"Tenho o prazer de informar isto", diz Trump: divulgados vídeos da "eliminação" de 16 navios lança-minas iranianos no Estreito de Ormuz

Nuno Mandeiro
Há 1h e 17min
EUA neutralizam navios lança-minas iranianos (Fonte: CENTCOM)

Trump prometeu consequências militares a um "nível nunca antes visto" se o Irão minar o Estreito de Ormuz

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou que as forças norte-americanas já eliminaram 16 navios lança-minas nas imediações do Estreito de Ormuz só esta terça-feira.

Como prova das alegações, o CENTCOM divulgou dois vídeos no X nos quais pode ver-se o momento em que as munições norte-americanas atingem os alvos iranianos

De acordo com o Comando Central, as forças dos EUA “estão a enfraquecer a capacidade do regime iraniano de projetar poder no mar e hostilizar o transporte marítimo internacional”.

“Durante anos, as forças iranianas têm ameaçado a liberdade de navegação em águas essenciais para a segurança e prosperidade norte-americana, regional e global”, acrescenta.

Horas antes da divulgação das imagens, Donald Trump tinha anunciado que as tropas norte-americanas já tinham neutralizado um total de dez embarcações iranianas dedicadas à colocação de minas.

"Tenho o prazer de informar que, nas últimas horas, atacámos e destruímos completamente dez navios lança-minas. E mais virão", sublinhou, numa breve mensagem publicada nas suas redes sociais, sem adiantar mais detalhes sobre a localização dos navios ou se eram iranianos.

Trump alertou ainda que, caso o Irão comece a minar o Estreito de Ormuz e recuse remover os engenhos explosivos das águas, as consequências militares vão ser a um "nível nunca antes visto", de acordo com a Reuters.

"Se o Irão colocou minas no Estreito de Ormuz, e não temos qualquer indicação nesse sentido, queremos que as removem", disse, acrescentando que esta remoção de explosivos da travessia marítima seria "um passo gigante na direção certa".

