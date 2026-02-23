À beira do abismo: os EUA preparam-se para o cenário mais arriscado no Irão

Há 1h e 59min

ANÁLISE || Como chegámos aqui? Há três vias que ajudam a explicar o agudizar de tensões que já levou a uma concentração maciça de meios militares no Médio Oriente

Os Estados Unidos estão a posicionar forças militares em todo o Médio Oriente capazes de lançar várias vagas de ataques contra o Irão. Se ordenada, esta seria uma operação significativa para além dos anteriores usos mais discretos da força do presidente norte-americano, Donald Trump. Ao contrário de operações anteriores que tinham um prazo e estavam ligadas a objetivos definidos - desde a operação contra a liderança do ISIS ao ataque aos aeródromos sírios em resposta à utilização de armas químicas ou à única noite de ataques às instalações nucleares iranianas no verão passado - esta campanha começaria sem um estado final claramente definido.

Como é que chegámos até aqui?

A resposta reside na convergência de três questões que antes eram distintas mas que agora estão fundidas: o arsenal de mísseis do Irão, a violenta repressão do regime no país e o programa nuclear por resolver. No seu conjunto, estas questões reduzem o espaço para uma ação limitada e moldam o aspeto de uma operação militar nos próximos dias ou semanas.

Imperativo operacional: os mísseis do Irão

No dia 1 de outubro de 2024, eu estava na Sala de Crise da Casa Branca quando cerca de 200 mísseis iranianos foram lançados contra cidades israelitas. O tempo de voo foi de cerca de treze minutos. À medida que os mísseis se deslocavam para a atmosfera superior e desciam em direção aos seus alvos, os sistemas de defesa norte-americanos e israelitas entraram em ação. Os contratorpedeiros da Marinha dos EUA no Mediterrâneo oriental juntaram-se às baterias de defesa antiaérea israelita para intercetar o ataque que se aproximava. A maioria dos mísseis foi destruída.

O episódio marcou o primeiro ataque direto entre Estados na região em décadas. Israel atacou posteriormente os sistemas de defesa aérea iranianos, que ainda não foram reabastecidos.

Mísseis produzidos pelas forças armadas iranianas são exibidos junto a uma fila de bandeiras iranianas durante as comemorações do aniversário da Revolução Iraniana de 1979, a 11 de fevereiro, em Teerão, no Irão (Majid Saeedi/Getty Images)

O programa de mísseis do Irão não é apenas uma ameaça regional. Teerão transferiu tecnologia de mísseis e drones para a Rússia para serem utilizados na Ucrânia, sendo que os drones de origem iraniana atingem regularmente infraestruturas civis. No ano passado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reintroduziu sanções relacionadas com as atividades de mísseis do Irão, refletindo a grande preocupação internacional com a expansão do programa.

Em qualquer cenário militar dos EUA, as instalações de produção de mísseis, os lançadores, os stocks e as defesas antiaéreas associadas estariam provavelmente entre os primeiros alvos. Para os planeadores militares, a degradação da capacidade de retaliação do Irão é um pré-requisito essencial para qualquer operação mais vasta. Esta lógica, por si só, aponta para uma fase de abertura mais próxima da campanha aérea de vários dias levada a cabo por Israel em junho, por oposição a uma noite de ataques dos EUA contra as instalações nucleares do Irão no final dessa campanha.

Desencadeamento político: a repressão do Irão

O acontecimento precipitante desta crise surgiu no interior do Irão.

Os protestos a nível nacional que começaram pouco antes do Ano Novo foram esmagados. Trump encorajou publicamente os manifestantes e avisou que a repressão violenta teria consequências graves para o Irão.

"CONTINUEM A PROTESTAR - TOMEM CONTA DAS VOSSAS INSTITUIÇÕES. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO", escreveu Trump na sua conta nas redes sociais. Também avisou que se o regime do Irão “matar violentamente manifestantes pacíficos (...) os Estados Unidos virão em seu socorro”.

Isso nunca aconteceu.

O resultado trágico foi que os iranianos permaneceram nas ruas, apenas para serem massacrados aos milhares (alguns relatos são de dezenas de milhares) às mãos do regime.

Os acontecimentos chocaram grande parte do mundo - pela primeira vez, os 27 Estados-membros da União Europeia atuaram em conjunto para sancionar o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e classificá-lo como uma organização terrorista.

O reforço militar dos EUA na região foi desencadeado por estes protestos, pelas ameaças de Trump e pela repressão que se seguiu - e não pelos programas nucleares ou de mísseis do Irão.

Isso é importante do ponto de vista operacional.

Se o ímpeto político para a ação dos EUA deriva da repressão violenta do regime, torna-se difícil imaginar uma campanha que não tenha em conta os avisos anteriores de Trump. As instalações, os nós de comando e, possivelmente, os elementos de liderança ligados ao IRGC e à milícia Basij - o aparelho repressivo que liderou a repressão - são suscetíveis de entrar na matriz de alvos.

