Um morto em ataque na zona da central nuclear de Bushehr

CNN Portugal
4 abr, 11:20
Central nuclear de Bushehr (AP)

Embora a agência de vigilância nuclear da ONU tenha afirmado que não houve aumento dos níveis de radiação, alertou contra ataques a centrais nucleares e apelou à “máxima contenção militar para evitar o risco de um acidente nuclear”

Um ataque norte-americano e israelita atingiu este sábado a zona da central nuclear de Bushehr, no sul do Irão, tendo matado um agente de segurança, mas sem danificar as instalações, noticiou um meio de comunicação estatal.

"Na decorrência dos ataques criminosos americano-sionistas, na manhã deste sábado (...), um projétil atingiu uma zona próxima da central nuclear de Bushehr, no sudoeste", noticiou a agência oficial Irna.

A Irna acrescentou que um agente de segurança do local tinha sido morto, ao mesmo tempo que precisou que nenhum dano tinha ocorrido nas instalações.

Embora a agência de vigilância nuclear da ONU tenha afirmado que não houve aumento dos níveis de radiação, alertou contra ataques a centrais nucleares e apelou à “máxima contenção militar para evitar o risco de um acidente nuclear”.

Num comunicado divulgado pela agência X, a AIEA afirmou: "A AIEA foi informada pelo Irão de que um projétil atingiu esta manhã as imediações das instalações da central nuclear de Bushehr, o quarto incidente deste tipo nas últimas semanas. O Irão informou ainda a AIEA que um membro da equipa de segurança física do local foi morto por um fragmento do projétil e que um edifício no local foi afetado por ondas de choque e fragmentos. Não houve relatos de aumento dos níveis de radiação."

A AIEA acrescentou que o diretor-geral, Rafael Grossi, expressou “profunda preocupação” com o incidente relatado, referindo que os edifícios auxiliares “podem conter equipamento de segurança vital”.

Esta é a quarta vez que o local é alvo de ataques desde o início da guerra. Os projéteis atingiram a área em redor da central nuclear de Bushehr várias vezes este mês, disseram anteriormente as autoridades iranianas. É a única central nuclear em funcionamento no Irão.

Temas: Guerra Irão EUA Bushehr Central nuclear

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