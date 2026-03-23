Os EUA gastaram 69 mil dólares na guerra contra o Irão enquanto lia este título

CNN Portugal , MCN
Há 2h e 8min
Estreito de Ormuz (Getty)

Conflito militar dos EUA e Israel contra o Irão evidenciou o “calcanhar de Aquiles” do Ocidente: o esgotamento crítico dos mísseis intercetores

Segundo dados do Pentágono e estimativas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), citados pelo jornal El Mundo, os Estados Unidos gastam cerca de 23 mil dólares por segundo na guerra contra o Irão. Ao décimo segundo dia do conflito, o custo total já ascendia a 16,5 mil milhões de dólares, prevendo-se que os gastos aumentem ainda mais com a chegada de cinco mil fuzileiros nos próximos dias.

Este elevado gasto militar expõe uma falha de fundo: a disparidade entre o armamento ofensivo iraniano - económico e abundante - e os sistemas defensivos aliados, que são caros, raros e de fabrico complexo. A questão central não é tanto a capacidade de lançar mísseis, mas a de conseguir travá-los durante semanas ou meses. Numa guerra baseada em drones, o Irão consegue atacar com projéteis relativamente baratos, enquanto os defensores gastam milhões a tentar neutralizá-los.

De acordo com a mesma fonte, os sistemas mais utilizados, como o Patriot, o THAAD ou o Arrow, são peças de engenharia de altíssima precisão que exigem processos complexos, longos testes de qualidade e montagem especializada. Uma única unidade pode custar cerca de quatro milhões de dólares. Além disso, o fabrico está restrito a poucas empresas, como a Lockheed Martin e a Raytheon Technologies. Esta barreira industrial dita as regras do jogo: o Irão aposta na quantidade com armamento de baixo custo, enquanto o Ocidente esgota os seus escassos e caríssimos ativos numa tentativa de manter o escudo defensivo ativo.

Atualmente, a escalada começa a dar pequenos sinais de abrandamento, mesmo depois de, no passado domingo, o presidente norte-americano fez um ultimato de 48 horas ao Irão para reabrir totalmente o Estreito de Ormuz à navegação internacional. Em resposta, Teerão declarou que todas as infraestruturas norte-americanas na região estão agora na sua mira. Embora o regime iraniano afirme que a passagem permanece aberta para a maioria dos navios, exceto para os de Israel e dos EUA, a realidade no terreno é de paralisia: quase nenhum petroleiro arrisca a travessia em direção ao Mar Arábico.

É que já esta segunda-feira, o mesmo Donald Trump veio anunciar uma pausa de cinco dias nos ataques a infraestruturas energéticas, abrindo uma janela de oportunidade para uma saída pacífica mais cedo do que se esperava.

Este contexto de guerra colocou os armamentos ocidentais sob uma pressão sem precedentes. O portal Semafor publicou, citando funcionários norte-americanos, que Israel já emitiu alertas sobre o esgotamento iminente dos seus intercetores, uma reserva que se encontra sob tensão constante e que pode colapsar caso o conflito se prolongue.

A preocupação sobre os arsenais ocidentais prende-se com uma ideia simples, mas inquietante: o Ocidente construiu sistemas militares extremamente avançados, mas não está preparado para sustentar uma guerra de alta intensidade durante muito tempo. Citado pelo jornal El Mundo, Armin Papperger, CEO da Rheinmetall, um dos maiores grupos tecnológicos da Alemanha especializado no setor da defesa e segurança, resumiu a gravidade da situação: "Creio que os armazéns estão vazios ou quase vazios em todo o lado: na Europa, na América e no Médio Oriente".

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