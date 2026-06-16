Trump quer anunciar acordo com o Irão "palavra por palavra" e promete fazer algo que "nem sequer" se lembrou antes

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Presidente dos EUA elogia entendimento alcançado com a República Islâmica no domingo e fala num documento "excelente" e "muito importante" - um que o Congresso ainda não conhece

“Provavelmente vou dar uma conferência de imprensa e lê-lo palavra por palavra”. Foi assim que, a partir de França, Donald Trump revelou que teria todo o gosto em divulgar publicamente o conteúdo do acordo alcançado com o Irão, no domingo.

À margem da cimeira do G7, esta terça-feira, o presidente dos EUA classificou como “excelente” e “muito importante” o documento assinado digitalmente no fim de semana.

"Provavelmente vou dar uma conferência de imprensa e lê-lo palavra por palavra, para que a comunicação social o cubra com rigor, porque é um documento muito importante", afirmou, admitindo fazê-lo “dentro de alguns dias” para “analisar o documento” com a imprensa.

E ao que parece o único entrave para não o fazer de imediato é a espera pelo contexto certo. “Gostava de ter primeiro um enquadramento formal antes de o fazermos, mas não tenho qualquer problema com isso. É um excelente documento", sublinhou, durante um encontro com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

O memorando de entendimento foi fechado no domingo por via eletrónica, com a cerimónia da assinatura oficial a acontecer esta sexta-feira. Por essa altura, o Congresso já deverá ter tido acesso ao texto final, uma vez que não teve oportunidade de o ler antes do aval de Trump.

Ao presidente dos EUA “nem sequer” lhe ocorreu a ideia de enviar o documento ao Congresso para análise, admitiu o próprio esta terça-feira.

"Sim, faria isso. Nunca pensei em enviá-lo, nem sequer me passou pela cabeça, mas vou fazê-lo. Vou enviá-lo ao Congresso", disse Trump aos jornalistas.

Desvalorizando qualquer secretismo para com os legisladores, Trump afirmou que apenas não se lembrou de partilhar o conteúdo do acordo final antes, apresentando agora a decisão quase como algo que lhe ocorreu no momento: "Gosto da ideia. Enviem-no ao Congresso, por favor."

No rescaldo da assinatura do acordo no domingo, o senador republicano Lindsey Graham, aliado do presidente, invocou a legislação norte-americana para relembrar os responsáveis de que “qualquer acordo nuclear com o Irão” deverá ser enviado ao Congresso “para análise e votação”.

“Aguardo com expectativa a revisão da versão final e acredito que é fundamental que o arquiteto do acordo, o vice-presidente Vance e os seus parceiros nas negociações participem na apresentação do acordo final ao Congresso”, completou Graham.