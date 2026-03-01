O que significa a morte do Líder Supremo do Irão

Há 2h e 35min

ANÁLISE || Pode ser que a história lembre Donald Trump como o salvador dos iranianos, mas também há o risco de se repetirem erros cometidos no início do século

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma aposta arriscada ao lançar um ataque aéreo maciço contra o Irão, apesar de ter feito pouco para preparar os americanos para uma nova guerra no Médio Oriente, com imensos riscos e anos de consequências futuras.

Mas a notícia da morte do Líder Supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, abre um cenário em que o brutal regime islâmico de Teerão é derrubado, pondo fim a décadas de repressão que resultaram no assassínio de milhares de civis nas ruas em dezembro e janeiro.

"Esta é a maior hipótese para o povo iraniano recuperar o seu país", escreveu Trump no Truth Social, depois de corroborar os relatos israelitas anteriores de que Khamenei, que descreveu como "uma das pessoas mais perversas da história", foi morto num ataque aéreo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão tinha declarado anteriormente que Khamenei estava em segurança.

A morte de Khamenei - sucessor do aiatola Ruhollah Khomeini, o instigador da revolução iraniana de 1979 - será um acontecimento político sísmico na história do Irão. Isto ameaçaria o domínio dos islamitas radicais que transformaram o Irão numa ditadura teocrática implacável.

Tornaria também ainda mais urgente uma das questões mais críticas levantadas pelo ataque de Trump: a remoção dos principais líderes desencadearia uma onda de reformas institucionais ou desencadearia forças políticas incontroláveis ​​que aprofundariam a repressão e despedaçariam o país?

Trump garantiu à NBC que os ataques "causaram danos tremendos".

"A dada altura, vão ligar-me para perguntar quem eu gostaria [de ter como líder]", frisou Trump, acrescentando: "Estou a ser apenas um pouco sarcástico quando digo isto".

Ninguém precisa de ser lembrado das possibilidades traiçoeiras de guerras estrangeiras que começam com violência de choque e pavor, mas podem desenrolar-se de forma desastrosa. Muitos verão o ataque impulsivo de Trump como um erro imperial imprudente. Os seus críticos no Congresso já estão a condenar o que consideram ser uma guerra unilateral, ilegal e inconstitucional que ridiculariza a democracia.

Os contra-ataques iranianos contra aliados dos EUA no Bahrein e no Catar - e a imagem de um drone iraniano a cair num hotel de luxo numa zona turística do Dubai - sublinharam o potencial para que a situação se descontrolasse.

Mas, embora o Médio Oriente destrua geralmente os preconceitos dos estrangeiros, é possível que a história acabe por lembrar Trump como o salvador dos iranianos.

Nesta imagem divulgada pela Casa Branca em X, o presidente Donald Trump monitoriza as operações militares dos EUA no Irão, no sábado, a partir de Mar-a-Lago, na Florida. Partes da foto foram desfocadas pela fonte (Casa Branca/X)

O ataque conjunto EUA-Israel, lançado a partir de Israel e de uma vasta frota naval americana na madrugada deste sábado, representa a reviravolta mais significativa num amargo impasse de 47 anos com o regime clerical islâmico. Parece pôr fim à busca diplomática de Trump por um acordo com o Irão, que se assemelha agora a uma farsa, enquanto uma imponente força americana se reunia.

Os breves argumentos públicos de Trump antes dos ataques foram incompletos e contraditórios. Insistiu, por exemplo, que já tinha "aniquilado" as instalações nucleares iranianas, o que constituiu uma justificação fundamental para o ataque.

As suas alegações de que o programa nuclear e os mísseis de longo alcance representavam um risco imediato para os Estados Unidos são exageradas e contradizem as avaliações dos serviços de informação norte-americanos, como relata a CNN. O presidente norte-americano chegou mesmo a admitir publicamente que as ameaças não eram tão iminentes que justificassem uma ação imediata dos EUA. "Não estamos a fazer isto para o agora. Estamos a fazer isto para o futuro", disse Trump num vídeo divulgado a partir do seu resort Mar-a-Lago, na Florida, na madrugada deste sábado.

Mas esta é agora mais uma operação americana baseada em alegações questionáveis ​​de perigo iminente para a segurança nacional. Nisto, ela recorda a guerra travada com base em falsas alegações no Iraque, que destruiu o segundo mandato do presidente George W. Bush. E irá alienar Trump de setores do seu próprio movimento MAGA.

