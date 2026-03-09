Ponto de situação: o que sabemos ao décimo dia da guerra dos EUA e Israel contra o Irão

Há 34 min

Atualize a informação sobre em que ponto estamos no conflito regional

Os iranianos estão a ser conduzidos a jurar lealdade a Mojtaba Khamenei, depois de ele ter sido nomeado o novo líder supremo do Irão. Agora, as atenções voltam-se para a forma como ele irá guiar o Irão através de uma das maiores crises da sua história moderna - e saber qual será a sua primeira medida.

As consequências económicas da guerra aprofundaram-se, fazendo com que os preços globais do petróleo ultrapassassem os 100 dólares por barril, na primeira vez que a marca foi ultrapassada desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. O aumento foi desencadeado por preocupações de que o conflito levará a restrições prolongadas no fluxo de petróleo em todo o mundo.

Os ataques de Israel aos recursos energéticos e locais de armazenamento de combustível do Irão levaram a guerra a uma "nova fase", alertou um alto funcionário do Irão, que ameaçou com ataques de retaliação às infraestruturas energéticas em toda a região.

Eis o que precisa saber no décimo dia do conflito.

Quais são as principais manchetes?

Mojtaba Khamenei (ao centro), filho do líder supremo iraniano aiatolá Ali Khamenei, participa do comício anual do Dia de Quds em Teerã, Irão, em 31 de maio de 2019. Rouzbeh Fouladi/Middle East Images/ AFP/Getty Images

Dinastia Khamenei: os principais centros de poder do Irão, incluindo a Guarda Revolucionária (IRGC), rapidamente se uniram em apoio a Mojtaba Khamenei depois de ele ser escolhido para suceder ao seu pai, Ali Khamenei, foi morto, como o novo líder supremo do país. A IRGC disse que estava pronta para “obedecer totalmente e sacrificar as suas vidas” por ele. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na semana passada que a escolha do jovem Khamenei seria "inaceitável". Analistas dizem que a ascensão de Mojtaba sugere uma continuidade das políticas linha-dura de seu pai.



O que está a acontecer na região?

Uma escavadora limpa os escombros de edifícios destruídos no local de um ataque aéreo israelita que teve como alvo o bairro de Rweiss, nos subúrbios do sul de Beirute, a 8 de março de 2026. AFP/Getty Images

Compromisso público: o Irão anunciou uma reunião nacional na segunda-feira para jurar lealdade ao novo líder supremo. Os membros do povo foram convidados a reunir-se em todo o país às 15h, hora local, informou a comunicação social estatal iraniana.



o Irão anunciou uma reunião nacional na segunda-feira para jurar lealdade ao novo líder supremo. Os membros do povo foram convidados a reunir-se em todo o país às 15h, hora local, informou a comunicação social estatal iraniana. “Nova fase” da guerra: um alto funcionário iraniano disse à CNN que não há perspectivas de um fim imediato para o conflito. E acrescentou que os ataques de Israel a depósitos de petróleo e combustível levaram a guerra a uma “nova fase”. O funcionário ameaçou com ataques de retaliação às infraestruturas energéticas, levantando preocupações sobre possíveis novas interrupções nas instalações regionais de petróleo e gás.



um alto funcionário iraniano disse à CNN que não há perspectivas de um fim imediato para o conflito. E acrescentou que os ataques de Israel a depósitos de petróleo e combustível levaram a guerra a uma “nova fase”. O funcionário ameaçou com ataques de retaliação às infraestruturas energéticas, levantando preocupações sobre possíveis novas interrupções nas instalações regionais de petróleo e gás. Ficar ou partir?: um morador de Teerão contou que a sua família estava dividida sobre se deveria deixar a cidade, afirmando que as pessoas estão "sob muita pressão". Os ataques israelitas a depósitos de combustível na noite de sábado foram "os bombardeamentos mais intensos desde o início da guerra", acrescentou.



um morador de Teerão contou que a sua família estava dividida sobre se deveria deixar a cidade, afirmando que as pessoas estão "sob muita pressão". Os ataques israelitas a depósitos de combustível na noite de sábado foram "os bombardeamentos mais intensos desde o início da guerra", acrescentou. "Salvem as nossas meninas": a seleção feminina de futebol do Irão está no centro de crescentes apelos para que a sua saída da Austrália, onde está a disputar a Copa Asiática Feminina, seja bloqueada por medo de perseguição no Irão.

