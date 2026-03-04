Sánchez lembra "o presente que tivemos dos Açores" em mensagem firme para Trump: "Não à guerra"

António Guimarães
Há 1h e 49min
Pedro Sánchez (Getty Images)

Discurso afirmativo do primeiro-ministro de Espanha, que afirmou que os Estados Unidos nos "arrastaram" para uma guerra há 23 anos

O primeiro-ministro de Espanha reiterou nas primeiras horas desta quarta-feira a posição que assumiu desde as primeiras horas da operação militar de Estados Unidos e Israel.

Numa declaração transmitida na televisão nacional horas depois de o presidente dos Estados Unidos lançar um ataque a Espanha, que não permitiu a utilização das suas bases militares para qualquer ação militar, Pedro Sánchez lançou um apelo: “Não à guerra”.

“Não à quebra do Direito Internacional. Não ao assumir que o mundo pode resolver os seus problemas à base de conflitos de bombas. E finalmente, não ao repetir os erros do passado. Em definitivo, a posição do governo de Espanha resume-se em quatro palavras: não à guerra”, afirmou.

E Pedro Sánchez defende que está a ser coerente quando toma esta posição, mesmo perante a ameaça de Donald Trump de que vai cortar com todo o comércio feito com Espanha, mesmo que isso seja difícil, já que as trocas comerciais são antes feitas com a União Europeia.

“Creio que esta posição não é de todo ingénua, é coerente e, portanto, não vamos ser cúmplices de algo que é mau para o mundo e que também é contrário aos nossos valores”, acrescentou.

A memória de Pedro Sánchez está no que aconteceu no Iraque, onde a Europa se juntou aos Estados Unidos para lançar uma guerra na base das armas de “destruição maciça” que George W. Bush alegou que Saddam Hussein tinha, numa acusação que nunca se veio a comprovar.

Essa guerra, recordou o primeiro-ministro de Espanha, “levou a um mundo mais inseguro e a uma vida pior”. Sem saber o que pode resultar de um envolvimento em maior escala no Médio Oriente, Pedro Sánchez defendeu, assim, que o país deve ficar de fora de qualquer conflito, até porque não vai trazer uma ordem internacional mais justa, muito menos “salários mais altos” ou “melhores serviços públicos”.

“O mundo, a Europa e Espanha já aqui estiveram antes. Há 23 anos, os Estados Unidos arrastaram-nos para uma guerra para eliminar as armas de destruição maciça de Saddam Hussein, para levar a democracia e garantir a segurança global. Na verdade, o efeito foi o contrário”, sublinhou, lembrando o desenrolar de uma vaga terrorista de inspiração islâmica.

“Este foi o presente que tivemos do trio dos Açores, um mundo mais inseguro e uma vida pior”, terminou, lembrando a polémica Cimeira das Lajes em que o presidente dos Estados Unidos e os primeiros-ministros de Reino Unido e Espanha se juntaram na base da ilha Terceira para decidir a entrada no Iraque.

Não sabemos se a guerra contra o Irão pode ter consequências semelhantes, admitiu Pedro Sánchez, mas Espanha já está “contra este desastre”, pelo que “exige” a Estados Unidos e Israel que cessem todas as hostilidades.

Temas: Guerra Irão Israel Pedro Sánchez Espanha

Médio Oriente

01:33

Mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones suicidas: estas são as armas que o Irão está a usar

Há 11 min
05:07

"Cada vez mais é evidente que os Estados Unidos entraram nisto sem um plano"

Há 12 min

Estamos com um problema "na aorta e nas veias que alimentam o corpo da economia mundial". E tudo pode ficar pior em apenas uma ou duas semanas

Há 16 min
02:51

"Isto é a vida normal. Não se sabe quando vai acontecer": emissão da CNN interrompida por sirenes de alerta em Telavive

Há 1h e 35min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

Ontem às 19:00

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

Ontem às 16:45

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

Ontem às 22:00

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

2 mar, 13:25

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Ontem às 07:30

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

2 mar, 20:00

Câmaras de trânsito e torres de telefone hackeadas: como EUA e Israel conseguiram a oportunidade perfeita para matar Ali Khamenei

Ontem às 13:23

Irão está a colocar em prática um plano que foi traçado por Ali Khamenei - e por isso vem aí uma escalada do conflito

Ontem às 16:27

Primeiro os combustíveis, depois a inflação e, por fim, a prestação da casa: como o ataque ao Irão pode atingir Portugal

Ontem às 07:00

Moradores de prédio em Alcântara não dormem descansados desde notícia da demolição

2 mar, 09:57

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53