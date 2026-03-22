"Quem se lembra da guerra Irão-Iraque sabe": como a história e a guerra dos petroleiros se repetem no Estreito de Ormuz

Há 2h e 31min

A sensação é de déjà-vu. Analistas e historiadores navais têm a nítida e estranha sensação de "já lá estive, já fizemos isso" e não foi fácil nem correu assim tão bem. Há 40 anos, primeiro a Rússia e depois os EUA decidiram avançar com as escoltas aos petroleiros dos aliados do Golfo Pérsico. Ficou nos livros como a Guerra dos Petroleiros da década de 80 e fornece lições sobre como, nesta guerra, as coisas podem correr mal rapidamente, de forma inesperada e com consequências mortais

Enquanto o presidente Donald Trump pondera a possibilidade de ordenar aos navios da Marinha dos EUA que escoltem os petroleiros através do Estreito de Ormuz, os analistas e historiadores navais têm uma nítida sensação de "já lá estive, já fizemos isso".

Há quase 40 anos, os navios de guerra da Marinha dos EUA enfrentavam o mesmo inimigo que enfrentam atualmente: a marinha e as forças marítimas do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC).

A chamada Guerra dos Petroleiros do final da década de 1980 viu algumas das mesmas armas e problemas que uma força de escolta dos EUA enfrentaria atualmente, e fornece lições sobre como, na guerra, as coisas podem correr mal rapidamente, de forma inesperada e com consequências mortais.

Eis um resumo do desenrolar da situação.

A guerra Irão-Iraque

As sementes da Guerra dos Petroleiros foram plantadas em 1980, quando o líder secular do Iraque, Saddam Hussein, desconfiado do governo revolucionário teocrático do Irão, liderado pelo aiatola Ruhollah Khomeini, lançou uma invasão ao vizinho oriental.

Após avanços e recuos de ambas as partes no início dos anos 80, a situação chegou a um impasse em 1984. Foi então que Hussein decidiu mudar de tática e atacar os petroleiros iranianos - para prejudicar a economia de Teerão e, com sorte, levar as potências mundiais a intervir para proteger o acesso ao petróleo.

O petroleiro Adriadne, de registo grego, é fotografado logo após ter sido atacado pela segunda vez num dia por iranianos, a 15 de dezembro de 1987, ao largo da costa do Dubai.

AFP/Getty Images

O Iraque utilizou caças armados com mísseis para atingir as infraestruturas petrolíferas iranianas na ilha de Kharg (o mesmo local onde os EUA bombardearam instalações militares nos últimos dias). O Irão reagiu atacando navios mercantes neutros que transportavam mantimentos e armas para o Iraque, grande parte dos quais através do Kuwait, no extremo norte do Golfo Pérsico.

"O Iraque começou então a atacar os petroleiros que iam e vinham da ilha de Kharg, e a 'Guerra dos Petroleiros' começou", escreveu o historiador Samuel Cox numa história de 2019 para o Comando de História e Património Naval dos EUA (NHHC).

Os Estados Unidos envolvem-se

Os ataques marítimos de ambos os lados aumentaram em número nos dois anos seguintes e, em novembro de 1986, o Kuwait - cansado de ver os seus navios embandeirados serem atingidos - pediu ajuda externa para os proteger.

A União Soviética começou por prestar ajuda, escoltando navios-tanque através do Golfo.

Washington, não querendo perder a sua influência para Moscovo, concebeu um plano para que os navios kuwaitianos passassem a ser americanos, o que lhes permitiria obter a proteção da Marinha dos EUA ao abrigo da lei federal.

No verão de 1987, os navios da Marinha e da Guarda Costeira dos EUA tinham-se deslocado para o Golfo em grande número para escoltar os antigos petroleiros kuwaitianos.

Mas, mesmo antes de começarem as missões de escolta, os marinheiros norte-americanos viram-se em perigo.

Ataque ao USS Stark

Na noite de 17 de maio de 1987, a fragata de mísseis guiados USS Stark encontrava-se em patrulha na zona central do Golfo Pérsico, fora de uma zona de exclusão de guerra, quando um avião de guerra iraquiano terá confundido o navio de guerra americano com um alvo iraniano e disparou dois mísseis anti-navio Exocet contra ele.

"Os dois mísseis mataram 29 dos tripulantes do Stark (cerca de 220) e outros oito morreram devido aos ferimentos e queimaduras e outros 21 ficaram feridos", escreveu Cox do NHHC.

"O esforço de controlo de danos de Stark foi nada menos do que heroico", referiu. Apesar das baixas e de a tripulação ter lutado contra incêndios que atingiram os 3.500 graus Fahrenheit (quase 2.000 graus Celsius) e de ter corrigido uma grave lista de fogos que poderia ter virado o navio, o Stark conseguiu chegar ao porto do Bahrein com os seus próprios meios.

