A tentar evitar um confronto com Trump, o principal general dos EUA prepara vários cenários de ataque ao Irão

Há 1h e 11min

Elogiado pela operação na Venezuela, Dan Caine volta a ser o homem do momento no Pentágono, onde os desenhos de um ataque vão desde bombardeamentos ao programa de mísseis até ao decapitar da cúpula governativa do Irão

Enquanto o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto, elabora opções militares para um possível ataque ao Irão, um fluxo constante de altos oficiais do Exército, da Marinha e da Força Aérea tem sido discretamente convocado diretamente para o seu gabinete.

Normalmente, as operações militares sensíveis são debatidas na sala de conferências altamente fortificada do Pentágono, conhecida como "O Tanque". Mas, numa administração focada em evitar fugas de informação, Caine - também conhecido pelo seu intenso secretismo - temia que reunir a cúpula militar no centro nevrálgico do Departamento de Defesa em tão pouco tempo pudesse levantar suspeitas, segundo várias fontes familiarizadas com o assunto.

Nestas reuniões e noutras no Pentágono, Caine tem-se manifestado sobre as possíveis desvantagens de lançar uma grande operação militar contra o Irão, levantando preocupações sobre a escala, a complexidade e o potencial de baixas americanas numa tal missão, de acordo com fontes familiarizadas com os seus conselhos.

Estas preocupações não se coadunam com a retórica vinda da Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostra otimista quanto à facilidade com que as Forças Armadas americanas poderiam alcançar a vitória, embora as dimensões exatas deste sucesso não tenham sido definidas.

Mas Caine está determinado a evitar o que acredita terem sido os erros de um dos seus antecessores, o general Mark Milley, e a manter a sua influência sobre Trump, segundo fontes familiarizadas com o seu pensamento.

Milley entrou frequentemente em conflito direto com Trump durante o seu primeiro mandato em questões como o envio de tropas para conter os protestos em território nacional e, por vezes, atenuava a retórica inflamada de Trump em conversas privadas para tranquilizar aliados e adversários apreensivos.

Para Caine, evitar a abordagem de Milley significou ser mais reservado com Trump e evitar interferir diretamente nas decisões, incluindo sobre o que fazer no Irão. É uma corda bamba que Caine tem tentado percorrer durante o seu primeiro ano como principal conselheiro militar de Trump: evitar o conflito direto com um presidente notoriamente volúvel, ao mesmo tempo que oferece orientação militar profissional.

Há quem diga que Caine não tem sido suficientemente assertivo com Trump. "Ele está definitivamente a entrar ao de leve", admite uma fonte familiarizada com as interações de Caine com Trump, ao comparar as suas conversas na Casa Branca com as suas discussões privadas com os líderes militares.

O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, Dan Caine, discursa durante uma conferência de imprensa com o presidente Donald Trump no clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, no dia 3 de janeiro (Joe Raedle/Getty Images)

Apesar das preocupações que Caine tem levantado internamente, no último mês orquestrou também o maior destacamento de equipamento militar dos EUA no Médio Oriente desde a invasão do Iraque.

Este relato dos esforços de Caine para conduzir o seu mandato como chefe do Estado-Maior Conjunto baseia-se em entrevistas a 10 oficiais atuais e antigos.

O porta-voz do Estado-Maior Conjunto, Joe Holstead, diz à CNN, em comunicado, que Caine “nunca ‘ameniza’ as coisas ao discutir opções militares que possam colocar as nossas tropas em perigo”.

“O papel do chefe do Estado-Maior Conjunto e a abordagem deste chefe baseiam-se na função estatutária do chefe de prestar aconselhamento militar ao presidente, ao secretário da Guerra e ao Conselho de Segurança Nacional”, acrescenta. “Este chefe cumpre estas responsabilidades fornecendo a estes líderes um amplo espectro de opções militares, juntamente com uma análise precisa e ponderada dos efeitos secundários, implicações e riscos associados a cada opção. Fá-lo de forma confidencial”.

Caine, um antigo piloto de caças F-16 que serviu como oficial de ligação militar junto da CIA, raramente divulga as suas opiniões pessoais sobre políticas, e os seus apoiantes afirmam que está a fazer exatamente o que um chefe de gabinete deve fazer: fornecer ao presidente o melhor aconselhamento militar possível para facilitar a sua agenda, políticas que o general de mais alta patente do país não tem competência para ditar.

