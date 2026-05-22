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Pelo menos quatro mortos num local onde dormiam adolescentes. Rússia acusa Ucrânia de "crime monstruoso"

António Guimarães
Há 56 min
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Imagens do local mostram grande destruição. Rússia diz que foi um ataque da Ucrânia realizado com drones

Pelo menos quatro pessoas morreram e 35 crianças ficaram feridas na sequência de um ataque noturno da Ucrânia a uma residência estudantil na zona de Lugansk, a única região ucraniana que a Rússia controla a quase 100%.

A Ucrânia ainda não reagiu às acusações russas, mas sabe-se que as tropas de Kiev ainda não desistiram daquela região que, em conjunto com Donetsk, completa o Donbass, o objetivo mínimo de Vladimir Putin onde a guerra existe desde 2014.

Em todo o caso, a situação está a fazer manchetes na Rússia, com o Kremlin a acusar a Ucrânia de um “crime monstruoso” no ataque a uma zona que serve a faculdade da cidade.

Em paralelo, a comissária para os Direitos Humanos da Rússia afirmou que 86 adolescentes com idades entre os 14 e os 18 anos estavam a dormir nas instalações da Universidade Starobilsk quando os drones ucranianos atingiram o local.

“As Força Armadas ucranianas realizaram um ataque contra crianças que estavam a dormir”, afirmou Yana Lantratova.

De Lugansk, o governador apontado pela Rússia, Leonid Pasechnik, anunciou que duas pessoas já foram resgatadas dos escombros, onde as autoridades continuam a trabalhar para identificar eventuais vítimas.

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Temas: Guerra Lugansk Ucrânia Rússia
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Europa

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