A fragata de mísseis guiados USS Stark (FFG-31) chega ao porto depois de ter sido atingida por um míssil Exocet lançado pelo Iraque. Corbis/Getty Images

O Iraque pediu desculpa, mas o incidente mostrou como na guerra os erros podem ter consequências catastróficas. (Na guerra atual, três caças F-15 americanos foram abatidos pelas forças kuwaitianas num incidente semelhante de fogo amigo, embora não tenham morrido quaisquer pilotos americanos).

"Os perigos para os nossos homens e mulheres de uniforme na defesa da liberdade nunca podem ser subestimados", destacava o presidente Ronald Reagan numa declaração pouco depois do ataque de Stark.

Haveria ainda mais perigos.

Um olho negro para a Marinha dos EUA

Denominada Operação Earnest Will pela Marinha dos EUA, a escolta efetiva de navios-tanque começou no final de julho de 1987.

Em 22 de julho, dois petroleiros com nova bandeira deixaram os Emirados Árabes Unidos em direção ao Kuwait, sob a proteção de cinco navios americanos, um contratorpedeiro, duas fragatas e dois cúteres da Guarda Costeira.

Mas o Irão tinha boas informações sobre o comboio e colocou minas num canal-chave do Golfo, por onde teria de passar um enorme petroleiro, o Bridgeton.

"Em 24 de julho, o Bridgeton atingiu uma mina de contacto iraniana ancorada. O enorme navio absorveu a força da mina, que, apesar do tamanho do buraco, não teve um impacto significativo no petroleiro", explicava Cox, que relatou o resultado.

"O resultado, porém, foi uma das fotos mais ignominiosas dos anais da história naval dos EUA, que mostrava o Bridgeton a chegar ao Kuwait com as suas antigas escoltas americanas a segui-lo, aparentemente usando o grande petroleiro como 'caça-minas' para sua própria proteção."

O navio-tanque Bridgeton em primeiro plano e os membros da tripulação do USS Fox à procura de minas. Fotografia tirada no âmbito de um grupo do DOD que se deslocou à Raposa para cobrir a mudança de bandeira de petroleiros no Golfo Pérsico em julho de 1987. Dennis Brack/ Alamy

O incidente foi um enorme embaraço para a Marinha dos EUA.

O Pentágono suspendeu as operações de escolta até conseguir colocar mais meios de remoção de minas no Golfo, mas tinha uma enorme falta deles e teve de recorrer a navios de remoção de minas dos seus aliados, disse o 2º tenente do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, o capitão de fragata da Marinha.

Quentin Zimmer escreveu num ensaio do ano passado para o Instituto Naval dos EUA. Mesmo com a ajuda dos aliados e com os meios que os Estados Unidos arranjaram para se deslocarem à região, "a correlação de forças- minas versus caça-minas- continuou a ultrapassar as capacidades dos Estados Unidos", escreveu Zimmer.

As minas voltam a ser uma preocupação

A extensão das atuais minas iranianas no Golfo é desconhecida. Na semana passada, a CNN noticiou que as autoridades norte-americanas acreditam que Teerão colocou algumas minas no Estreito de Ormuz, mas ainda não houve relatos de minas que tenham danificado navios.

No entanto, os navios de desminagem americanos no Golfo são poucos ou nenhuns. No ano passado, foram desativados quatro navios caça-minas que aí estavam estacionados.

Dois dos três navios de combate litorais que deveriam assumir as suas funções estiveram na Malásia esta semana para "paragens logísticas", informou a Marinha.

Embora o Presidente Trump tenha apelado aos aliados para que enviassem navios caça-minas para ajudar a manter o Estreito de Ormuz aberto, nenhum deles ofereceu ajuda em termos de equipamento até à data.

Numa declaração conjunta, na quinta-feira, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos, o Japão e o Canadá comprometeram-se a "contribuir para os esforços adequados para garantir uma passagem segura pelo Estreito", sem especificar quais seriam esses esforços.

Na guerra dos petroleiros, a Bélgica, a França, a Itália, os Países Baixos e o Reino Unido responderam ao apelo dos Estados Unidos e participaram em escoltas e na remoção de minas. Mas apenas as forças norte-americanas entraram em combate com os iranianos, de acordo com um relatório do Projeto de Investigação e Informação sobre o Médio Oriente.

Os perigos das minas continuam a limitar o que a Marinha dos EUA pode fazer no Golfo, referiu Carl Schuster, antigo diretor do Centro Conjunto de Informações do Comando do Pacífico dos EUA.

"As minas têm um efeito psicológico e operacional assustador nas operações marítimas", afirmou.

O receio de que estes navios de guerra possam operar no Golfo, limitando potencialmente o alcance e o efeito dos ataques aéreos e de mísseis da Marinha dos EUA contra o Irão, disse Schuster.

Navio de guerra americano quase partido ao meio

Depois do embate no Bridgeton, as 24 missões de escolta seguintes não causaram qualquer dano, salienta Cox do NHHC.

Mas um navio americano que tinha acabado de completar a 25ª missão, a fragata USS Samuel B Roberts, viu essa sorte acabar a 14 de abril de 1988.

