Semana 2 do Irão: 10 pontos-chave para saber em que situação está o conflito

Há 1h e 36min

ANÁLISE || Estados do Golfo unem-se contra o Irão após ataques terem efeito contrário.

Quando o impulso militar se confronta com a realidade económica e política

Dois dias após o início da crise no Irão, avaliei 10 indicadores-chave que iria acompanhar durante a semana seguinte. Agora, ao entrar na segunda semana da crise, é hora de reavaliar e examinar o que ganhou ou perdeu importância. Vamos revê-los na mesma ordem, com uma avaliação atualizada.

1. Domínio aéreo sobre o Irão

Os Estados Unidos e Israel aumentaram o domínio aéreo sobre o Irão. Devemos antecipar que as operações militares se intensificarão na próxima semana. Isso significará um foco não apenas nos mísseis e lançadores, mas também nas instalações de produção e infraestrutura que produzem os mísseis e drones do Irão, bem como nas suas instalações nucleares. A administração Trump não descartou uma operação terrestre, talvez focada no urânio enriquecido enterrado em Esfahan, a mais de 400 km ao sul de Teerão. Isso seria altamente arriscado e pode não ser possível sem uma maior degradação do poder militar do Irão.

Em suma, a campanha militar está a preparar-se para um período de semanas — não dias. Esta não será uma guerra curta.

2. Divisões na liderança iraniana

Depois de perder dezenas dos seus principais líderes, incluindo o governante assassinado aiatolá Ali Khamenei, o Irão nomeou um conselho de liderança interino sob o comando do seu presidente, presidente do Supremo Tribunal e um clérigo sénior. De acordo com a Constituição iraniana, este conselho detém o poder até que um novo líder supremo seja nomeado.

No sábado, o presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, divulgou o que parece ser um vídeo produzido à pressa, declarando que os ataques aos países vizinhos cessariam, a menos que os EUA atacassem o Irão a partir desses países. No entanto, poucas horas depois, os ataques contra os países do Golfo recomeçaram, incluindo um drone que tinha como alvo o aeroporto de Dubai.

Isto sugere uma quebra no comando e controlo dentro do Irão, uma luta pelo poder dentro dos círculos superiores ou uma recusa por parte de algumas unidades em seguir as ordens deste conselho temporário.

Os líderes do Irão apressaram-se a projetar coesão. Mais tarde, no sábado, Ali Larijani, secretário do equivalente iraniano ao Conselho de Segurança Nacional dos EUA, insistiu que o conselho interino estava no comando e, na madrugada de segunda-feira, o Irão anunciou um novo líder supremo.

3. Incerteza sobre a sucessão (resolvida — por enquanto)

Na madrugada de segunda-feira, a comunicação social estatal iraniana anunciou que o filho de 56 anos de Khamenei, Mojtaba, foi escolhido como o próximo líder supremo do Irão — o terceiro desde a revolução de 1979. Isso provavelmente prolongará ainda mais a guerra. Se Trump esperava uma mudança de liderança semelhante à da Venezuela, com um novo líder disposto a negociar com os EUA, não será Mojtaba, conhecido como um ideológico linha-dura com laços profundos com a Guarda Revolucionária Islâmica.

No entanto, não é claro se Mojtaba conseguirá consolidar o poder. Ele é relativamente desconhecido, nunca falou publicamente e nunca ocupou um cargo oficial no governo. A República Islâmica também chegou ao poder em 1979 em oposição a uma monarquia hereditária, uma das razões pelas quais Mojtaba não era considerado um dos principais candidatos.

Embora o Irão tenha nomeado um novo líder, é portanto muito cedo para prever por quanto tempo Mojtaba será capaz de governar — supondo que ele sobreviva a esta guerra.

4. A matemática dos mísseis

Na semana passada, falámos sobre a importância de atacar os lançadores de mísseis do Irão, sem os quais o país é incapaz de preparar salvas maiores de ataques. As forças americanas e israelitas parecem ter tido algum sucesso nesta missão. Os lançamentos de mísseis iranianos diminuíram 90% ao longo da semana, de acordo com o Comando Central dos EUA, e a maioria está agora a ser interceptada. Quanto menos mísseis no céu, menos interceptores são necessários para os derrubar.

Os drones iranianos continuam a ser um desafio, pois são mais abundantes e mais fáceis de lançar a partir de praticamente qualquer lugar dentro do Irão. Os ataques com drones diminuíram 86%, de acordo com o Comando Central, mas alguns continuam a passar pelas defesas aéreas. A diminuição dos lançamentos de drones será um indicador importante nesta segunda semana.

