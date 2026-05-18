Armas na televisão e nas ruas: EUA ameaçam e Irão prepara toda a gente para voltar à guerra em força

Há 1h e 15min

Reportagem da CNN a partir de Teerão mostra como um povo se está a juntar em torno do mesmo ideal e sob um mesmo lema: "Morte à América"

À medida que a noite cai sobre a extensa capital do Irão e os picos nevados das montanhas Alborz desaparecem na escuridão, milhares de iranianos têm saído rotineiramente às ruas para participar em manifestações patrocinadas pelo Estado, com o objetivo de mobilizar apoiantes contra os Estados Unidos.

Perto da Praça Tajrish, um bairro nobre de Teerão, os inevitáveis ​​gritos de “Morte à América” ecoam sobre um mar de bandeiras iranianas, enquanto os vendedores ambulantes oferecem chá e lembranças, como bonés e patches patrióticos, à multidão entusiasmada.

“Estou tão disposta a sacrificar a minha vida pelo meu país e pelo meu povo”, diz à CNN Portugal uma jovem chamada Tiana, que usa óculos com as cores da bandeira iraniana, no meio dos gritos ensurdecedores.

Mulheres seguram espingardas durante uma manifestação do Dia do Exército Nacional em Teerão, no Irão, a 17 de abril de 2026 (Majid Saeedi/Getty Images)

“Todo o povo, todo o exército, todos os comandantes que temos, estão prontos para sacrificar as suas vidas também e prontos para lutar com toda a sua alma e coração”, acrescenta, descartando a mais recente ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, nas redes sociais, de retomar a ação militar.

“Para o Irão, o tempo está a esgotar-se, e é melhor mexerem-se, depressa, ou não restará nada deles”, publicou Trump na sua plataforma Truth Social este domingo, aumentando ainda mais as tensões, enquanto as negociações de paz paralisadas minam um frágil cessar-fogo.

Um senhor idoso que transportava um cartaz improvisado oferece-se para traduzir a sua placa, escrita à mão em farsi. “A tecnologia nuclear e de mísseis é tão importante como as nossas fronteiras, por isso vamos protegê-las”, pode ler-se.

“Precisamos de energia nuclear, de energia limpa, não de uma bomba”, explica, referindo-se à recusa do Irão em terminar o seu polémico programa nuclear, que Trump tornou uma condição para o fim da guerra.

“Trump sabe que não temos uma bomba, mas mesmo assim está a atacar-nos”, lamenta.

Um polícia iraniano guarda um veículo blindado enquanto apoiantes do governo participam numa manifestação religiosa organizada pelo Estado em Teerão, no Irão, a 29 de abril de 2026 (Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images)

À medida que os rumores se espalham e o receio de ataques iminentes entre os EUA e Israel aumenta, cresce entre muitos iranianos o sentimento de inevitabilidade do retomar das hostilidades.

“Sabemos que esta guerra não acabou. Sabemos que Trump não vai negociar”, lamenta Fatima, que cresceu em Londres e no Dubai.

“Ele simplesmente vai dizer: ‘Façam o que eu vos disser ou mato-vos’. E depois vai atacar-nos mesmo que façamos o que ele diz”, acrescenta.

Os protestos, ou “encontros noturnos”, têm ocorrido em todo o país todas as noites há quase três meses, essencialmente desde o início da guerra.

Mas, nos últimos dias, têm surgido quiosques públicos de venda de armas, onde os civis recebem aulas básicas sobre como manusear armas - um sinal de como as autoridades iranianas, cada vez mais intransigentes, estão a preparar a população para mais conflitos.

Um militar iraniano demonstra o uso de armas de fogo num stand na Praça Hafte Tir, em Teerão, no Irão, a 17 de maio de 2026 (AFP/Getty Images)

Participantes aprendem a manusear armas na Praça Hafte Tir, em Teerão, no Irão, a 17 de maio de 2026 (AFP/Getty Images)

Numa banca de jornais na Praça Vanak, vimos uma mulher vestida com um chador preto a aprender a manusear uma espingarda de assalto AK-47, com um homem mascarado com uniforme militar a mostrar-lhe como desmontar e montar a arma.

A poucos metros de distância, uma menina brincava com uma Kalashnikov descarregada, apontando a arma para o ar antes de puxar o gatilho e devolvê-la ao seu instrutor sorridente.

O apelo geral às armas também está a ser repetido na televisão estatal, com vários canais a transmitirem os seus apresentadores empunhando espingardas de assalto.

Um apresentador, Hossein Hosseini, do canal estatal Ofogh, disparou a sua espingarda - em direto na televisão - contra o teto do estúdio depois de receber uma instrução de um membro mascarado da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

O apresentador da televisão estatal Hossein Hosseini dispara uma arma em direto durante um treino com uma espingarda Kalashnikov, a 15 de maio de 2026 (Twitter/Sohheiill)

A apresentadora de televisão Mobina Nasiri aparece no ar com uma arma que, segundo a própria, foi enviada por pessoas na Praça Vanak (IRIB)

Noutro momento, a apresentadora do Canal 3, Mobina Nasiri, discursou para os telespectadores segurando uma espingarda de assalto com as duas mãos.

“Enviaram-me uma arma da Praça Vanak para que eu também, como todos vós, possa aprender a usá-la”, anunciou.

Mas nem todos os iranianos são a favor da guerra.

A poucos passos do comício na Praça Tajrish, num parque tranquilo perto do Museu do Cinema do Irão, os habitantes locais folheavam livros numa banca de rua e bebiam chá, enquanto os casais passeavam de mãos dadas.

“Não à guerra”, diz um jovem ao passar.

Sentada num banco de jardim com o marido, uma professora universitária que pede para não ser identificada contou à CNN como ambos desejavam desesperadamente que o Irão mudasse.

“Só queremos viver num país normal, onde os nossos filhos possam ter um futuro”, sussurra ela em inglês.

“Queremos a paz”, acrescenta uma jovem, evidenciando ainda mais a diversidade de opiniões no Irão.

Mas, com o clima na República Islâmica cada vez mais tenso e o país potencialmente à beira de um reatamento da guerra, todas as mensagens oficiais, exceto as da linha dura, parecem estar a ser abafadas.

A CNN opera no Irão com a permissão do governo, mas mantém total controlo editorial sobre as suas reportagens