Trump pressionou Caine durante semanas para desenvolver uma vasta gama de planos militares, que agora incluem desde ataques a mísseis balísticos e instalações nucleares iranianas até à eliminação da cúpula do governo iraniano como forma de forçar uma mudança de regime. Estas opções estão a ser planeadas em paralelo com as negociações diplomáticas, cuja próxima ronda está agendada para esta quinta-feira.

Dois caças F/A-18E Super Hornet sobrevoam o porta-aviões USS Abraham Lincoln, da classe Nimitz, no Mar Arábico, no dia 12 de fevereiro (Suboficial de 3.ª Classe Sonny Es/Marinha dos EUA)

Mas, numa reunião na Sala de Situação na semana passada sobre os planos para o Irão, que durou três vezes mais do que o previsto, Caine não conseguiu prever qual seria o resultado de uma operação de mudança de regime, revelam fontes. Caine parecia mais confiante, há meses, sobre o sucesso de uma missão deste tipo na Venezuela, cujo líder foi capturado pelos militares norte-americanos numa operação rápida e decisiva em janeiro.

Faz parte do equilíbrio delicado que Caine tenta manter, dizendo a pessoas próximas que quer restaurar a confiança na sua posição de general de mais alta patente do país e nas Forças Armadas de forma mais ampla, mesmo com a politização de ambos por Trump.

Em resposta às perguntas para esta reportagem, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, descreve Caine como “um profissional muito respeitado, cujo trabalho exige fornecer informações imparciais ao comandante-chefe, o que faz na perfeição”.

“Qualquer sugestão de que o chefe do Estado-Maior Conjunto está a expressar a sua opinião pessoal ou política, de uma forma ou de outra, é completamente falsa”, garante Kelly. “Em todas as questões, o presidente Trump ouve o feedback de todos os membros da sua equipa de segurança nacional e a decisão final é sempre sua.”

Durante o seu mandato como presidente da Comissão de Serviços de Informação, Caine trabalhou arduamente para garantir a atenção de Trump, chegando mesmo a tentar obter um escritório na Casa Branca para poder informar o presidente com mais frequência e ter um espaço de trabalho altamente seguro quando lá estivesse, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Um militar de voz suave e autodepreciativo, que passou grande parte da sua carreira no mundo secreto da espionagem e das operações especiais, Caine é membro do círculo íntimo de maior confiança de Trump, que inclui o vice-presidente JD Vance; o secretário de Estado Marco Rubio; e Susie Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca. Goza ainda mais da confiança de Trump do que o secretário da Defesa, Pete Hegseth, sublinham várias pessoas familiarizadas com a relação entre os dois, sobretudo quando se trata de assuntos operacionais sensíveis.

Se Hegseth está frustrado com Caine, pouco pode fazer quanto a isso. "Caine tem uma linha direta com Trump", vinca uma das pessoas familiarizadas com a dinâmica. “Ele precisa de respeitar a cadeia de comando, mas é o homem do presidente. Hegseth não pode simplesmente encurralá-lo.”

À medida que as preocupações do Pentágono sobre as consequências de uma potencial grande operação militar no Irão começaram a chegar à imprensa, Trump recorreu às redes sociais já esta segunda-feira para reforçar a confiança em Caine e deixar claro que as suas ameaças de ataques nas últimas semanas não foram vazias.

“O general Caine, como todos nós, gostaria de evitar uma guerra, mas, se for tomada a decisão de atacar o Irão a nível militar, acredita que será uma vitória fácil”, escreveu Trump. “Ele só sabe uma coisa: como VENCER e, se receber ordens para isso, estará na linha da frente.”

Questionado sobre as deliberações de Caine em relação ao Irão, Holstead diz que Caine “não defende uma única linha de ação, nem interfere nas suas preferências pessoais nas deliberações operacionais”.

Um oficial superior recentemente reformado, que trabalhou com Caine, explica à CNN que os oficiais se perguntavam por que razão tinha sido escolhido, dado que "existe obviamente uma expectativa de lealdade" por parte de Trump, e Caine não é do tipo que prioriza isso em detrimento da lealdade ao seu juramento como oficial.

"Caine é uma pessoa de elevada inteligência emocional", garante o oficial superior reformado, "porque nunca se desentendeu com ninguém e é geralmente reconhecido como um bom membro da equipa".

