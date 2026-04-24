Quem vai ceder primeiro quando a guerra no Irão abalar a economia mundial?

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Irão reforça posição no conflito com os EUA ao intensificar pressão no Estreito de Ormuz e influenciar o preço do petróleo. Impasse nas negociações agrava tensões e aumenta riscos para a economia global.

Com as negociações de paz num impasse e o presidente dos EUA, Donald Trump, sem apresentar qualquer calendário para o fim da guerra com o Irão, a pergunta que está na boca de toda a gente é: quem conseguirá suportar por mais tempo o sofrimento causado por esta guerra? Há cada vez mais indícios de que é o Irão.

Sem qualquer ameaça iminente de um regresso a uma campanha de bombardeamentos devastadores, o Irão está a alcançar o seu principal objetivo de guerra: fazer subir o preço do petróleo e, com isso, pressionar Trump a aceitar algumas das suas exigências.

Por seu lado, Trump não reconhece qualquer desvantagem. "Tenho todo o tempo do mundo, mas o Irão não — O relógio não pára!", escreveu na quinta-feira nas redes sociais. "O tempo não está do lado deles!"

Entretanto, os meios de comunicação ligados ao Estado iraniano especularam publicamente sobre o que Teerão poderia atacar a seguir. A agência noticiosa estatal semioficial, a Tasnim, afirmou que "pelo menos sete" cabos de dados submarinos que servem os países do Golfo Pérsico estão agrupados ao longo de um estreito corredor no fundo do mar, no Estreito de Ormuz.

Tal como a NATO constatou ao combater os supostos cortes de cabos russos no Mar Báltico, este tipo de guerra assimétrica é dispendioso e moroso.

As forças armadas do Irão estão também a sinalizar uma possível escalada convencional caso as exigências de Teerão não sejam satisfeitas, ameaçando alvos específicos nos Estados vizinhos do Golfo, que ainda se encontram a reparar os danos causados pela última ronda de ataques.

A refinaria e o complexo petroquímico de Ruwais, nos Emirados Árabes Unidos, em 14 de maio de 2018. Christophe Viseux/Bloomberg/Getty Images/Arquivo

Entre os alvos mencionados encontravam-se a refinaria de Ruwais, nos Emirados Árabes Unidos, e Abqaiq, na Arábia Saudita, a maior instalação de processamento de petróleo bruto do mundo.

As provocações do Irão aos seus adversários não são novidade. O que é novo, no entanto, é um cenário em que o Irão está a emergir como o líder surpresa num jogo de nervos com os poderosos EUA.

É possível que a maior parte da marinha iraniana esteja no fundo do oceano, como afirma o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth. No entanto, as suas pequenas embarcações navais, com tripulações de duas a seis pessoas, estão a atacar navios de carga e petroleiros perto do Estreito de Ormuz com aparente impunidade.

Não há dúvida de que as forças armadas dos EUA acabariam por esmagar os enxames de pequenas lanchas rápidas do Irão, mas o tempo é um luxo que Trump não tem. E embora o Irão possa estar a jogar com a sua equipa B, parece, por enquanto, ter a vantagem de jogar em casa contra as forças armadas mais poderosas do mundo.

O presidente Donald Trump atravessa o Relvado Sul em direção à Casa Branca após aterrar no Marine One, a 17 de abril. Samuel Corum/Getty Images

Trump, que normalmente se orgulha da sua capacidade de intimidar os inimigos com uma mistura de bravata e fanfarronice, está a tornar-se um pouco menos veemente em relação ao Irão. As suas publicações explosivas da semana passada — alegando que um acordo estava próximo e que o Irão iria entregar "pó nuclear" e pôr fim ao enriquecimento de urânio — saíram-lhe pela culatra.

O Irão respondeu com uma declaração de Mohammad Bagher Ghalibaf, o aparentemente poderoso presidente do parlamento, que publicou no X que Trump estava a "mentir".

O resto já faz parte da história. O Irão não compareceu às negociações em Islamabad e as tensões no estreito voltaram a aumentar. As poderosas forças armadas dos EUA interceptaram mais de 30 embarcações desde que iniciaram o bloqueio contra os portos iranianos e as embarcações a eles associadas.

O Irão, aparentemente nos locais e momentos que lhe convêm, atacou pelo menos cinco navios ao longo da disputada rota comercial marítima.

Como afirmou esta semana Ghalibaf, o principal negociador do Irão, os iranianos acreditam estar em vantagem. Em discursos recentes, declarou que o inimigo foi "estrategicamente derrotado".

Os iranianos são mestres em dividir as questões em partes para conseguirem o que querem. Os negociadores da administração Obama testemunharam isto em primeira mão, à medida que o Irão foi reduzindo a resistência a algumas das suas exigências ao longo de anos de negociações que conduziram ao acordo nuclear de 2015.

Esta semana, os iranianos recorreram a algumas das mesmas manobras diplomáticas que lhes deram bons resultados em 2015, alegando que não tinham solicitado a prorrogação do cessar-fogo anunciada por Trump na segunda-feira à noite. E, desde então, têm-se recusado deliberadamente a dar uma resposta oficial a esse anúncio.

A sequência de alguns dos movimentos diplomáticos em Islamabad sugere o contrário. Mas, se fizeram um pedido, nunca foi uma manobra pública ostensiva. Em vez disso, foi discretamente enterrado no subtexto das declarações do seu principal negociador, Ghalibaf, como esta sobre X: "Não aceitamos negociações sob a sombra de ameaças", publicada enquanto Trump recusava a prorrogação do cessar-fogo e o vice-presidente JD Vance se preparava para a próxima ronda de conversações.

Seria evidente para os iranianos que o fim do cessar-fogo seria utilizado como meio de pressão para, potencialmente, lhes arrancar concessões na mesa de negociações.

Por mais dizimada, ou mesmo fragmentada, que a liderança iraniana possa estar, nunca cairia nessa armadilha. A diplomacia e a duplicidade pragmática que por vezes a acompanha estão enraizadas em todos os níveis da classe política iraniana.

As forças norte-americanas patrulham o Mar Arábico perto do navio "Touska" a 20 de abril de 2026, depois de o navio de bandeira iraniana ter tentado escapar a um bloqueio naval norte-americano. Marinha dos EUA



A grande força diplomática dos iranianos reside na capacidade de antecipar o futuro, prever o que está para vir e saber posicionar-se de forma a tirar partido disso.

Saber como conseguir algo sem que se perceba que o estão a pedir, para depois o garantir e passar à próxima parte das suas exigências, tornou-se para eles uma verdadeira arte.

O levantamento do bloqueio norte-americano ao Estreito de Ormuz era o próximo objetivo que tinham em vista, algo que Trump se recusa publicamente e com firmeza a fazer.

Em Islamabad, o murmúrio quase indecifrável dos vazamentos transformou-se em silêncio total. Esta fase de mediação nos bastidores tornou-se tão delicada que ninguém com conhecimento do assunto parece disposto a arriscar o que quer que esteja em jogo para acalmar os ânimos e restaurar a confiança.

Nesta ensurdecedora quietude diplomática, é a marcha dos mercados globais que preenche o silêncio.