma clara e enfática, antes do início das hostilidades.”

Embora a intensidade dos ataques de drones e mísseis iranianos contra os países do Golfo tenha diminuído, o arsenal da República Islâmica continua a ser politicamente potente, ainda que não seja militarmente decisivo. Os ataques visaram depósitos de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait, no domingo, horas depois de o edifício da Instituição Pública de Segurança Social do país ter sido incendiado num ataque com um drone. Na Arábia Saudita, duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas quando um projétil militar atingiu um edifício de habitação.

Isto ajuda a explicar a crescente preocupação regional. Numa chamada telefónica com Trump, no sábado, o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, enfatizou a “importância de conter a crise e intensificar a diplomacia para lhe pôr fim”. E Omã, que estava a mediar as negociações entre os EUA e o Irão que Trump interrompeu, também está preocupado. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Badr Albusaidi, alertou no domingo que a região estava num “ponto de viragem perigoso”.

Alguns funcionários governamentais e militares das nações do Golfo começam a ficar irritados com o tom bombástico do governo, disseram três fontes familiarizadas com o assunto. “As mensagens provenientes de Washington são quase pornográficas. Parece que os líderes estão a deliciar-se com o derramamento de sangue, sem um objectivo final claro. Entretanto, as economias do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) estão a ser afectadas”, diz um antigo alto funcionário norte-americano que se encontra atualmente na região.

Trabalhadores rurais colhem plantações enquanto o fumo sobe após ataques aéreos noturnos contra depósitos de petróleo em Teerão, no Irão, a 8 de março (Majid Saeedi/Getty Images)

O que a América de Trump espera dos seus aliados

O desfecho da guerra será também um campo minado para os aliados dos EUA.

Um regime clerical remodelado no Irão - sob o comando do recém-empossado Líder Supremo Mojtaba Khamenei, caso este sobreviva - pode representar uma ameaça externa menor, mas exigirá ataques militares regulares para o manter sob controlo. Qualquer futuro governo liderado por restos da Guarda Revolucionária Islâmica pode dar prioridade à repressão interna, mas também ameaçar a região. Ninguém quer o caos de um colapso social no Irão. E todos sabem que Trump pode simplesmente espelhar a sua abordagem interna, declarando vitória, abandonando o conflito e deixando que todos os outros lidem com as consequências.

A administração Trump parece obcecada com a fraqueza europeia. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, por exemplo, desafiou os aliados que “desesperam e se escandalizam” enquanto “hesitam sobre o uso da força”.

Uma forma de a Europa reparar a ruptura sem comprometer os seus princípios seria ajudar-se a si própria.

Sophia Gaston, investigadora sénior do Centro de Política Nacional e Segurança Nacional do Departamento de Estudos de Guerra do King’s College de Londres, afirma que os EUA esperam três coisas da sua aliança com a Grã-Bretanha: alinhamento estratégico, alinhamento cultural e capacidades excecionais. Uma demonstração de capacidade de defesa eficaz poderia justificar as diferenças de estratégia e de cultura em Washington.

“Quanto mais um país como a Grã-Bretanha investe na sua soberania, prosperidade e capacidade, mais atraente se torna para os Estados Unidos como parceiro, e mais capaz se torna de defender os seus próprios interesses contra a turbulência de uma tal aliança”, acrescenta Gaston.

No Golfo, as atitudes em relação aos EUA serão influenciadas pelas consequências da guerra, mas também pelo comportamento do Irão.

O presidente Donald Trump conversa com a imprensa enquanto o secretário da Defesa, Pete Hegseth (à direita), e o enviado especial Steve Witkoff (ao centro) estão ao seu lado a bordo do Air Force One, a 7 de março (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

“Acho que é justo dizer que, se é um residente médio do Golfo, está, no mínimo, irritado ou incomodado com os Estados Unidos, e ainda mais com Israel”, aponta Musgrave. “Mas quem está a disparar sobre nós não são os Estados Unidos nem Israel, e o Irão pode ter uma estratégia calibrada para aumentar a pressão sobre os países do Golfo, tentando criar uma cisão entre eles e os Estados Unidos. Mas, no final do dia, é o Irão que está a disparar sobre nós.”

Alguns observadores preveem que a raiva contra o Irão pode fazer com que alguns países do Golfo vejam com mais bons olhos a normalização das relações com Israel - uma prioridade de Trump. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse à Fox News, na semana passada, acreditar que a guerra será uma “porta de entrada para a paz” na Arábia Saudita.

No entanto, dois antigos altos responsáveis ​​israelitas que mantêm uma relação próxima com os países do Golfo disseram estar a ouvir uma “crescente preocupação” com as últimas iniciativas militares de Israel. “Nos últimos dois anos e meio, Israel entrou em guerra e anexou partes da Síria, do Líbano e da Faixa de Gaza, além de atacar o Catar. E há ministros de extrema-direita no Governo israelita que declaram querer controlar o território até ao Eufrates e ao Tigre”, disse um responsável, referindo-se aos rios no Iraque. “Portanto, há países que se questionam se o objectivo da guerra com o Irão é apenas para que Israel se torne a nova potência hegemónica regional.”

As consequências da guerra com o Irão são graves e cada vez mais abrangentes. Elas transformarão o mundo.

A estratégia característica de Trump é desmantelar as estruturas estabelecidas antes de ver como as peças se encaixam e encontrar alguma forma de declarar vitória. Aplicada ao Médio Oriente, esta estratégia é extraordinariamente arriscada e impossível de prever pelos aliados.

O presidente disse à revista The Atlantic, em abril passado, que, no seu primeiro mandato, tinha “duas coisas a fazer: governar o país e sobreviver”. E acrescentou: “E no segundo mandato, governarei o país e o mundo”.

Esta guerra mostra ao resto do mundo o quão tumultuosa será esta postura.