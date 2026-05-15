Norte-americanos da Lockheed Martin admitem produzir componentes do F-35 em Portugal

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Empresa que está na corrida no negócio para a substituição dos F-16 da Força Aérea convidou um grupo de jornalistas portugueses para visitar as instalações de Fort Wirth, no Texas

Os norte-americanos da Lockheed Martin admitem produzir em Portugal componentes do caça de quinta geração F-35, bem como fazer a sua manutenção, caso o Governo português escolha este avião para substituir os F-16.

É nas instalações em Fort Worth, no estado norte-americana do Texas, que a empresa convidou um grupo de jornalistas a visitar e de onde saem 156 caças ao ano, que a Lockheed Martin espera vir a projetar em breve uma bandeira portuguesa, caso seja a escolhida para substituir a frota portuguesa de F-16. Na corrida, estão também os suecos da SAAB, com os Gripen, e o consórcio europeu que inclui a Airbus e os seus Eurofighters Typhoon.

Enquanto o negócio não vê a luz do dia, a empresa norte-americana acena com a produção de componentes e a manutenção dos caças em Portugal. “É absolutamente possível”, garantiu à imprensa portuguesa Robert Weitzman, diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais do F-35.

“Não estamos a começar relações com a indústria portuguesa, estamos a dar-lhes seguimento”, salientou, lembrando a colaboração em programas como os P-3, além dos F-16.

A Lockheed Martin tem estado em contacto com a Força Aérea portuguesa, adiantaram os responsáveis, mas ainda sem qualquer diálogo oficial com o Governo, que deverá rever a Lei de Programação Militar (LPM) este ano e incluir neste planeamento os novos caças.

Além desta possível produção de componentes, os norte-americanos já identificaram 16 potenciais projetos de parceria em Portugal com empresas e universidades ou centros de investigação, em áreas como coprodução, colaboração tecnológica, exportação, integração de cadeias de fornecimento e projetos conjuntos de investigação e desenvolvimento. “Este é um investimento a longo prazo, de décadas, e uma capacidade crítica de dissuasão. Não há melhor plataforma para ficar à frente das ameaças hoje em dia e nas próximas décadas”, realçou Weitzman.

A empresa norte-americana considera, aliás, que o programa de caças F-35 é uma “solução europeia”, com 25% das componentes da aeronave já produzidas em solo europeu e que não existe apenas em “powerpoints”.

“Há quem tenha ativos que nunca foram utilizados em situações reais. Há quem tenha algumas ideias que existem apenas em apresentações de ‘powerpoint’. (…) Está em causa confiança. A mensagem não é ‘confiem em nós’. A mensagem é ‘já provámos que conseguimos’”, disse à Lusa Nicholas Smythe, vice-presidente da Estratégia de Campanhas de Sustentação e Desenvolvimento de Negócios na Lockheed Martin.

De acordo com o responsável, 25% das componentes desta aeronave já são produzidas em solo europeu, sendo que a Lockheed tem uma linha de montagem final e verificação em Cameri, Itália, além de outra no Japão.

“Além da produção, quando se analisa a manutenção, dispomos de armazéns europeus, formação europeia, logística europeia e centros de reparação europeus. Trata-se de um programa tão europeu quanto americano. É um modelo de sucesso em matéria de cooperação e comunicação”, realçou.

O mesmo argumento foi utilizado por Chauncey McIntosh, vice-presidente e diretor-geral do programa F-35 Lightning II, que em entrevista à Lusa definiu este investimento como um “programa global” que “apoia a estratégia europeia” e tem potencial para criar postos de trabalho.

"Quando pensamos em como construímos um F-35, a parte dianteira da fuselagem, onde o piloto se senta, essa parte tem sido produzida na Finlândia. Construímos a secção central do avião, que agora é fabricada na Alemanha. Também construímos a parte traseira do avião, que é fabricada no Reino Unido», exemplificou McIntosh, numa entrevista que decorreu mesmo acima da enorme linha de produção dos F-35, que se estende por mais de um quilómetro.