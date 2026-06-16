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Acordo entre EUA e Irão inclui fundo privado de 300 mil milhões de euros

António Guimarães
Há 33 min
Explosão vista em Teerão (Vahid Salemi/AP)
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Dinheiro vai entrar através de empréstimos ou concessões de crédito a partir de vários pontos do globo, sendo um dos objetivos a reconstrução das infraestruturas danificadas pela guerra

Um fundo privado avaliado em 300 mil milhões de dólares faz parte do acordo que vai ser assinado ainda esta semana por Estados Unidos e Irão.

De acordo com a agência Reuters, o objetivo deste mecanismo, que até já tem perto de metade do valor alcançado, é garantir um incentivo económico para que ambas as partes cumpram o acordo que vai entrar em vigor, e que prevê, entre outras coisas, a reabertura do Estreito de Ormuz.

O plano assenta na lógica económica do presidente dos Estados Unidos, que pretende tirar partido de uma guerra da qual está a ter visíveis dificuldades em sair, além de todas as consequências económicas ligadas ao encerramento do Estreito de Ormuz.

Agora, o memorando de entendimento a que os dois países chegaram prevê precisamente a reabertura do importante marco estratégico por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, além do levantamento imposto pelos Estados Unidos ao Irão.

É para garantir que estas conquistas se mantêm que o novo fundo privado entra em cena, não fazendo parte de qualquer iniciativa estatal, até porque não se espera que haja dinheiro ou garantias públicas neste mecanismo.

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Em vez disso, segundo a agência Reuters, serão empresas de países do Golfo Pérsico, da Ásia, da América do Sul e de África a assegurar que o dinheiro necessário aparece.

Entre os investimentos em cima da mesa estão áreas da energia, logística, manufaturação e transportes.

Uma fonte iraniana referiu à agência Reuters que o objetivo inicial passava por uma compensação de 400 mil milhões de dólares pelos danos causados durante a guerra, mas os Estados Unidos não concordaram.

Ainda assim, foi a partir dessa ideia que surgiu aquilo que se vai apelidar de Fundo de Reconstrução e Desenvolvimento, que pede aos vários atores da região, mas não só, que contribuam para melhorar a situação. Entre os mecanismos previstos estão empréstimos, linhas de crédito ou até o financiamento direto para a reconstrução de locais danificados pela guerra, nomeadamente refinarias, aeroportos ou até o complexo siderúrgico de Mobarakeh, em Isfahan.

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Temas: Guerra Médio Oriente EUA Irão Estados Unidos
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