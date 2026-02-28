Os nomes e as caras: eis os líderes do Irão que Israel diz que morreram nos ataques

Há 41 min

São todos cargos de topo, muitos deles líderes no programa de pesquisa nuclear

As Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiram um novo comunicado a anunciar a morte de sete dos principais líderes do regime iraniano.

De acordo com a publicação, entre os mortos estão o ministro da Defesa e o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o órgão militar mais importante do Irão.

O nome do aiatola Ali Khamenei não está, ainda assim, na lista, sendo que Israel já anunciou que o Líder Supremo foi morto, ainda que o regime iraniano tenha negado esse cenário.

As IDF falam num “ataque-surpresa” depois de os serviços secretos terem identificado duas localizações onde as principais figuras do regime iraniano se reuniam de forma regular.

Na sequência dos ataques, que tiveram a participação dos Estados Unidos, foram mortos os seguintes líderes:

Ali Shamkhani, antigo chefe da Marinha da IRGC, chefe da Armada iraniana e conselheiro de topo do aiatola. Israel tinha atacado este mesmo alvo em junho e pensava ter matado o responsável na altura;

Mohammad Pakpour, comandante das IRGC. De acordo com as IDF, foi este homem que desenhou o “plano para destruir Israel”, sendo responsável pelos ataques com mísseis e drones a solo israelita. Foi também ele que liderou a violenta repressão aos protestos internos no início deste ano;

Salah Asadi, chefe dos serviços de informação serviços de emergência militares. Também ele estava envolvido no “plano para destruir Israel”;

Mohammad Shirazi, o chefe do escritório de Ali Khamenei desde 1989. As IDF atribuem-lhe a responsabilidade por fazer a ligação entre comandantes, Forças Armadas e o Líder Supremo;

Aziz Nasirzadeh, ministro da Defesa do Irão que foi, segundo Israel, responsável pela “produção industrial de mísseis de longo alcance e armas transferidas para os regimes de procuralão”. Também era responsável por projetos nos campos do armamento nuclear, biológico e químico;

Hossein Jabal-Amelian, chefe da Organização de Inovação e Pesquisa Defensiva, que era responsável por desenvolver armas de alta tecnologia e liderava o projeto de armamento nuclear;

Reza Mozafari-Nia, outro líder responsável pelos “esforços avançados para desenvolver armas nucleares.