Um oficial que trabalhou com Caine resume a situação: "Como é que Caine conseguiu chegar tão longe? É um génio a adaptar-se à pessoa que alguém precisa que ele seja em qualquer situação".

Não festejem, não reajam

Em setembro passado, quando o secretário da Defesa, Pete Hegseth, convocou abruptamente centenas dos mais altos oficiais militares dos EUA para a Virgínia para o ouvirem a ele e a Trump discursarem, Caine sabia que o evento tinha o potencial de descambar para um terreno profundamente político - algo que tinha prometido ao Congresso durante as suas audições de confirmação que evitaria.

Assim, deu aos generais e almirantes reunidos um conselho que sabia que Hegseth e Trump poderiam não gostar, de acordo com pessoas familiarizadas com os seus comentários, incluindo dois oficiais militares próximos de Caine: Não aplaudam, não reajam e ajam com a mesma compostura que teriam no discurso anual do presidente sobre o Estado da União, em consonância com as normas de uma força militar apartidária.

O presidente Donald Trump discursa para oficiais militares de alta patente reunidos na Base do Corpo de Fuzileiros de Quantico, em Quantico, Virgínia, a 30 de setembro de 2025 (Jim Watson/AFP/Getty Images)

De seguida, apresentou Hegseth e Trump, dizendo que era “vital” ouvi-los. Trump pareceu irritado com a falta de reação dos generais. “Nunca entrei numa sala tão silenciosa”, atirou. “Se querem aplaudir, aplaudam.”

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, contestou esta versão das ações de Caine antes do discurso de Trump.

“Não há tensão entre estes grandes líderes”, garante. “Ambos concordam e estão focados em executar a agenda do presidente Trump para tornar as nossas Forças Armadas na maior força de combate do mundo.”

O percurso de Caine até se tornar o general de mais alta patente do país e partilhar o palco com Trump foi bastante invulgar. Reformou-se em dezembro de 2024 como tenente-general de três estrelas, mas foi reconvocado para o serviço ativo por Trump, apesar de nunca ter liderado um comando de combate ou servido como chefe de serviço. Foi assim que a maioria dos anteriores chefes de Estado-Maior recebeu a sua quarta estrela, antes de ser elevada ao cargo de oficial militar de mais alta patente dos EUA. No final, Caine foi promovido à frente de 38 generais e almirantes de quatro estrelas no ativo elegíveis.

Segundo Trump, Caine demonstrou empenho no presidente quando se conheceram em 2018, enquanto Caine prestava serviço no Iraque. Na altura, Caine disse a Trump que o "amava" e que "mataria por ele", usando um boné MAGA.

Caine afirmou, durante a sua audiência de confirmação no ano passado, que o incidente nunca ocorreu. Reforçou ainda que combater a politização das Forças Armadas "começa pelo bom exemplo dado pela liderança, garantindo que somos apartidários e apolíticos e que dizemos a verdade ao poder todos os dias".

E, no entanto, mesmo com Trump a ultrapassar regularmente os limites legais do uso das Forças Armadas norte-americanas - enviando tropas para cidades norte-americanas contra a vontade dos governadores, bombardeando alegados traficantes de droga nas Caraíbas e no Pacífico e atacando o Irão e a Venezuela sem autorização do Congresso -, Caine ofereceu-lhe prontamente opções para executar estas operações, segundo fontes da CNN.

“Milley sempre quis ser visto como o adulto responsável, protegendo o mundo do nosso presidente democraticamente eleito”, explica um conselheiro republicano do Congresso. “Achei isso extremamente inapropriado.”

Segundo as fontes, Caine trabalha em estreita colaboração com uma das figuras mais controversas da administração Trump, o vice-chefe de gabinete para as políticas, Stephen Miller, sobre a melhor forma de conduzir as operações militares dos EUA dentro dos Estados Unidos e na América Latina. Miller telefona de forma frequente diretamente para Caine, pedindo sugestões sobre como pôr um plano em ação.

O planeamento cuidadoso de Caine, que dá prioridade à apresentação de opções em vez da imposição de decisões, contrasta com a visão atual de Trump sobre Milley, cujo retrato foi retirado de uma parede do Pentágono no primeiro dia da sua administração e cuja segurança pessoal foi revogada por Hegseth - por ordem de Trump - dias depois.

De um modo geral, as autoridades da Defesa consideram Caine um contraponto útil a Hegseth, cuja inexperiência e foco em questões da guerra cultural contrastam com a longa carreira militar e a experiência operacional de Caine.

