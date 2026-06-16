MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Trump quer anunciar acordo com o Irão "palavra por palavra" e promete fazer algo que "nem sequer" se lembrou antes

CNN Portugal , MFP
Há 50 min
Donald Trump (Christian Hartmann/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Presidente dos EUA elogia entendimento alcançado com a República Islâmica no domingo e fala num documento "excelente" e "muito importante" - um que o Congresso ainda não conhece

“Provavelmente vou dar uma conferência de imprensa e lê-lo palavra por palavra”. Foi assim que, a partir de França, Donald Trump revelou que teria todo o gosto em divulgar publicamente o conteúdo do acordo alcançado com o Irão, no domingo.

À margem da cimeira do G7, esta terça-feira, o presidente dos EUA classificou como “excelente” e “muito importante” o documento assinado digitalmente no fim de semana.

"Provavelmente vou dar uma conferência de imprensa e lê-lo palavra por palavra, para que a comunicação social o cubra com rigor, porque é um documento muito importante", afirmou, admitindo fazê-lo “dentro de alguns dias” para “analisar o documento” com a imprensa.

E ao que parece o único entrave para não o fazer de imediato é a espera pelo contexto certo. “Gostava de ter primeiro um enquadramento formal antes de o fazermos, mas não tenho qualquer problema com isso. É um excelente documento", sublinhou, durante um encontro com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O memorando de entendimento foi fechado no domingo por via eletrónica, com a cerimónia da assinatura oficial a acontecer esta sexta-feira. Por essa altura, o Congresso já deverá ter tido acesso ao texto final, uma vez que não teve oportunidade de o ler antes do aval de Trump.

Ao presidente dos EUA “nem sequer” lhe ocorreu a ideia de enviar o documento ao Congresso para análise, admitiu o próprio esta terça-feira.

"Sim, faria isso. Nunca pensei em enviá-lo, nem sequer me passou pela cabeça, mas vou fazê-lo. Vou enviá-lo ao Congresso", disse Trump aos jornalistas.

Desvalorizando qualquer secretismo para com os legisladores, Trump afirmou que apenas não se lembrou de partilhar o conteúdo do acordo final antes, apresentando agora a decisão quase como algo que lhe ocorreu no momento: "Gosto da ideia. Enviem-no ao Congresso, por favor."

No rescaldo da assinatura do acordo no domingo, o senador republicano Lindsey Graham, aliado do presidente, invocou a legislação norte-americana para relembrar os responsáveis de que “qualquer acordo nuclear com o Irão” deverá ser enviado ao Congresso “para análise e votação”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Aguardo com expectativa a revisão da versão final e acredito que é fundamental que o arquiteto do acordo, o vice-presidente Vance e os seus parceiros nas negociações participem na apresentação do acordo final ao Congresso”, completou Graham.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Irão EUA Donald Trump Acordo

Relacionados

Vai demorar "algumas semanas" até que petroleiros voltem a circular em Ormuz. Operadoras querem mais do que "um simples" acordo entre EUA e Irão

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Acordo secreto de Trump com o Irão deixa líderes mundiais às escuras: nem os aliados conhecem os detalhes

Para que foi tudo isto? A guerra dos EUA no Irão deixa duas grandes questões e quatro lições

Ormuz, Líbano e programa nuclear: o que sabe sobre o acordo de paz entre EUA e Irão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Trump quer anunciar acordo com o Irão "palavra por palavra" e promete fazer algo que "nem sequer" se lembrou antes

Há 50 min
00:36

"Não é preciso destruir apartamentos sempre que se procura alguém": Trump critica os ataques de Israel no Líbano

Há 1h e 29min
00:34

Trump sobre a Rússia: "Eles perdem tantos soldados. Desde a Segunda Guerra Mundial que não se via nada assim"

Há 1h e 31min
00:22

Trump está confiante no acordo com o Irão: "Estamos a lidar com pessoas que considero muito racionais"

Há 2h e 19min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

Ontem às 12:25

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

Ontem às 20:24

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

Ontem às 19:08

Bombardeiro estratégico dos EUA despenha-se minutos depois de descolar da Califórnia

Ontem às 20:28

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Ontem às 07:58

Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)

Ontem às 16:55

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Hoje às 12:00

Preço dos combustíveis poderá descer entre 15 a 20 cêntimos se o petróleo se mantiver abaixo dos 85 dólares

Ontem às 13:12

Quer melhorar o seu sono? Imite os hábitos dos caçadores-recolectores

14 jun, 22:00

Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

Ontem às 20:14

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08