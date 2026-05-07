Atenção à navegação: há uma série de novas regras para navegar no Estreito de Ormuz e é o Irão que as dita

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Documento visto pela CNN mostra um novo desafio às forças dos Estados Unidos

O Irão está a tentar forçar os armadores a cumprir um novo protocolo para transitar pelo Estreito de Ormuz - sob pena de sofrerem ataques.

Teerão estabeleceu um conjunto de novas regras para as embarcações que desejam transitar pelo Estreito de Ormuz, de acordo com um documento visto pela CNN, prosseguindo os esforços para formalizar o controlo sobre a via navegável, desafiando os avisos dos EUA.

Intitulado “Declaração de Informação da Embarcação”, o documento é um formulário de candidatura emitido pela recém-criada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) do Irão e deve ser preenchido por todas as embarcações em trânsito para garantir a passagem segura. O documento foi partilhado com a CNN pela Lloyds List e por outra fonte do setor dos transportes marítimos que preferiu manter o anonimato.

Antes do início da campanha dos EUA e de Israel contra o Irão, no final de fevereiro, o estreito estava livre para a navegação de qualquer embarcação, independentemente da sua origem. Mas, desde o início do conflito, o Irão ameaça atacar qualquer navio que passe por Ormuz sem a permissão da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Várias embarcações foram atacadas, mas a grande maioria dos armadores e operadores optou por não correr o risco de enviar os seus navios através do estreito, o que desafiaria o Irão.

A iniciativa de criar uma autoridade para o estreito sublinha a determinação do Irão em consolidar o controlo sobre o que considera um espólio de guerra, apesar dos repetidos alertas dos EUA e das autoridades regionais. O domínio da via navegável - por onde flui um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo - daria à República Islâmica imensa influência sobre os seus vizinhos e a economia global.

Uma lancha da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) aproxima-se do navio cargueiro Epaminondas durante o que os meios de comunicação estatais descreveram como a apreensão de uma das duas embarcações acusadas de violações no Estreito de Ormuz, a 21 de abril (Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agency/AP)

O encerramento do Estreito de Ormuz desencadeou o maior choque na oferta de petróleo da história, elevando drasticamente os preços da energia. Esta quarta-feira, o preço da gasolina nos EUA ultrapassou os 4,5 dólares por galão pela primeira vez em quatro anos, enquanto em Portugal os valores se mantêm largamente acima dos 2 euros por litro.

Uma nova ordem regional e global

Também esta quarta-feira, a conta do Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, na aplicação de redes sociais Telegram publicou uma mensagem delineando a sua visão para o Golfo Pérsico.

O dirigente defendeu uma “nova ordem regional e global sob a estratégia de um Irão forte”, onde não haveria lugar para os estrangeiros “e as suas maldades”. Apontou especificamente para “usar a alavanca do fecho do estreito” como forma de alcançar essa visão.

No final de abril, uma declaração atribuída a Khamenei indicava que o Irão iria criar um mecanismo para supervisionar o tráfego na via navegável.

O Irão implementaria “novos marcos legais e gestão do Estreito de Ormuz”, dizia a declaração, o que beneficiaria os seus vizinhos e se revelaria economicamente frutífero.

“Os estrangeiros que vêm de milhares de quilómetros de distância, agindo maliciosamente por ganância, não têm lugar ali, exceto no fundo das suas águas”, acrescentou.

O documento da PGSA, agora disponibilizado aos expedidores, contém mais de 40 perguntas, exigindo que as embarcações declarem o seu nome e número de identificação, qualquer “nome anterior”, país de origem e destino.

Solicita também a nacionalidade dos proprietários e operadores registados e da tripulação a bordo, bem como os detalhes da carga.

De acordo com a PGSA, as informações devem ser enviadas por e-mail à autoridade antes de uma embarcação poder transitar pelo estreito.

O Irão estabeleceu um conjunto de regras para a navegação no Estreito de Ormuz (Lloyd’s List Intelligence)

Um e-mail da PGSA partilhado com a CNN inclui um aviso de que “informações completas e precisas são essenciais” para processar o pedido de trânsito da embarcação e que “instruções adicionais serão comunicadas por e-mail”.

“Qualquer informação incorreta ou incompleta fornecida será da inteira responsabilidade do requerente, e quaisquer consequências resultantes serão da sua inteira responsabilidade”, lê-se no e-mail.

Não é claro se alguma empresa de navegação solicitou permissão à PGSA. Fazê-lo poderia sujeitá-las a sanções dos EUA, segundo os analistas.

A CNN enviou um e-mail para o endereço da PGSA divulgado esta quarta-feira, procurando mais informações, mas não obteve resposta.