“É sempre uma mentira e é sempre a América em último lugar”, escreveu Marjorie Taylor Greene, antiga aliada de Trump, no X. “Mas desta vez parece a pior traição porque vem precisamente do homem e da administração que todos acreditávamos ser diferentes e que disseram basta.”

A oportunidade que Trump viu e que faltou aos anteriores presidentes

Se o casus belli da decisão de Trump foi impulsivo, a sua justificação mais abrangente foi familiar. Os EUA e os seus aliados há muito que tentam impedir o avanço do Irão em direção às armas nucleares. Estão também focados nos seus mísseis de longo alcance e numa rede terrorista por procuração que o tornou uma potência regional perniciosa.

Mas se um ponto crítico não tinha sido atingido, porque é que Trump agiu agora?

A nova dimensão no impasse entre os EUA e o Irão é a fragilidade do regime de Teerão. Isto criou uma oportunidade que os EUA e Israel poderiam estar a perder se não tivessem agido.

O Irão está mergulhado numa crescente turbulência política. O processo de sucessão de Khamenei tem sido opaco. Os iranianos estão famintos e desesperados após décadas de repressão implacável. A economia está fragmentada por sanções internacionais e pela disrupção dos serviços mais básicos, como a distribuição de alimentos e água. Os ataques israelitas dizimaram grupos regionais como o Hamas e o Hezbollah, que antes serviam como uma espécie de seguro contra ações dos EUA e de Israel.

Embora o Irão tenha lançado contra-ataques assustadores, disparando mísseis contra Israel e aliados dos EUA no Golfo, os custos potenciais de um esforço americano para destruir o regime são talvez menores agora do que alguma vez foram.

Quando Trump apelou aos iranianos para se revoltarem contra o governo na sua mensagem, estava a tentar usar estes fatores políticos para catalisar a mudança.

"O fator que parece claramente ter mudado é o nível de ódio que o povo iraniano nutre pelo regime, dado o massacre ocorrido em janeiro", afirma Alex Vatanka, investigador sénior do Middle East Institute. “Portanto, se estiver sentado na Casa Branca, ou se estiver sentado em Jerusalém, vê isto como uma janela de oportunidade. O regime está fraco. Não são apenas as sanções… É o facto de terem feito o que fizeram e terem continuado a massacrar o seu próprio povo, e isso cria uma janela de oportunidade”.

O presidente também precisava de se salvar. Os seus repetidos avisos de que os EUA protegeriam os manifestantes no Irão durante a recente revolta significavam que a inação corria o risco de aprofundar a repressão de Teerão e destruir a sua própria credibilidade. E não esconde que é motivado por vingança. Tinha alertado frequentemente que o Irão estava banhado no sangue dos americanos após anos de ataques terroristas e dos assassínios de soldados americanos por milícias apoiadas por Teerão durante a ocupação do Iraque.

E Trump, mais do que a maioria dos seus antecessores modernos, é fascinado pela aplicação implacável do poder militar americano.

Um presidente prestes a completar 80 anos é também um homem com pressa. A hipótese de ser o presidente que resolveu o impasse iraniano que atormentou todos os seus antecessores desde Jimmy Carter deve ter sido tentadora. Mas a sua arrogância deixará o seu legado condenado pela história se tiver feito uma aposta errada.

As consequências podem persistir durante anos

Trump não se limitou a comprometer os Estados Unidos com a deposição de um governo estrangeiro. Está a tentar acabar com uma revolução - um processo sobre o qual terá dificuldades em influenciar, especialmente na ausência de tropas terrestres americanas.

O senador Jack Reed, principal Democrata na Comissão dos Serviços Armados, alertou para “consequências que perdurarão para além desta presidência”.

“Contra a clara vontade do povo norte-americano, o presidente Trump lançou a nossa nação numa grande guerra com o Irão - uma guerra que nunca defendeu, para a qual nunca procurou autorização do Congresso e para a qual não tem um objectivo final”, disse Reed em comunicado.

Diversos fatores-chave irão moldar o conflito no curto prazo.

► Conseguirão os ataques dos EUA e de Israel eliminar os principais líderes iranianos?

► Assumindo que os relatos da morte de Khamenei são verdadeiros, será que os iranianos vão responder ao apelo de Trump para irem para a rua, tomarem o controlo do país e acabarem com o domínio da Revolução Islâmica?