Um exemplo citado pelas autoridades ocorreu em setembro, quando Caine entregou pessoalmente memorandos a Hegseth e ao responsável pela política do Pentágono, Elbridge Colby, detalhando as suas divergências sobre a nova Estratégia de Defesa Nacional elaborada pelo gabinete de Colby, segundo uma das fontes. Entre as preocupações de Caine com o documento, que dá prioridade à defesa interna e ao hemisfério ocidental, estava o facto de minimizar a ameaça representada pela China e a necessidade de as Forças Armadas norte-americanas se prepararem para um possível conflito futuro no Indo-Pacífico, dizem as fontes.

Um alto funcionário da Defesa recusa confirmar se Caine tinha levantado questões sobre a estratégia, mas diz que "os casos descritos seriam simplesmente os de um presidente do Estado-Maior Conjunto a cumprir as suas funções".

Caine mostrou-se também cético, desde o início, quanto à eficácia da operação extremamente dispendiosa das Forças Armadas norte-americanas, defendida por Hegseth, para combater os rebeldes Houthis, apoiado pelo Irão, no Iémen, no ano passado. Segundo as fontes, acabou por recomendar a Trump que a campanha fosse encerrada, e o presidente anunciou pouco depois que os EUA tinham chegado a um acordo de cessar-fogo com o grupo.

No entanto, a relutância de Caine em expressar a sua opinião de forma contundente sobre determinados assuntos deixou muitos oficiais militares sem compreender a sua posição, especialmente tendo em conta o número de altos oficiais militares que foram forçados a abandonar os seus cargos por discordarem de Trump e Hegseth.

No outono passado, Hegseth convocou o então comandante do Comando Sul dos EUA, o almirante Alvin Holsey, para uma reunião com ele e Caine. A reunião foi tensa - Hegseth não acreditava que Holsey estivesse a agir com a rapidez ou agressividade suficientes para combater os traficantes de droga nas Caraíbas e queixou-se de não receber as informações necessárias sobre as operações na região, revelam as fontes. Mas o Comando Sul estava preocupado com a legalidade das operações. Caine permaneceu praticamente em silêncio durante a reunião, garantem as mesmas fontes.

Por fim, Hegseth destituiu Holsey, que se retirou precocemente, apenas um ano depois de ter assumido o cargo. Mas, sublinhando o constante jogo de equilíbrio que desempenhou, Caine presidiu à cerimónia de aposentação de Holsey e cobriu-o de elogios, num gesto que alguns oficiais interpretaram como um subtil protesto contra a decisão de Hegseth.

“Nunca se tratou de ti, mas sim das pessoas, dos outros”, disse Caine sobre Holsey na sua cerimónia. “Nunca disseste ‘eu’ em todas as nossas conversas. Disseste sempre ‘nós’... O impacto que causaste perdurará por muito tempo.”

A face das grandes operações

Ao contrário dos chefes anteriores, Caine evitou interagir com a imprensa e falou publicamente apenas de palanques. No final do ano passado, alguns oficiais que trabalham em estreita colaboração com Caine sugeriram que ele começasse a cultivar a sua própria imagem pública, dizem pessoas familiarizadas com o assunto.

Caine resistiu a esta sugestão, preferindo manter-se o mais discreto possível. Mas Trump levou-o, sem dúvida, ao limite da sua zona de conforto. O exemplo mais evidente disto ocorreu em junho passado, quando Trump exigiu a Caine e Hegseth que concedessem uma conferência de imprensa com o objetivo principal de desacreditar uma avaliação inicial da Agência de Inteligência de Defesa que tinha minimizado o impacto a longo prazo dos ataques americanos às instalações nucleares do Irão.

Trump tinha alardeado o ataque como uma "aniquilação total" do programa nuclear iraniano.

Hegseth passou a maior parte da conferência de imprensa a atacar os meios de comunicação por noticiarem a avaliação. Mas Caine mudou de assunto, optando por dar uma explicação técnica dos bombardeamentos - incluindo gráficos das bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 13.600 quilos utilizadas para atingir as instalações - e dos pilotos que lançaram as munições de bombardeiros B-2 após um voo de 18 horas do Missouri para o Irão.

O enviado-especial de Trump, Steve Witkoff, disse no último sábado, no entanto, que o Irão está agora “provavelmente a uma semana de ter material para o fabrico de bombas de nível industrial”.