5. Estados do Golfo fora dos bastidores

A decisão do Irão de atacar os Estados do Golfo continuou a sair pela culatra a Teerão.

O Irão esperava que, ao pressionar esses países influentes, eles, por sua vez, pressionassem Washington a parar os ataques dentro do Irão. Aconteceu o oposto. A opinião predominante nas capitais do Golfo é que, embora esses países possam não ter escolhido esta guerra, agora que ela começou, os EUA devem levar o plano militar até ao fim.

Falando pela primeira vez durante uma visita a um hospital para visitar feridos, o presidente dos Emirados Árabes Unidos advertiu o Irão que o seu país tem "pele grossa e carne amarga" e prometeu "sair vitorioso desta guerra". Discretamente, várias forças militares estão agora a trabalhar em conjunto nos céus do Médio Oriente, o que não era o caso quando a operação começou. Vários Estados do Golfo afirmaram que se reservam o direito de responder contra o Irão em legítima defesa, e esta semana poderá assistir-se a uma retaliação destes países contra o Irão.

Mais longe, os ataques iranianos contra instalações britânicas e francesas na região levaram Paris e Londres a cooperar com os EUA, incluindo a concessão de acesso a bases e a mobilização de recursos militares franceses e britânicos para a região.

Em suma, o Irão ficou mais isolado na última semana, e os EUA reforçaram a cooperação que recebem de aliados e parceiros. Dada a complexidade desta operação, Trump deve acolher com satisfação o apoio crescente. Criticar o primeiro-ministro do Reino Unido por ter agido tarde demais, como Trump fez no sábado, não serve para nada.

6. Rússia e China

Durante anos, o Irão reivindicou alianças estratégicas com a Rússia e a China, acreditando que um ou ambos apoiariam o país em momentos de dificuldade. O Irão apoiou diretamente a guerra da Rússia na Ucrânia, presumindo que a Rússia retribuiria o favor quando Teerão precisasse. No entanto, do ponto de vista público, nem Moscovo nem Pequim deram mais do que apoio retórico ao Irão.

A CNN noticiou no final da semana que a Rússia está a fornecer informações de alvos ao Irão contra navios americanos, embora com pouco efeito aparente. Se isso for verdade, deve haver repercussões por parte de Washington, talvez com um aumento do apoio à Ucrânia. É improvável que Trump o faça, mas seria a melhor resposta para garantir que Moscovo interrompa o que quer que esteja a fornecer aos iranianos.

Quanto à China, ela não aparece em lugar nenhum nesta crise — e, dada a sua dependência do petróleo que passa pelo Estreito de Ormuz, não pode estar satisfeita com as decisões do Irão de ameaçar a passagem. Trump deve visitar Pequim no final do mês — uma oportunidade, se ele decidir, de pressionar a China sobre o seu apoio aos programas de mísseis e drones do Irão. Quando Trump visitar o país, talvez reste pouco desses programas dentro do Irão.

7. Nenhuma resposta assimétrica significativa — ainda

Para entender o Irão, é preciso entender a chamada “Guarda Revolucionária”. A IRGC — como o próprio nome indica — “guarda” a revolução, inclusive através da repressão do povo iraniano que exige um novo sistema. Mas a IRGC também tem a tarefa de espalhar a revolução no exterior através do terrorismo e do apoio a grupos por próximos que fomentam a instabilidade em todo o Médio Oriente. Essa é a função da "Força Quds" do IRGC, e devemos presumir que ela tenha sido encarregada de atos de terrorismo no exterior, inclusive dentro das nossas fronteiras. No entanto, as intenções do Irão muitas vezes superam as suas capacidades e, até agora, não vimos nenhum ato desse tipo ser realizado.

Devemos esperar e presumir que o Departamento de Segurança Interna, o FBI e a comunidade de inteligência dos EUA estejam a trabalhar juntos e com seus homólogos estrangeiros para detectar e neutralizar quaisquer ameaças emergentes. Na semana passada, o Reino Unido prendeu quatro agentes que, segundo relatos, planeavam ataques em nome do Irão.

Como lembrete da ameaça que o IRGC representa mesmo dentro das nossas fronteiras, um júri federal condenou na sexta-feira um agente de inteligência iraniano, Asif Merchant, encarregado por Teerão de assassinar líderes políticos de alto escalão nos Estados Unidos, incluindo o presidente Donald Trump. Merchant foi preso e condenado durante o governo Biden.