► A possibilidade de uma conflagração regional mantém-se aguda. Mas será que as represálias iniciais do Irão - alarmantes mas limitadas - revelam uma capacidade reduzida ou um desejo de manter opções em reserva?

► Em breve, os olhares vão virar-se para a capacidade de Trump se manter no poder. O presidente valoriza as vitórias rápidas; é hábil a destruir coisas, mas demonstrou menos capacidade para construir algo no seu lugar. No entanto, disse à Axios que estava pronto para manter o rumo, se necessário. "Posso prolongar o processo e assumir o controlo de tudo, ou encerrar tudo em dois ou três dias e dizer aos iranianos: 'Vemo-nos daqui a alguns anos, se começarem a reconstruir (as instalações nucleares).'"

► A resposta interna à ação de Trump também será importante. Enfrenta os seus piores índices de aprovação da história nas vésperas das eleições intercalares em novembro. As sondagens mostram que a maioria dos americanos acredita que o presidente não partilha as suas prioridades.

O que poderia correr mal?

O melhor dia para os Estados Unidos nas guerras recentes - no Afeganistão e no Iraque, por exemplo - chegou no início de um conflito onde a enorme e esmagadora vantagem da força militar americana parece decisiva.

Mesmo que o seu regime seja derrubado e os seus principais líderes sejam mortos, uma transição para um Irão democrático e não ameaçador poderá ainda ser uma utopia.

Se a autoridade do governo central ruir, a anarquia poderá eclodir. Trump e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, parecem ter calculado que este é um risco que vale a pena correr para afastar Khamenei. Mas isso poderá semear décadas de instabilidade regional.

“Penso que o cálculo é que, de certa forma, os astros se alinharam em relação à fragilidade interna do regime - o tipo de batalha que enfrenta internamente, além das suas derrotas regionais e da sua reduzida capacidade de retaliação”, diz Ian Lesser, investigador sénior do German Marshall Fund dos Estados Unidos. “Agora, tudo isto pode não resultar numa mudança de regime. Este é um país forte e, de certa forma, resiliente, mas qual é o risco?”

Embora Lesser entenda que há poucas hipóteses de um regime pior do que o atual, persiste o perigo de a operação de Trump ser “inconclusiva e de o regime atacar de formas que só se manifestem meses ou anos depois, em termos de apoio a grupos paramilitares, em termos de apoio ao terrorismo patrocinado pelo Estado no Ocidente em geral”.

Outro perigo - considerado o cenário mais provável pelas avaliações dos serviços de informação norte-americanos citadas pela CNN - é que o regime clerical possa simplesmente ser substituído por restos igualmente conservadores da Guarda Revolucionária Islâmica. Um governo autoritário clássico no Médio Oriente poderia significar ameaças iminentes para os EUA ou para Israel. Mas estaria muito aquém do despertar popular que Trump espera.

O pior cenário possível é a desintegração do controlo central em Teerão sobre as principais cidades, levando as fações armadas a criarem feudos rivais que representam um sério risco de guerra civil e de fragmentação nacional. As crises de refugiados poderiam seguir-se e desestabilizar a região durante muitos anos.

Há poucos indícios, na mentalidade ou na conduta de Trump, de que tenha a capacidade ou a resistência necessárias para lidar com tal desfecho.

Ainda assim, alguns Republicanos insistem que os EUA não se deixarão envolver noutro conflito prolongado que sobrecarregaria os recursos americanos e a vontade popular.

"Não sei porque é que alguém diria que esta será uma guerra sem fim. Penso que será bastante curta", disse o senador do Texas, John Cornyn, à CNN. Mas o Irão tem um objetivo muito mais simples do que Trump: um desfecho que mantenha o atual regime no poder equivale à vitória.

"O Irão preparou-se para uma longa guerra", garantiu uma fonte iraniana com conhecimento da estratégia militar do país a Frederik Pleitgen, da CNN.

É cedo demais para prever um lamaçal.

Mas esta nova guerra já tem a sua ironia definidora. Trump - que ascendeu ao poder no meio da angústia causada pelas guerras no estrangeiro - é agora o mais recente presidente a mergulhar voluntariamente num novo conflito no Médio Oriente.

"Ele tem muito respeito pela força americana, mas isso é apenas parte da equação", completa Vatanka. "A força americana sem qualquer objetivo estratégico em mente é essencialmente inútil. Pode simplesmente explodir o que quiser, mas isso não significa grande coisa. Isso não significa que vai obter um resultado melhor."