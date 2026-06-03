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Trump admite chamada explosiva com Netanyahu e garante que o Irão já abdicou da arma nuclear

António Guimarães
Há 34 min
Donald Trump Benjamin Netanyahu (Evan Vucci/AP)
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Presidente dos Estados Unidos não estava zangado, mas estava "perturbado" com o que estava a acontecer no Líbano

O presidente dos Estados Unidos admitiu ter tido uma conversa mais dura com o primeiro-ministro de Israel, ainda que garanta que a relação entre os dois continua saudável.

Em declarações ao podcast “Pod Force One”, do New York Post, Donald Trump confirmou que chamou “fodidamente louco” a Benjamin Netanyahu, ainda que os dois continuem a “trabalhar muito bem em conjunto”.

O estalar do verniz entre os dois líderes - que foi inicialmente revelado pelo portal Axios - aconteceu por causa das operações de Israel no Líbano, nomeadamente depois da ordem de Telavive para ampliar a área de intervenção, o que até levou à conquista de um castelo estratégico no sul do país.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse estar "incomodado" com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, devido aos ataques de Israel em Beirute, enquanto os EUA trabalhavam num acordo de paz com o Irão.

"Não diria que estava zangado. Estava um pouco incomodado com as constantes quezílias dele com o Líbano, sabe? A certa altura, disse: 'Bibi, precisamos de parar com isto'", descreveu Donald Trump sobre a chamada telefónica com Benjamin Netanyahu.

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“Temos trabalhado muito bem em conjunto. Gosto muito do Bibi e trabalho muito bem com ele”, reiterou o presidente norte-americano, que se descreveu como um líder “em tempo de guerra”, tal como o primeiro-ministro de Israel.

E apesar da frustração com a possibilidade de a intervenção de Israel no Líbano poder fazer resvalar um acordo com o Irão, Donald Trump continua confiante de que a paz vai ser alcançada “bem rápido”.

A dúvida que continua no ar é a extensão e dimensão do memorando de entendimento entre as duas partes, mas o presidente dos Estados Unidos garantiu que o Irão já concordou em não ter uma arma nuclear, o que era uma das exigências de base de Washington.

A negociação deve assim continuar, com Donald Trump a sublinhar que o líder supremo do Irão, o aiatola Mojtaba Khamenei, está envolvido no processo, ainda que não existam conversas diretas entre os dois chefes de Estado.

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Temas: Guerra Israel Irão EUA Estados Unidos
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