A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Há 1h e 4min

Reuniões de topo que envolveram chefes das secretas e altos diplomatas já terminaram em Abu Dhabi

A Rússia lançou o seu maior ataque aéreo noturno contra a Ucrânia este ano, informaram as autoridades locais este sábado, horas depois de os negociadores de Kiev, Moscovo e Washington se terem encontrado para a sua primeira reunião trilateral desde o início da guerra.

As conversações trilaterais de dois dias entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, realizadas esta sexta-feira e sábado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, já terminaram, de acordo com a delegação ucraniana e os meios de comunicação social russos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou as conversações trilaterais como “construtivas” e afirmou que poderão realizar-se novas reuniões já na próxima semana.

“Muito foi discutido e é importante que as conversações tenham sido construtivas”, escreveu Zelensky no X no sábado.

“O foco central das discussões foram os possíveis parâmetros para acabar com a guerra”, disse o líder ucraniano. Acrescentou que os responsáveis norte-americanos tinham sugerido a formalização desses parâmetros, bem como das condições de segurança necessárias para os alcançar.

Entretanto, um porta-voz do governo dos Emirados Árabes Unidos afirmou que as conversações decorreram numa “atmosfera positiva e construtiva” e que os representantes ucranianos e russos se empenharam diretamente nos elementos de um quadro de paz proposto pelos EUA.

As conversações foram conduzidas em inglês e russo, informou a agência noticiosa estatal russa TASS, citando uma fonte.

Entre as duas rondas de negociações, ataques com mísseis e drones visaram a capital ucraniana, de acordo com a força aérea do país, que ativou as defesas aéreas. Os jornalistas da CNN em Kiev relataram ter ouvido explosões.

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas nos ataques, segundo o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko. Acrescentou que a queda de detritos provocou incêndios e danificou edifícios, tendo cerca de seis mil blocos de apartamentos ficado sem aquecimento e outras zonas da cidade sem abastecimento de água. Na manhã deste sábado, hora local, estavam 12 graus Celsius negativos em Kiev.

A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, no nordeste do país, também foi alvo de ataques, que danificaram uma maternidade e um dormitório para pessoas deslocadas, de acordo com o presidente da câmara, Ihor Terekhov. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança.

No total, a Rússia lançou mais de 370 drones e 21 mísseis durante a noite, com outros alvos incluindo Sumy e Chernihiv, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no sábado. O presidente acrescentou que os ataques se centraram no sector energético da Ucrânia, que é “crítico” durante o inverno frio.

Um veículo da polícia circula numa rua escura durante um corte de energia, algumas horas após o início de um ataque aéreo no centro de Kiev, na Ucrânia, a 24 de janeiro (Sergei Gapon/AFP/Getty Images)

Os ataques ocorreram pouco depois de as delegações de ambos os países terem terminado o seu primeiro dia de conversações com representantes dos EUA.

De acordo com a TASS, o território continua a ser o principal ponto de atrito nas negociações. À entrada para as conversações, foi amplamente entendido que o território era a única questão-chave ainda por resolver. O Kremlin reiterou a posição da Rússia de que a Ucrânia deve retirar-se da região de Donbass, na parte oriental do país, o que a Ucrânia tem repetidamente rejeitado.

A região do Donbass é constituída pelas duas regiões de Donetsk e Lugansk, ricas em carvão, que constituíam o coração industrial da Ucrânia. A região tem uma população significativa de língua russa. E foi no Donbass que a missão de Putin para desestabilizar e conquistar a Ucrânia começou em 2014.

A área também contém a “cintura de fortaleza” de cidades industriais, caminhos-de-ferro e estradas que constituem a espinha dorsal da defesa da Ucrânia e abastecem a linha da frente. Kiev passou anos a fortificar esta área e perdê-la deixaria o resto do leste da Ucrânia completamente aberto.

Voluntários da comunidade cristã de Santo Egídio distribuem gratuitamente refeições quentes a idosos em Kiev, na Ucrânia, a 23 de janeiro (Efrem Lukatsky/AP)

A Rússia enviou uma equipa militar para participar nas conversações em Abu Dhabi, incluindo um espião de topo e um chefe dos serviços secretos militares; a Ucrânia enviou negociadores de topo, incluindo diplomatas e funcionários de segurança; e os EUA foram representados pelo enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, pelo genro de Trump, Jared Kushner, e pelo conselheiro da Casa Branca, Josh Gruenbaum.

A administração Trump tem pressionado a Ucrânia a aceitar um acordo de paz, apesar das preocupações generalizadas de que um tal acordo possa favorecer Moscovo.

Quase quatro anos após o lançamento de uma invasão em grande escala do seu vizinho, a Rússia ocupa cerca de 20% do território reconhecido pelo direito internacional como parte da Ucrânia soberana. Este território inclui a quase totalidade da região de Lugansk e partes das regiões de Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia.

Nick Paton Walsh, Nina Subkhanberdina, Victoria Butenko, Darya Tarasova, Helen Regan e Ivana Kottasová da CNN contribuíram para esta reportagem