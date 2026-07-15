O que é a Grande Tunb, a ilha que foi alvo da mais recente vaga de ataques dos EUA?

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As autoridades iranianas referiram-se a estas ilhas do golfo como os “porta-aviões estacionários e inafundáveis” de Teerão

A Grande Tunb, uma pequena ilha no Golfo Pérsico, junto ao Estreito de Ormuz, foi alvo da mais recente vaga de ataques dos EUA contra o Irão esta manhã.

É uma das várias ilhas da região que os especialistas consideram importantes para garantir a passagem segura dos navios – e embarcações navais – pelo Estreito de Ormuz. A ilha é administrada pelo Irão, mas é reivindicada pelos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Investigadores da Universidade Sun Yat-sen, em Zhuhai, na China, chamam à Grande Tunb, bem como a outras seis ilhas – Abu Musa, Pequena Tunb, Hengam, Qeshm, Larak e Ormuz – a “principal defesa” do Irão no estreito.

As autoridades iranianas referiram-se a elas e a outras ilhas do golfo como os “porta-aviões estacionários e inafundáveis” de Teerão, dizem os investigadores.

No ano passado, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que estava a reforçar a sua presença em Abu Musa, Grande Tunb e Pequena Tunb, segundo informações dos meios de comunicação estatais iranianos.