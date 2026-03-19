Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão

CNN , Haley Britzky e Oren Liebermann
Há 49 min
Caça F-35 (Senior Airman Katelynn Jackson/US Air Force via CNN Newsource)

F-35 tem sido utilizado por Estados Unidos e Israel desde o início da guerra

Um caça F-35 norte-americano fez uma aterragem de emergência numa base aérea norte-americana no Médio Oriente depois de ter sido atingido por disparos que se acredita serem iranianos, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

O capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA, disse que o caça furtivo de quinta geração estava "em missão de combate sobre o Irão" quando foi forçado a aterrar de emergência. Hawkins afirmou que a aeronave aterrou em segurança e que o incidente está a ser investigado.

"A aeronave aterrou em segurança e o piloto está em condição estável", acrescentou Hawkins. "Este incidente está a ser investigado."

Este seria o primeiro incidente em que o Irão atingiu uma aeronave norte-americana na guerra que começou no final de fevereiro. Tanto os EUA como Israel utilizam caças F-35 no conflito; cada aeronave custa mais de 100 milhões de dólares.

A aterragem de emergência acontece enquanto altos funcionários norte-americanos continuam a afirmar que os EUA estão a ter um sucesso generalizado na sua campanha contra o Irão. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, disse na quinta-feira de manhã que os EUA estão a "vencer decisivamente" e que as defesas aéreas iranianas foram "destruídas".

Temas: Guerra Médio Oriente F-35 Caça Irão

Médio Oriente

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