Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

A complexa operação de salvamento envolveu centenas de militares e agentes dos serviços secretos americanos e também israelitas. Em vez de ir jogar golfe, como faz todos os sábados, Donald Trump acompanhou tudo na Sala de Crise da Casa Branca

Escondido sozinho numa fenda de uma montanha atrás das linhas inimigas, o aviador americano ferido sabia exatamente o que fazer: sobreviver e evadir-se.

Durante mais de um dia, o aviador cujo F-15E Strike Eagle foi abatido no interior do Irão evitou ser capturado pelas forças iranianas que se aproximavam.

A certa altura, escalou o terreno acidentado até um cume de 2 mil metros s acima do nível do mar, equipado com pouco mais do que uma pistola, um dispositivo de comunicação e um sinal de localização.

Foi nas montanhas altas que uma equipa de comandos americanos, acompanhados por aviões dos EUA que lançavam bombas para limpar a área, foi lançada para localizar o oficial e trazê-lo em segurança.

Dois funcionários norte-americanos descreveram posteriormente os pormenores da arriscada operação. Envolveu centenas de militares e agentes dos serviços secretos americanos, incluindo as forças de operações especiais que levaram a cabo a bem sucedida missão de salvamento, e agentes da CIA que montaram previamente uma campanha de engano para despistar potenciais captores iranianos.

E teve várias reviravoltas, incluindo um par de aviões de operações especiais norte-americanos danificados que os EUA tiveram de fazer explodir no solo do Irão durante a operação.

"Apanhámo-lo!" escreveu o presidente Trump nas redes sociais, depois de ter passado o sábado a acompanhar a operação a partir da Casa Branca. "Durante as últimas horas, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram uma das mais ousadas operações de busca e salvamento do história dos EUA".

Depois de o caça ter sido abatido na sexta-feira, a corrida para encontrar e recuperar o militar - responsável pelo sistema de armamento - ocupou toda a administração.

O piloto do avião foi rapidamente encontrado, mas a Casa Branca e o Pentágono recusaram-se a confirmar o salvamento, uma vez que estava a decorrer uma segunda missão, mais prolongada, para encontrar o seu companheiro de tripulação.

Ambos se tinham ejetado do avião quando este foi atingido, mas desconhecia-se o paradeiro do oficial de sistemas de armas. Depois de ter sofrido ferimentos durante a ejeção, escondeu-se na fenda para evitar ser detectado pelo Irão, cujos dirigentes tinham dado uma recompensa pela sua captura.

Nessa altura, entrou em contacto com os militares. Mas as suas comunicações eram esporádicas, pois tentava evitar ser detetado pelas forças iranianas.

Em Washington, Trump passou a sexta-feira na Ala Oeste, deslocando-se entre a Sala Oval e a sala de jantar adjacente para receber informações actualizadas sobre a missão para encontrar o oficial.

O abate do F-15E, juntamente com a capacidade do Irão de atacar outro avião - um A-10 Warthog - e um helicóptero americano que ajudava na missão de busca e salvamento, pareceu pôr em causa as alegações da sua administração de domínio aéreo sobre o Irão.

Trump não foi ao campo de golfe no sábado, permanecendo na Casa Branca enquanto a operação para entrar no Irão e encontrar os aviadores abatidos se concretizava.

Ao mesmo tempo que os estrategas militares se apressavam a montar a operação, a CIA estava a desenvolver um esforço paralelo. Os serviços secretos americanos tentaram fazer circular no Irão a informação de que os dois tripulantes tinham sido recuperados, para confundir os membros dos Guardas da Revolução Islâmica que procuravam urgentemente o oficial abatido.

Entretanto, Israel adiou alguns ataques planeados no Irão para não interferir com os esforços de busca e salvamento, disse um funcionário israelita à CNN, e ofereceu apoio dos serviços secretos, de acordo com duas fontes israelitas.

Foi a CIA que acabou por identificar a localização exata do oficial e partilhou a informação com os militares. "Este corajoso guerreiro estava atrás das linhas inimigas nas traiçoeiras montanhas do Irão, a ser perseguido pelos nossos inimigos, que estavam cada vez mais próximos, mas nunca esteve verdadeiramente sozinho", escreveu Trump.

Enquanto as forças de operações especiais americanas convergiam para a encosta da montanha onde o oficial se tinha escondido, os aviões dos EUA realizavam ataques na área para garantir que as forças iranianas não conseguiam chegar primeiro.

Trump estava a assistir a tudo a partir da Sala de Crise.

Numa pista de aterragem remota no Irão, dois aviões de transporte de operações especiais MC-130J estavam à espera para levar os comandos e os aviadores resgatados para fora do país. Mas tinham-se danificado em algum momento durante a operação. Os militares decidiram enviar novos aviões e fazer explodir os danificados, em vez de correrem o risco de estes caírem nas mãos dos iranianos.

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Numa publicação nas redes sociais, Trump disse que falaria aos jornalistas sobre a notável operação numa conferência de imprensa na Sala Oval às 13 horas (18:00 em Portugal continental).

O presidente deu também alguns novos pormenores sobre o membro da tripulação, que descreveu como "gravemente ferido" e "muito corajoso", e disse ter sido resgatado "das profundezas das montanhas do Irão". Trump classificou a operação como "um espetáculo espantoso de bravura e talento de todos!"

* Tal Shalev e Betsy Klein, da CNN, contribuíram para esta reportagem