Preço do petróleo sobe mais de 27% e ultrapassa 118 dólares por barril

Agência Lusa , AM
Há 2h e 48min
Extração de petróleo em Nefteyugansk, Rússia (Reuters)

Trump diz que subida do petróleo é "pequeno preço a pagar pela paz e segurança"

O preço do barril de petróleo ultrapassou esta segunda-feira os 118 dólares (102 euros) nos mercados internacionais, num mercado afetado pela guerra prolongada no Médio Oriente e pelo bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz.

Por volta das 02:30 (em Lisboa), o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 30,04% para 118,21 dólares por barril.

O Brent do Mar do Norte, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subia 27,54% para 118,22 dólares por barril.

O preço do barril de petróleo WTI subiu 36% na semana passada, enquanto o Brent registou uma subida de 28%.

Subida do petróleo é "pequeno preço a pagar pela paz e segurança"

A subida do petróleo é “um pequeno preço a pagar pela paz e segurança dos Estados Unidos e do mundo”, disse hoje o Presidente norte-americano, depois de o barril West Texas Intermediate (WTI) ter ultrapassado 100 dólares.

“Só os tolos pensam o contrário”, escreveu Donald Trump, numa mensagem publicada na rede social Truth Social, assegurando que os preço do petróleo “cairá rapidamente quando a destruição da ameaça nuclear iraniana estiver concluída”.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, em 28 de fevereiro, e ao encerramento do estreito de Ormuz.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Hoje à noite foi conhecido o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, filho do ‘ayatollah’ Ali Khamenei.

O sucessor do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.

Temas: Guerra Irão Estreito de Ormuz Donald Trump Petróleo

Médio Oriente

