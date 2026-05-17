A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Um beduíno de 29 anos terá descoberto por acaso uma base israelita escondida no oeste do Iraque. Mas, afinal, como pôde uma potência estrangeira operar em território iraquiano sem que o Governo de Bagdade o admitisse? Por agora, ninguém quer assumir nada. Awad al-Shammari ficou sepultado numa campa rasa
Awad al-Shammari saiu de casa para comprar mantimentos e nunca voltou.
Tinha 29 anos, era pastor, conhecia o deserto como quem conhece uma sala antiga, e atravessava naquela tarde de 3 de março a região áspera e quase vazia de al-Nukhaib, no oeste do Iraque, quando viu o que não devia ter visto: soldados, helicópteros, tendas e uma pista improvisada no meio da areia.
O que parecia apenas mais uma deslocação de rotina até à vila mais próxima acabou por abrir uma das histórias mais sensíveis da guerra subterrânea entre Israel e o Irão.
Segundo uma investigação do New York Times, o local encontrado por al-Shammari era uma base secreta israelita, montada em território iraquiano para apoiar operações militares contra o Irão. Mais tarde, as autoridades iraquianas confirmaram ao jornal norte-americano a existência de uma segunda instalação, também escondida no deserto ocidental do país.
O Iraque, que não tem relações diplomáticas com Israel e onde a opinião pública vê o Estado israelita como "inimigo", tornou-se assim palco involuntário de uma operação militar estrangeira conduzida por uma potência hostil.
Mas a base que o pastor terá descoberto não nasceu com a atual guerra. De acordo com responsáveis regionais ouvidos pelo New York Times, começou a ser preparada por Israel no final de 2024 e terá sido usada, primeiro, durante a guerra de 12 dias contra Teerão, em junho de 2025.
A função era prática e militarmente valiosa: encurtar distâncias, apoiar aeronaves, permitir reabastecimento e prestar cuidados médicos. Uma instalação temporária, feita para a guerra e para desaparecer da paisagem antes de se transformar num problema político. Mas o deserto, às vezes, devolve aquilo que os Estados escondem.
Al-Shammari ainda terá contactado o comando militar regional iraquiano para comunicar o que vira. Pouco depois, a família e as autoridades perderam o contacto com ele.
Três testemunhas beduínas contaram que viram um helicóptero perseguir a carrinha do pastor e disparar repetidamente até o veículo parar em chamas. Durante dois dias, os familiares procuraram-no. Encontraram depois a carrinha carbonizada e o corpo queimado. Foi enterrado junto ao veículo, sob uma campa simples, rasa.
Israel recusou comentar tanto a existência das bases como a morte do pastor.
Irão pode vir a ter "envolvimento militar mais direto no Iraque"
O segredo, claro, deixou de pertencer apenas aos serviços militares. No dia seguinte ao alerta de al-Shammari, as unidades iraquianas aproximaram-se da zona. E foram atacadas. Um soldado morreu, dois ficaram feridos e dois veículos foram atingidos antes de a força recuar.
Em público, o comando iraquiano falou em forças “estrangeiras” e anunciou uma queixa no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em privado, segundo responsáveis citados pelo New York Times, a chefia militar iraquiana perguntou aos norte-americanos se aquela força era dos Estados Unidos. A resposta terá sido negativa. “Então percebemos que era israelita”, afirmou o general Ali al-Hamdani, comandante das Forças do Eufrates Ocidental.
Esta pergunta à América torna a história maior do que uma base clandestina israelita. Desde a invasão norte-americana de 2003, Bagdade vive como que presa entre Washington e Teerão: é dependente da arquitetura militar dos Estados Unidos e está pressionada pela força política, religiosa e armada do Irão. O aparecimento de postos israelitas em solo iraquiano rasga esse equilíbrio já frágil. Se os norte-americanos sabiam — e a investigação do jornal indica que pelo menos uma parte do dispositivo era conhecida em Washington —, Bagdade foi mantida no escuro ou alguns dos seus comandos militares calaram a informação. Ambas as hipóteses são, no mínimo, politicamente perigosas.
O deputado iraquiano Waad al-Kadu, que participou numa reunião parlamentar confidencial sobre o caso, resumiu a indignação em termos nada neutros: falou num “desrespeito gritante” pela soberania iraquiana. Outro parlamentar, Hassan Fadaam, disse que a instalação de al-Nukhaib, denunciada pelo pastor Awad al-Shammari, era apenas a que tinha sido descoberta. A outra continuava por localizar publicamente.
A versão oficial de Bagdade continua a ser cautelosa, quase ao ponto de parecer negação. Um porta-voz das forças de segurança iraquianas afirmou que o país “não tem informação” sobre a localização de bases militares israelitas. Só que essa prudência não resolve o dilema. Pelo contrário: expõe a fragilidade de um Estado que pode ter sido incapaz de detetar forças estrangeiras no seu território durante meses, ou incapaz de dizer aos iraquianos o que sabia.
Também para os Estados Unidos a revelação é incómoda. A administração norte-americana tem pressionado o Iraque para reduzir a influência iraniana, desarmar milícias pró-Teerão e limitar o seu peso no aparelho de segurança. Mas, se a cooperação com Washington passar a ser lida em Bagdade como cobertura indireta a operações israelitas, esse esforço pode virar-se contra si próprio. Para as milícias alinhadas com o Irão, a história oferece um argumento forte, pois desarmar seria confiar num Estado que nem controla o próprio deserto, ou num aliado norte-americano que não conta tudo.
Ramzy Mardini, fundador da Geopol Labs, uma consultora de risco sediada no Médio Oriente, pôs o problema em poucas palavras ao New York Times: “O envolvimento com os Estados Unidos arrisca agora ser enquadrado como alinhamento com Israel”. Numa guerra onde quase tudo serve de argumento para o passo seguinte, Mardini avisou ainda que, se o conflito com Teerão recomeçar, esta história pode “fornecer um pretexto para um envolvimento militar iraniano mais direto no Iraque”.
A base de al-Nukhaib já não estará operacional. O estado da segunda instalação permanece desconhecido. Ficam, porém, as perguntas que uma carrinha queimada trouxe para fora da areia: quem sabia, quem autorizou, quem calou e quem responde pela morte de um pastor que, ao que tudo indica, apenas se enganou no caminho certo para a verdade errada.
A família de Awad al-Shammari diz que o caso foi ignorado e quer uma investigação. Por agora, tem apenas uma campa resa e um Estado a tentar decidir se fala ou se continua em silêncio.