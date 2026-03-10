Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Há 46 min

ANÁLISE | Trump sempre teve uma relação complicada com a verdade, mas é impressionante ver isso a acontecer no contexto de uma guerra

Será que Trump sabe realmente o que está a acontecer no Irão?

análise de Aaron Blake, CNN

O presidente Donald Trump afirmou no sábado que foi Teerão que atacou uma escola primária iraniana no início da guerra, matando dezenas de crianças.

Na segunda-feira, Trump admitiu que basicamente não fazia ideia do que estava a dizer quando afirmou isto e então sugeriu que outros países, incluindo o Irão, usam mísseis Tomahawk, o tipo de munição que parece ter atingido a escola. O Irão não possui mísseis Tomahawk.

Quando questionado numa conferência de imprensa sobre por que razão mais ninguém na sua administração estava a fazer a mesma afirmação sobre a responsabilidade do Irão (e, em vez disso, apontando para uma investigação), Trump disse: “Porque simplesmente não sei o suficiente sobre o assunto“.

Acrescentou que respeitaria as conclusões da investigação.

Só para esclarecer: Trump não só diz que partilhou esta afirmação, apesar de parecer saber pouco sobre a situação, como também diz que não sabia muito sobre o que talvez tenha sido o ataque mais controverso da guerra.

É um ataque que se tornou uma grande notícia internacional quando foi revelado - e alguns republicanos temem que possa causar danos reais ao esforço de guerra se os EUA forem realmente culpados (as Forças Armadas dos EUA provavelmente foram responsáveis, de acordo com uma análise da CNN e de especialistas, e um novo vídeo que surgiu parece mostrar um míssil americano a atingir a base naval da Guarda Revolucionária Islâmica adjacente à escola).

Mas, aparentemente, Trump estava à margem de tudo isto.

Este não é o único exemplo de que o presidente parece ter uma compreensão vaga do que está a acontecer no terreno no Irão.

Trump sempre teve uma relação complicada com a verdade, mas é impressionante ver isso mesmo acontecer no contexto de uma guerra.

O ataque à escola não foi o único exemplo da conferência de imprensa de segunda-feira.

Noutro momento das declarações, Trump pareceu estar a afirmar que os vizinhos do Irão no Golfo juntaram-se ao esforço de guerra contra Teerão ao lado dos Estados Unidos e de Israel.

“Os vizinhos eram em grande parte neutros - ou, pelo menos, não se iam envolver - e foram atacados”, disse Trump. “E isso teve o efeito contrário. Os vizinhos passaram para o nosso lado e começaram a atacá-los - e com bastante sucesso. Se olharmos para a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e outros.”

Mas isso não reflete a realidade.

É verdade que o Irão retaliou contra os ataques dos EUA e de Israel atacando ativos dos EUA nos seus vizinhos do Golfo. Mas não é verdade que isso levou esses vizinhos a juntarem-se à guerra:

» Os Emirados Árabes Unidos foram os mais atacados pelo Irão, como relatou Paula Hancocks, da CNN, na terça-feira. Mas não atacaram o Irão, com o qual têm uma longa história de laços comerciais, e parecem estar a tentar exercer pressão de outras formas;

» A Arábia Saudita ameaçou retaliar contra o Irão se Teerão continuar a atacá-la, informou a Reuters, mas não se juntou à guerra;

» Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed al-Ansari, disse: “O Catar não fez parte da campanha contra o Irão”. E o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, disse à Sky News na segunda-feira: “Continuamos à procura da desaceleração”.

O facto de estes países do Golfo não terem entrado na luta foi motivo de indignação do senador Lindsey Graham na segunda-feira à noite, na Fox News, poucas horas depois de Trump ter falado.

“Para a Arábia Saudita, a nossa embaixada foi atingida em Riade”, lembrou o republicano da Carolina do Sul. “Não têm a obrigação de se juntar a nós nesta luta?”

Graham também classificou a decisão dos Emirados Árabes Unidos como “muito dececionante”.

Na mesma conferência de imprensa, Trump também apostou que o abrandamento no Estreito de Ormuz, ao largo da costa sul do Irão, “não nos afeta realmente” porque os EUA agora produzem muito petróleo próprio.

Outros países dependem mais do petróleo do Golfo - especialmente os da Ásia -, mas a economia global está suficientemente interligada para que os EUA tenham obviamente sentido os efeitos negativos, especialmente no que diz respeito aos preços do petróleo.

E, claro, há as alegações de Trump sobre as capacidades do Irão e as suas justificações para iniciar a guerra.

Trump disse repetidamente que o Irão “em breve” seria capaz de atingir os Estados Unidos com um míssil balístico intercontinental, que o Irão planeava atacar preventivamente os Estados Unidos e, cada vez mais recentemente, que também planeava dominar todo o Médio Oriente.

Mas nenhuma dessas afirmações foi comprovada por informações de agências de serviços secretos conhecidas. E, assim como a sugestão, agora suavizada, de Trump de que o Irão atacou a sua própria escola faz dele uma das poucas pessoas que sequer fala nesses termos.

Trump parece muitas vezes viver numa realidade alternativa elaborada.

Mas uma coisa é fazê-lo com a política interna; outra coisa é parecer tão desconectado da realidade quando se está a travar uma guerra numa região altamente inflamável.

No entanto, essa parece ser a situação atual, sem sinais de que as decisões de Trump se basearão na realidade tão cedo.