A CNN também contactou a Casa Branca e o Departamento do Tesouro dos EUA para obter comentários.

O Irão já declarou que negaria a passagem pela via navegável a embarcações ligadas aos EUA ou a Israel, enquanto outras embarcações só podem transitar com o consentimento iraniano. A Índia e o Paquistão estão entre os governos que negociaram com o Irão para garantir a passagem das suas embarcações.

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) utiliza uma frequência de comunicação rádio de emergência para alertar as embarcações de que exerce controlo sobre a via navegável.

Os novos requisitos “parecem bastante semelhantes às perguntas que já sabíamos que estavam a ser feitas aos armadores” pelas autoridades iranianas, de acordo com Richard Meade, do serviço de análise de dados marítimos Lloyd’s Intelligence. Mas isso “formaliza a estrutura e parece ser uma manobra do Irão para normalizar a sua autoridade sobre o tráfego”.

Não é claro no documento se o bilhete implicará o pagamento de uma taxa. Teerão tem promovido o estreito como uma potencial fonte de receitas que poderão ajudar na reconstrução do país após a destruição provocada pelos ataques americanos e israelitas. Há relatos de que o país está a cobrar até dois milhões de dólares por embarcação pela passagem.

Na semana passada, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro acrescentou orientações à sua página de Perguntas Frequentes, esclarecendo que tais pagamentos não seriam autorizados a pessoas ou entidades americanas.

“Os pagamentos ao governo do Irão ou à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), direta ou indiretamente, para a passagem segura pelo Estreito de Ormuz não seriam autorizados para pessoas americanas, incluindo instituições financeiras americanas, ou para entidades estrangeiras detidas ou controladas pelos EUA”, afirmou o OFAC.

Os iranianos têm feito “exigências de pagamento, pagamentos de taxas de portagem, como costumamos dizer, para que estas embarcações recebam permissão para navegar”, diz Dimitris Maniatis, CEO da consultora de risco marítimo Marisks.

Assim que obtêm permissão, navegam seguindo “um plano de viagem específico… que os leva sempre entre as ilhas de Caxemira e Larak”, perto da costa iraniana, explica Maniatis à CNN.

Na passada segunda-feira, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) anunciou uma nova área de controlo marítimo que abrange uma grande área a oeste e a leste do estreito, estendendo-se até ao Golfo de Omã, de acordo com um mapa divulgado juntamente com o anúncio.

Os marinheiros não são soldados

Enquanto o Irão procura exercer controlo sobre o estreito, o bloqueio naval dos EUA à navegação de e para os portos iranianos continua.

No início desta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o início do Projeto Liberdade para auxiliar as embarcações a atravessar o estreito, mas suspendeu-o em 48 horas, a pedido dos mediadores paquistaneses.

O projeto “contribuiu para a postura agressiva dos iranianos que desejam controlar o estreito”, segundo Maniatis.

No meio do fogo cruzado estão cerca de 20 mil marinheiros em quase mil embarcações presas no Golfo Pérsico, “com as suas tripulações em condições muito difíceis, sofrendo todas as consequências de uma guerra que se está a expandir para algo mais regional”, afirma Maniatis.

“Os marinheiros não são soldados. São civis que pilotam embarcações, que gerem o comércio global. Não deveriam estar presos numa situação destas.”

Apenas 40 navios atravessaram o estreito durante toda a semana até 3 de maio, de acordo com a Lloyd’s List. O tráfego pré-guerra registava uma média de 120 travessias por dia.

Esta quinta-feira, os dados de tráfego marítimo mostraram que quase nenhum navio-tanque ou cargueiro passou pelo estreito, enquanto o Irão e os EUA disputam o controlo do ponto estratégico.

Os analistas afirmam que qualquer forma de controlo iraniano teria efeitos a longo prazo no fluxo de petróleo através do estreito.

"Há cada vez mais provas de que o Irão pode procurar manter o controlo estratégico do estreito durante o maior tempo possível. Ao mesmo tempo, os EUA podem tolerar este resultado", segundo Matt Wright, da Kpler, uma empresa de informação marítima.

As autoridades norte-americanas afirmaram repetidamente que não aceitariam o controlo iraniano do ponto estratégico.

Wright estima que, caso Teerão consiga controlar a via navegável, o número de travessias não ultrapassaria metade da média pré-guerra, com profundas consequências para os mercados globais de petróleo e gás.

“Num cenário de controlo iraniano a longo prazo, o trânsito de mercadorias poderá subir para 40-50% da capacidade de exportação, mas a normalização não é viável”, acrescenta Wright.