Isto alarga ainda mais o âmbito de uma operação e o risco de retaliações do próprio Irão, incluindo contra instalações dos EUA em toda a região. Se o Irão infligir baixas americanas na sua resposta, a operação dos EUA iria certamente expandir-se ainda mais, talvez contra a infraestrutura económica do Irão.

Ponto de inflamação estratégico: o programa nuclear

A terceira via é o programa nuclear do Irão.

Os ataques dos EUA no verão passado visaram as infraestruturas de enriquecimento nuclear do Irão, com alvos principais em Fordow, Natanz e Isfahan. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), é provável que as reservas de urânio altamente enriquecido do Irão (combustível que pode ser transformado numa bomba) ainda estejam enterradas debaixo das instalações de Isfahan. É provável que os planeadores militares tenham alvos de seguimento no baralho, ou áreas a atacar novamente caso Trump ordene uma operação.

Há também uma nova instalação enterrada debaixo de uma montanha a cerca de um quilómetro e meio a sul de Natanz, a instalação de enriquecimento destruída no verão passado. Trata-se da montanha “Pickaxe”, um local que o Irão declarou à AIEA em 2020 como uma futura instalação para montar as centrifugadoras que produzem combustível nuclear. Relatórios públicos sugerem que a construção da instalação aumentou significativamente na sequência dos ataques dos EUA em junho, e a área está provavelmente na lista de alvos dos planeadores militares.

Ironicamente, os ataques contra as instalações nucleares do Irão não estavam no radar nem eram seriamente considerados antes dos protestos iranianos e da violenta repressão no início deste ano. A repressão precipitou a crise, mas o Irão voltou a recusar conversações diplomáticas com os Estados Unidos que não fossem sobre o seu programa nuclear - e manteve uma posição de linha dura contra os apelos dos EUA para abandonar o enriquecimento. O enriquecimento interno é desnecessário para um programa nuclear civil, e o Irão é o único país do mundo sem um programa de armamento declarado que enriquecia regularmente urânio para níveis um degrau abaixo do grau de armamento - algo que os ataques militares dos EUA impediram.

Estes fatores fizeram com que o programa nuclear voltasse subitamente para a mira de Trump. Mesmo depois dos ataques dos EUA no verão passado, o Conselho de Segurança da ONU voltou a impor sanções do Capítulo VII às atividades nucleares do Irão, depois de França e Reino Unido terem iniciado um procedimento conhecido como “Snapback”.

Por conseguinte, é difícil imaginar uma operação militar que não atinja também as instalações nucleares do Irão, incluindo as novas instalações na montanha "Pickaxe". O âmbito alarga-se ainda mais.

Uma campanha alargada

Individualmente, cada uma destas questões poderia ter sido gerida de forma separada - dissuasão em relação aos mísseis (ou ataques israelitas - não americanos), diplomacia sobre as questões nucleares, sanções em resposta à repressão interna. No entanto, a combinação dos avisos severos de Trump no início deste ano, juntamente com a decisão do Irão de desafiar esses avisos com uma repressão violenta, serviu para fundir as questões num único cesto para os planeadores americanos.

Isto significa que, em termos operacionais, uma campanha de ataque começaria com as infraestruturas de mísseis e as defesas aéreas, alargando-se a elementos do aparelho de segurança do regime e seguindo-se uma ação contra instalações nucleares residuais. Esta seria uma campanha de vários dias, pelo menos, e a sua expansão a partir daí - para incluir a liderança iraniana e alvos de infraestruturas económicas - dependeria da resposta do Irão aos ataques iniciais. O destacamento maciço para a região sugere que as Forças Armadas dos EUA estão prontas e preparadas para subir um degrau na escalada, se necessário.

Trump espera que tal operação seja limitada, semelhante aos ataques que fez no verão passado contra Fordow, Natanz e Isfahan. Mas a lógica desta crise e a forma como se desenvolveu tende agora para uma campanha de dias ou semanas. Não haverá um único golpe.

Agora, à beira do abismo

Foi assim que chegámos à beira do abismo, uma sequência inadvertida de acontecimentos e escolhas que deixam pouca margem de manobra a Washington ou a Teerão. A menos que haja um avanço diplomático de última hora, o que é improvável, o que vai acontecer a seguir estará nas mãos de Trump e do Líder Supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, nenhum dos quais - neste momento - parece preparado para construir uma saída.

Se as hostilidades começarem, o rumo está traçado para uma campanha de duração indeterminada e com múltiplas variáveis, diferente de tudo o que Trump, como chefe supremo das Forças Armadas norte-americanas, já conheceu.