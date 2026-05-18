Armas na televisão e nas ruas: EUA ameaçam e Irão prepara toda a gente para voltar à guerra em força

Reportagem da CNN a partir de Teerão mostra como um povo se está a juntar em torno do mesmo ideal e sob um mesmo lema: "Morte à América"
À medida que a noite cai sobre a extensa capital do Irão e os picos nevados das montanhas Alborz desaparecem na escuridão, milhares de iranianos têm saído rotineiramente às ruas para participar em manifestações patrocinadas pelo Estado, com o objetivo de mobilizar apoiantes contra os Estados Unidos.
Perto da Praça Tajrish, um bairro nobre de Teerão, os inevitáveis gritos de “Morte à América” ecoam sobre um mar de bandeiras iranianas, enquanto os vendedores ambulantes oferecem chá e lembranças, como bonés e patches patrióticos, à multidão entusiasmada.
“Estou tão disposta a sacrificar a minha vida pelo meu país e pelo meu povo”, diz à CNN Portugal uma jovem chamada Tiana, que usa óculos com as cores da bandeira iraniana, no meio dos gritos ensurdecedores.
“Todo o povo, todo o exército, todos os comandantes que temos, estão prontos para sacrificar as suas vidas também e prontos para lutar com toda a sua alma e coração”, acrescenta, descartando a mais recente ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, nas redes sociais, de retomar a ação militar.
“Para o Irão, o tempo está a esgotar-se, e é melhor mexerem-se, depressa, ou não restará nada deles”, publicou Trump na sua plataforma Truth Social este domingo, aumentando ainda mais as tensões, enquanto as negociações de paz paralisadas minam um frágil cessar-fogo.
Um senhor idoso que transportava um cartaz improvisado oferece-se para traduzir a sua placa, escrita à mão em farsi. “A tecnologia nuclear e de mísseis é tão importante como as nossas fronteiras, por isso vamos protegê-las”, pode ler-se.
“Precisamos de energia nuclear, de energia limpa, não de uma bomba”, explica, referindo-se à recusa do Irão em terminar o seu polémico programa nuclear, que Trump tornou uma condição para o fim da guerra.
“Trump sabe que não temos uma bomba, mas mesmo assim está a atacar-nos”, lamenta.
À medida que os rumores se espalham e o receio de ataques iminentes entre os EUA e Israel aumenta, cresce entre muitos iranianos o sentimento de inevitabilidade do retomar das hostilidades.
“Sabemos que esta guerra não acabou. Sabemos que Trump não vai negociar”, lamenta Fatima, que cresceu em Londres e no Dubai.
“Ele simplesmente vai dizer: ‘Façam o que eu vos disser ou mato-vos’. E depois vai atacar-nos mesmo que façamos o que ele diz”, acrescenta.
Os protestos, ou “encontros noturnos”, têm ocorrido em todo o país todas as noites há quase três meses, essencialmente desde o início da guerra.
Mas, nos últimos dias, têm surgido quiosques públicos de venda de armas, onde os civis recebem aulas básicas sobre como manusear armas - um sinal de como as autoridades iranianas, cada vez mais intransigentes, estão a preparar a população para mais conflitos.
Numa banca de jornais na Praça Vanak, vimos uma mulher vestida com um chador preto a aprender a manusear uma espingarda de assalto AK-47, com um homem mascarado com uniforme militar a mostrar-lhe como desmontar e montar a arma.
A poucos metros de distância, uma menina brincava com uma Kalashnikov descarregada, apontando a arma para o ar antes de puxar o gatilho e devolvê-la ao seu instrutor sorridente.
O apelo geral às armas também está a ser repetido na televisão estatal, com vários canais a transmitirem os seus apresentadores empunhando espingardas de assalto.
Um apresentador, Hossein Hosseini, do canal estatal Ofogh, disparou a sua espingarda - em direto na televisão - contra o teto do estúdio depois de receber uma instrução de um membro mascarado da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Noutro momento, a apresentadora do Canal 3, Mobina Nasiri, discursou para os telespectadores segurando uma espingarda de assalto com as duas mãos.
“Enviaram-me uma arma da Praça Vanak para que eu também, como todos vós, possa aprender a usá-la”, anunciou.
Mas nem todos os iranianos são a favor da guerra.
A poucos passos do comício na Praça Tajrish, num parque tranquilo perto do Museu do Cinema do Irão, os habitantes locais folheavam livros numa banca de rua e bebiam chá, enquanto os casais passeavam de mãos dadas.
“Não à guerra”, diz um jovem ao passar.
Sentada num banco de jardim com o marido, uma professora universitária que pede para não ser identificada contou à CNN como ambos desejavam desesperadamente que o Irão mudasse.
“Só queremos viver num país normal, onde os nossos filhos possam ter um futuro”, sussurra ela em inglês.
“Queremos a paz”, acrescenta uma jovem, evidenciando ainda mais a diversidade de opiniões no Irão.
Mas, com o clima na República Islâmica cada vez mais tenso e o país potencialmente à beira de um reatamento da guerra, todas as mensagens oficiais, exceto as da linha dura, parecem estar a ser abafadas.
A CNN opera no Irão com a permissão do governo, mas mantém total controlo editorial sobre as suas reportagens