8. Choque energético

O indicador-chave agora pode não ser militar ou político, mas económico. Vinte por cento do comércio global de energia passa diariamente pelo Estreito de Ormuz. Desde o início deste conflito, os navios têm evitado transitar pela estreita passagem devido ao receio de ataques iranianos. As taxas de seguro para esses navios dispararam, juntamente com os preços globais do petróleo, que subiram 35% na semana passada. Este foi um dos aumentos mais acentuados da história.

Se este problema não for resolvido em breve, os produtores do Golfo ficarão sem espaço de armazenamento e serão obrigados a fechar as torneiras — comprometendo ainda mais o abastecimento futuro. Devemos esperar que os preços continuem a subir esta semana, aumentando a pressão política sobre a Casa Branca para encerrar a operação militar antes da sua conclusão ou encontrar uma forma de tranquilizar os transportadores que transitam pelo estreito. Encerrar a campanha militar a meio do caminho pode ser o pior resultado de todos — deixando para trás um regime iraniano ferido, mas intacto, com capacidades residuais de mísseis e nucleares.

A Casa Branca está a esforçar-se para encontrar soluções. No final da semana passada, anunciou um mecanismo de seguro de 20 mil milhões de dólares para cobrir os riscos, bem como a suspensão das sanções aos navios encalhados com 140 milhões de barris de petróleo a caminho da Índia.

Dada a importância crítica desta questão, as forças armadas dos EUA podem precisar de se envolver para ajudar a proteger o estreito e os riscos para os petroleiros de baixa velocidade. Isso já aconteceu antes, durante o governo Reagan, quando a Marinha dos EUA protegeu o trânsito — mas agora é uma missão muito mais difícil, dado que o Irão está armado com drones que viajam mais de mil quilómetros e podem ser lançados de qualquer lugar do Irão.

Fique pois atento a este espaço, talvez o mais significativo estrategicamente na próxima semana.

9. Domínio da escalada — não domínio do resultado

As reuniões de informação dos líderes militares dos EUA esta semana enfatizaram que o poder militar dos EUA está a crescer, enquanto o do Irão está a diminuir rapidamente. Essa equação inclina-se cada vez mais contra o Irão, à medida que os Estados Unidos e Israel degradam sua capacidade de projetar poder fora de suas fronteiras. No entanto, isso não afeta a capacidade do Irão de projetar poder dentro das suas próprias fronteiras — contra o seu próprio povo.

Assim, na linha da tendência atual, é provável que vejamos um Irão com poder militar massivamente degradado, mas sem a mudança de regime que muitos esperam ver. Mudar os resultados políticos apenas com o poder aéreo não é uma tarefa militar viável.

10. Sem um ponto final natural

A falta de um ponto final natural é o que torna a campanha diferente de tudo o que Trump, como comandante-chefe dos EUA, presidiu ao longo dos seus dois mandatos. No entanto, ao entrar na segunda semana, podemos começar a ver como isso pode terminar. O Pentágono procurou esclarecer na semana passada que tem objetivos "discretos e delimitados": destruir a capacidade de projeção de poder do Irão — mísseis, drones, marinha e instalações nucleares. Provavelmente, levaria mais algumas semanas para atingir todos esses alvos. Nesse ponto, a campanha militar teria chegado ao fim.

Os Estados Unidos não podem direcionar resultados políticos, mas podem deixar claro que qualquer novo governo — se quiser o alívio das sanções, por exemplo — deve concordar em não restaurar essas capacidades. Enquanto isso, as forças aéreas dos EUA e de Israel podem continuar a patrulhar os céus iranianos. Esse pode ser o melhor cenário para um novo normal depois de tudo isso — um Irão enfraquecido e contido.

Mas mesmo esse resultado está a semanas de distância, pelo menos.

Conclusão

Os Estados Unidos, juntamente com Israel e uma coligação mais ampla de defesa, estão agora a conduzir uma campanha militar metódica com objetivos militares definidos, focados na projeção de poder do Irão na região. Os objetivos políticos permanecem obscuros e devem ser pouco ambiciosos em qualquer caso. Nesta próxima semana, o fator económico e o Estreito de Ormuz podem emergir como questões dominantes.

Brett McGurk é analista de assuntos globais da CNN e ocupou cargos de segurança nacional sob os presidentes George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden.