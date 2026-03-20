Putin propôs aos EUA deixar de dar informações ao Irão. Em troca quer o mesmo na Ucrânia

Há 1h e 35min

Foram já várias as propostas feitas pela Rússia aos Estados Unidos, que continuam a resistir, mesmo que as dicas do Kremlin estejam a ajudar a resistência do Irão

O presidente da Rússia não se preocupou a negar as várias indicações que apontavam todas num só sentido. Sim, a Rússia está mesmo a partilhar informação com o Irão para ajudar o país a resistir aos ataques de Estados Unidos e Israel.

Postas de lado as dúvidas, Vladimir Putin entende que isso pode jogar a seu favor, pelo que decidiu colocar todas as cartas em cima da mesa: o Kremlin pára imediatamente de partilhar informações com o Irão, mas só se os Estados Unidos também pararem de fornecer informação à Ucrânia.

De acordo com o POLITICO, a Rússia tem partilhado com o Irão as coordenadas de vários locais que albergam interesses militares dos Estados Unidos no Médio Oriente, o que ajuda Teerão a definir melhor os alvos dos vários ataques que tem lançado contra território dos países vizinhos.

Acontece que os Estados Unidos partilham com a Ucrânia informação muito semelhante, permitindo a Kiev saber onde e quando atacar a Rússia.

Aquele jornal refere que a proposta foi feita pelo enviado-especial da Rússia, Kirill Dmitriev, ao enviado-especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e também ao genro de Donald Trump, Jared Kushner, quando os três se encontraram na última semana em Miami.

Ainda segundo o POLITICO, os Estados Unidos rejeitaram prontamente a proposta, sendo que Kirill Dmitriev já veio negar, através da rede social X, a existência de qualquer intenção da Rússia neste sentido.

Independentemente da veracidade ou da seriedade da proposta, o caso está a preocupar a Europa, que continua a ter a resistência da Ucrânia como prioridade número 1, pelo que a mínima possibilidade de a Rússia receber alguma ajuda assusta Bruxelas.

E isso é uma preocupação particularmente legítima numa altura em que Donald Trump critica a NATO numa base quase diária, por vezes até mais do que isso. Ainda esta sexta-feira os aliados foram apelidados de “cobardes”, com promessas do presidente dos Estados Unidos de que não se vai esquecer daquilo que entende ser a falta de apoio para a guerra no Médio Oriente.

De resto, o POLITICO indica que foram já várias as propostas sobre o Irão que a Rússia fez aos Estados Unidos, sendo que tiveram todas o mesmo fim, um não. Uma delas, como avançou o Axios, inclua a transferência de todo o urânio enriquecido do Irão para a Rússia.