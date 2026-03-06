O momento em que os EUA afundam navio porta-drones iraniano

Nuno Mandeiro
Há 46 min
Porta-drones iraniano (CENTCOM)

Comando Central dos EUA garante que tropas norte-americanas já afundaram mais de 30 navios do Irão e garante: "As forças dos EUA não se vão conter na missão de afundar toda a marinha iraniana"

 O Comando Central dos EUA (CENTCOM) partilhou um vídeo do momento em que as tropas norte-americanas atingiram um navio porta-drones iraniano, esta quinta-feira.

Os EUA explicam que a embarcação tinha dimensões semelhantes às de um porta-aviões da II Guerra Mundial.

"As forças dos EUA não se vão conter na missão de afundar toda a marinha iraniana", pode ler-se na publicação.

Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou, esta quinta-feira, que os EUA já afundaram mais de 30 navios iranianos. 

O CENTCOM adiantou ainda que os ataques com mísseis balísticos iranianos diminuíram 90% e os taques com drones diminuíram 83% desde o dia 1 do conflito, de acordo com o The Guardian.

O Comando Central explicou agora que o conflito está a entrar numa nova fase da operação, em que passa a haver um propósito central: “Vamos desmantelar a capacidade de produção de mísseis do Irão”, refere chefe do Comando Central dos EUA, almirante Brad Cooper, afirmando que, nas últimas 72 horas, os EUA atingiram quase 200 alvos no Irão.

“Nas últimas horas, atingimos um navio transportador de drones iraniano com aproximadamente o tamanho de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Neste momento, está em chamas”, aponta o almirante Brad Cooper.

Temas: Guerra Irão EUA Médio Oriente Centcom

