"Queremos mais luz para os povos livres". Netanyahu diz ao lado de Milei que combate contra o Irão “ainda não acabou”

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O primeiro-ministro israelita deixou o aviso durante uma visita marcada pela proximidade política e simbólica com Javier Milei. Ao lado do Presidente argentino, Benjamin Netanyahu afirmou que a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão pode ainda conhecer novos desenvolvimentos e prometeu que os dois aliados vão cumprir os objetivos traçados

Benjamin Netanyahu afirmou este domingo, em Jerusalém, que o esforço conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão “ainda não acabou”, deixando em aberto a possibilidade de novos desenvolvimentos nos próximos dias.

“Qualquer momento pode trazer-nos novos acontecimentos”, declarou o primeiro-ministro israelita, numa intervenção ao lado do Presidente argentino, Javier Milei. “Quem sabe o que trará o dia de amanhã ou o dia a seguir.”

Netanyahu sustentou que Washington e Telavive vão “alcançar os objetivos” definidos e, com isso, levar “mais esperança” e “mais luz” aos “povos livres do mundo”.

As declarações foram feitas durante a visita de Milei a Israel, num encontro marcado por sinais públicos de proximidade entre os dois líderes. Netanyahu recebeu o Presidente argentino com um abraço e, perante os fotógrafos, brincou com a semelhança sonora entre “Javier” e a palavra hebraica “chaver”, que significa amigo.

“Fico com o coração aquecido por estares aqui”, afirmou Netanyahu ao chefe de Estado argentino, antes de ambos posarem com o polegar levantado.

Depois da reunião, os dois líderes deverão anunciar o lançamento dos Acordos Isaac, uma iniciativa destinada a reforçar os laços entre Israel e a América Latina. Milei deverá ainda acender uma tocha na cerimónia anual do Dia da Independência de Israel, prevista para a noite de terça-feira.