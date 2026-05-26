As conversas entre EUA e Irão estão a começar a aquecer - mas ainda não chega

Há 1h e 21min

O mercado está mais otimista, mas também espera avanços mais concretos para festejar

Os mercados respiram de alívio com a sobrevivência do frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão durante o feriado prolongado e com os progressos num possível acordo para pôr fim à guerra.

As bolsas norte-americanas estão a namoriscar com máximos históricos e os contratos futuros de petróleo recuaram da marca dos 100 dólares por barril.

No entanto, ainda é cedo demais para declarar o fim da crise energética histórica. Alguns analistas alertam que a gasolina a cinco dólares ainda representa um perigo real este verão.

Em primeiro lugar, meras conversas sobre um acordo vago nas redes sociais não são suficientes para os investidores.

O mercado precisa de ver que foi alcançado um acordo concreto, no qual ambos os lados concordam não só em terminar a guerra, mas também em reabrir o Estreito de Ormuz, a via navegável crucial que o Irão tem utilizado para manter a economia mundial refém.

“Nada mudou fundamentalmente. O estreito continua fechado”, diz Rory Johnston, investigador do mercado petrolífero e fundador da Commodity Context.

Johnston afirma que Teerão está relutante em reabrir o estreito porque continua a ser o principal ponto de pressão do Irão. “Assim que abrem essa torneira, perdem rapidamente o poder negocial”, refere.

"Só acredito quando vir"

Em segundo lugar, o mercado quer provas de que o Estreito de Ormuz está realmente a reabrir, idealmente sem portagens ou taxas que inflacionem o já elevado custo do petróleo.

Para resolver o choque de oferta, o fluxo de petroleiros através do Estreito de Ormuz necessita de regressar aos níveis pré-guerra.

“Estou cético. Só acredito vendo”, admite Bob McNally, fundador e presidente do Rapidan Energy Group, à CNN, numa entrevista por telefone.

Alguns dos principais intervenientes do Golfo também estão céticos.

Sultan Al Jaber, CEO da ADNOC, a companhia petrolífera estatal de Abu Dhabi, disse na semana passada que, mesmo que o conflito terminasse imediatamente, seriam necessários pelo menos quatro meses para regressar a apenas 80% dos fluxos pré-conflito através do estreito.

A recuperação completa aos fluxos pré-guerra é improvável até ao primeiro semestre de 2027, afirmou o CEO da ADNOC.

Há também incerteza sobre se o cessar-fogo se vai manter.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 4% esta terça-feira, recuperando parte da forte queda de segunda-feira, enquanto as tensões permanecem elevadas no Golfo. As forças norte-americanas realizaram "ataques de autodefesa" contra locais de lançamento de mísseis iranianos e embarcações em redor do estreito de Ormuz.

De referir que as autoridades norte-americanas afirmaram que os ataques visavam embarcações que tentavam colocar minas, um lembrete tanto da fragilidade do cessar-fogo como dos perigos enfrentados pelas embarcações que tentam transitar pela via navegável.

O "brutal" problema matemático

Mesmo no melhor cenário possível, em que o cessar-fogo se mantenha, seja alcançado um acordo e o estreito seja reaberto, já foram causados ​​danos graves no sistema energético mundial.

Mais de 1,2 mil milhões de barris de petróleo foram perdidos devido à guerra, segundo a S&P Global Energy. E este número aumenta a cada dia que o Estreito de Ormuz permanece praticamente fechado.

Não só a oferta diminuiu, como a procura de energia está a aumentar porque a época de viagens de verão começou.

“Mesmo no melhor cenário, um aperto fundamental no mercado já está definido. Há esta matemática brutal e inexorável que não pode ser alterada por um acordo”, diz McNally. “Não quero ser pessimista, mas não acreditamos que o problema esteja resolvido.”

McNally prevê ainda que os contratos futuros do petróleo Brent regressem aos 120 dólares ou mesmo aos 130 dólares por barril e que os preços da gasolina nos EUA vão namoriscar com o máximo histórico de 5,02 dólares por galão, registado em junho de 2022.

Os preços da gasolina estabilizaram nas últimas semanas em torno dos 4,50 dólares por galão, em comparação com os 2,98 dólares registados no início da guerra.

Johnston afirma que, se o Estreito de Ormuz permanecer fechado durante o próximo mês, os preços da gasolina ultrapassarão muito provavelmente os recordes da era Biden.

“Se o encerramento terminar hoje, a situação torna-se mais complexa”, sublinha Johnston. “Teremos uma queda imediata dos preços, mas ainda serão necessários meses para que o fluxo através do estreito normalize. Poderemos ter uma queda e depois uma recuperação gradual até atingir novos máximos históricos, à medida que todos voltarem a analisar os números.”

Petróleo a 100 dólares mesmo após um acordo?

Os especialistas do sector petrolífero concordam que os preços da energia pré-guerra não regressarão tão cedo - a menos que a economia entre em colapso.

A JPMorgan prevê que, mesmo após a reabertura do Estreito de Ormuz, o preço médio do petróleo Brent será de 104 dólares por barril no terceiro trimestre e de 98 dólares no quarto trimestre deste ano.

Kevin Book, diretor-geral da ClearView Energy Partners, afirmou que, numa questão de semanas ou meses após um acordo, o estreito pode ser desminado, os navios presos no Golfo Pérsico podem ser evacuados, novos navios podem entrar e a produção de petróleo pode ser retomada.

No entanto, alertou que provavelmente levará mais tempo, muitos meses ou mesmo anos, para reparar as instalações danificadas, restaurar totalmente a produção e reabastecer os stocks em declínio.

"Não creio que alguém espere que o preço médio do petróleo volte a ser de 60 dólares por barril tão cedo", diz Book à CNN. "Levará algum tempo para que o fornecimento volte ao normal."