Caine também ganhou destaque após a operação militar norte-americana para capturar o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro no seu complexo em Caracas, nas primeiras horas do dia 3 de janeiro.

O resumo da operação feito por Caine durante uma conferência de imprensa no dia seguinte parecia um guião de um filme de ação, descrevendo helicópteros e tropas norte-americanas a serem alvejados tanto na aproximação ao complexo de Maduro em plena noite como durante a retirada do mesmo para um porta-aviões nas Caraíbas.

“Quero agradecer ao general “Raizin” Caine”, disse Trump na conferência de imprensa. “É um homem fantástico. Trabalhei com muitos generais. Trabalhei com alguns de quem não gostava, com alguns que não respeitava, com alguns que simplesmente não eram bons, mas este tipo é fantástico.”

Além das suas aparições em conferências de imprensa e eventos do setor, Caine tem mantido um perfil muito discreto. Hegseth deixou claro que não quer que Caine interaja com os jornalistas sem a sua autorização, dizem fontes. Agora, o Estado-Maior Conjunto precisa de obter autorização do gabinete do secretário antes de falar com a imprensa, e os repórteres já não viajam com o presidente, rompendo com a tradição.

Caine acede aos pedidos de Hegseth, sobretudo porque passou meses a tentar reparar a relação do Estado-Maior Conjunto com o secretário da Defesa. Antes da confirmação de Caine, em abril, Hegseth nutria fortes suspeitas de que o Estado-Maior Conjunto estivesse a divulgar informações para o prejudicar a ele e à sua equipa.

O secretário da Defesa Pete Hegseth ouve o general Dan Caine a depor perante a Comissão dos Serviços Armados do Senado, a 18 de junho de 2025 (Kayla Bartkowski/Getty Images)

Ainda assim, alguns oficiais acreditam que Caine, por vezes, foi longe demais nos seus esforços para agradar a Hegseth e apontam para um episódio ocorrido em outubro passado.

Nesse mês, Caine apressou-se a obter a recertificação para pilotar o caça F-16 - incluindo a abertura de espaço na sua agenda para treinos de voo frequentes na Base Aérea Conjunta de Andrews, segundo uma pessoa com conhecimento da situação - para poder voar ao lado de Hegseth nos caças durante uma visita à Estação Aeronaval de Fallon, no Nevada, onde tinha concluído o Curso de Armamento da Força Aérea décadas antes. O chefe do Estado-Maior Conjunto prosseguiu com o evento apesar da paralisação do governo e de todos os envolvidos na viagem terem ficado sem receber salário, refere a mesma fonte.

O maior foco de tensão entre Caine e Hegseth tem sido a questão do pessoal, segundo várias fontes, e Caine tem perdido rotineiramente estas disputas com o secretário. Caine tentou convencer Hegseth a não demitir vários oficiais militares de alta patente no ano passado, incluindo o ex-diretor do Estado-Maior Conjunto, o tenente-general Doug Sims, e o ex-diretor de Estratégia, Planos e Políticas do Estado-Maior Conjunto, o tenente-general Joe McGee, que Hegseth acusou de divulgar informações contra ele e de não estarem suficientemente alinhados com a sua agenda, dizem as fontes. Ambos foram forçados a reformar-se antecipadamente.

Caine tentou apelar a Hegseth, dizendo-lhe que as demissões abruptas e aparentemente retaliatórias, as promoções tardias e as reformas forçadas que levaram à saída de dezenas de generais e almirantes de alta patente não foram boas para a reputação do secretário perante as Forças Armadas, garantem as fontes.

A medida de exonerar oficiais militares de alta patente pelo seu alegado alinhamento com uma agenda política ou outros motivos não especificados tem sido um desafio para Caine e outros líderes das Forças Armadas, diz o oficial superior recém-aposentado. Mas, em última análise, tudo se resume ao princípio constitucional do controlo civil sobre as Forças Armadas, independentemente de os militares concordarem ou não com as decisões.

“No final do dia, tipos como Caine e os líderes das Forças Armadas não ficaram contentes com isto… Mas [Caine] compreende que é justo e que é assim que as coisas funcionam. Fazer diferente seria como… o que mais se faria? É uma situação difícil”, lamenta o oficial recém-aposentado. “Mas penso que está a haver um sofrimento moral entre os nossos altos comandantes.”