Enquanto se dirigia para reabastecimento antes da sua próxima missão de escolta, a fragata encontrou um campo minado colocado pelo Irão na noite anterior, de acordo com Cox.

Depois de os vigias terem identificado que o Roberts se encontrava num campo minado, o seu capitão só viu uma saída: regressar pelo caminho por onde tinha entrado.

Não funcionou. O navio de guerra embateu numa mina de contacto e um explosivo de cerca de 500 libras partiu a quilha do Roberts e deixou um buraco de 15 pés no seu casco.

"A única coisa que realmente mantinha o navio unido era o convés principal", escreveu Cox.

A USS Samuel B. Roberts (FFG-58), uma fragata de mísseis guiados, está em doca seca para reparações temporárias depois de ter atingido uma mina durante operações de patrulha no Golfo Pérsico em 1988. Alamy

A tripulação salvou-o, em parte, utilizando pesados cabos de aço para unir as partes rachadas da superestrutura do navio. E as baixas foram limitadas a 10 feridos porque o capitão do navio tinha ordenado que grande parte da tripulação subisse ao convés antes do ataque da mina.

Os danos causados à fragata trouxeram de novo para a ribalta as deficiências dos EUA em matéria de desminagem.

O ataque das minas ao Roberts precipitou um ataque retaliatório dos EUA que se traduziu em algo sem precedentes na história da Marinha dos EUA e, de acordo com um historiador naval, numa das batalhas mais significativas que alguma vez travou.

Operação Louva-a-Deus

Quatro dias depois de a mina iraniana quase ter dividido os Roberts em dois, os EUA lançaram a Operação Louva-a-Deus, ataques norte-americanos a plataformas petrolíferas iranianas no Golfo.

Um deles foi atacado por um grupo de três navios americanos, incluindo a fragata USS Simpson. Durante os combates, um barco de patrulha iraniano disparou um míssil contra os navios americanos.

O Simpson ripostou com quatro mísseis próprios, desativando o barco iraniano, antes de este ser abatido por tiros da flotilha americana.

Foi a primeira batalha de superfície de míssil contra míssil na história da Marinha dos EUA.

A-7E "Corsair II" no convés de voo do porta-aviões USS Enterprise preparando-se para o lançamento da "Operação Praying Mantis" no Golfo Pérsico. Alamy

Houve mais combates entre os EUA e o Irão nesse dia, incluindo um em que caças de ataque A-6 da Marinha dos EUA e um destroyer americano afundaram uma fragata iraniana com ataques de mísseis.

No seu livro de 2005, "Decision at Sea", o historiador naval Craig Symonds classificou o Praying Mantis como uma das cinco batalhas navais mais importantes de sempre dos EUA, a par, entre outras, da histórica derrota dos EUA sobre a marinha japonesa na Ilha Midway, que mudou a maré da Segunda Guerra Mundial.

Symonds disse que o Praying Mantis estabeleceu os EUA como a superpotência mundial indiscutível, com a capacidade de tomar decisões em tempo real no campo de batalha a milhares de quilómetros de distância, a capacidade de disparar com precisão mísseis que podem atingir navios que só podem ser vistos eletronicamente e a capacidade de integrar todos os ramos do serviço militar numa máquina coesa.

A batalha mostrou que os militares americanos tinham acumulado a tecnologia necessária para se tornarem "não apenas a maior potência militar da Terra, mas a maior potência militar que o mundo alguma vez viu", escreveu Symonds.

Esta é uma frase que Trump usa frequentemente quando fala da atual guerra no Golfo. Mas os analistas e os peritos observam que as circunstâncias mudaram em 2026.

A tecnologia avançou. O arsenal do Irão aumentou. Os drones baratos- instalados no mar e no céu- alargaram a matriz da ameaça.

E, desta vez, a atenção do Irão não está também distraída por uma guerra fronteiriça com o Iraque.

Um helicóptero de caça-minas da Marinha dos EUA abre caminho para o 12º comboio de petroleiros do Kuwait com a nova bandeira dos EUA, em 22 de outubro de 1987. AFP/Getty Images

Os especialistas perguntam-se se o sucesso da guerra de superfície dos Estados Unidos os levou a negligenciar as contramedidas contra as minas, algo que é lento e meticuloso em contraste com as batalhas de mísseis.

"A Marinha dos EUA tem muito pouca capacidade de desminagem. É sempre a primeira coisa a ser eliminada nos cortes orçamentais porque, tradicionalmente, dependemos dos nossos aliados para essa missão", explicou Schuster, antigo capitão da Marinha dos EUA.

Outros questionam se os EUA estavam preparados para que o Irão voltasse a fechar efetivamente o Estreito de Ormuz e porque é que a necessidade de escoltas de petroleiros não foi planeada desde o início da guerra.

"A história repete-se", afirmou o consultor marítimo Frank Coles, ex-CEO do Wallem Group, que navegou em comboios da Guerra dos Petroleiros.

"Quem se lembra da guerra Irão-Iraque sabe que eram necessárias escoltas nessa altura. É dececionante que isso não tenha feito parte do processo de pensamento agora"