Novo vídeo parece confirmar que Tomahawk dos EUA atingiu escola primária ao lado de base militar no Irão

Há 1h e 20min

Dezenas de crianças perderam a vida num ataque mortal que atingiu uma escola no sul do Irão. Trump responsabilizou os próprios iranianos. As imagens apontam para outra possibilidade: os norte-americanos

Novas imagens parecem mostrar um míssil dos EUA a atingir a base naval da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) próxima da escola onde, segundo os média estatais iranianos, foram mortas dezenas de crianças.

Um novo vídeo, publicado na Mehr News, uma agência de notícias semi-oficial iraniana, é o primeiro a mostrar mísseis a atingir a área em Minab, no sul do Irão, a 28 de fevereiro.

As imagens, que foram captadas a partir de um estaleiro de obras nas proximidades, mostram uma munição que, segundo especialistas, é consistente com um míssil americano BGM ou UGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), atingindo um local dentro da base da IRGC.

À medida que a câmara se move para a direita, pode ver-se uma enorme nuvem de fumo vinda da direção da escola Shajareh Tayyiba, onde pelo menos 168 crianças e 14 professores foram mortos, de acordo com os média estatais iranianos.

Isto vem somar-se a um conjunto de evidências que aparentemente contradizem as alegações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Irão foi responsável pelo ataque. E coincide com reportagens da CNN, análises de especialistas e outros meios de comunicação que concluíram que as forças armadas dos Estados Unidos foram provavelmente responsáveis pelo ataque à escola.

"Com base no que vi, isso foi feito pelo Irão", disse Trump aos jornalistas no sábado, caracterizando as munições iranianas como "muito imprecisas".

A sua administração tem sido mais cautelosa em atribuir diretamente a culpa pelo ataque. Quando questionado por um jornalista se as alegações de Trump eram verdadeiras, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou: "Estamos certamente a investigar, mas o único lado que tem como alvo civis é o Irão". Antes da declaração de Trump, a Casa Branca não tinha descartado que as forças armadas dos EUA tivessem realizado o ataque.

O Departamento de Defesa dos EUA não respondeu imediatamente às perguntas sobre o uso de um míssil Tomahawk no domingo. Quando questionado anteriormente sobre os ataques, o Comando Central dos EUA disse à CNN que “seria inadequado comentar, dado que o incidente está sob investigação”.

Escola e base militar iraniana adjacente atingidas por vários ataques

Imagens de satélite de 3 de março mostram danos extensos em vários edifícios da base naval do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica adjacente à escola feminina Shajareh Tayyiba, em Minab. Mais de 160 estudantes foram mortas no ataque à escola, de acordo com o governo iraniano.

Fontes: Planet Labs PBC, análise da CNN

Grafismo: Thomas Bordeaux e Rosa de Acosta, CNN

Sam Lair, investigador associado do Centro James Martin para Estudos de Não Proliferação, diz à CNN que a munição visível no vídeo é consistente com um Tomahawk dos EUA.

"Primeiro, ela encaixa-se nas características visuais de um TLAM", responde. "A forma cruciforme com asas montadas centralmente e um kit de cauda na parte traseira. Segundo, o vídeo foi gravado a cerca de 250 metros do provável ponto de impacto. Isso significa que a munição deve ser grande. Isso descarta outras munições no arsenal dos EUA com características visuais semelhantes, como o GBU-69B."

Outros especialistas em armas consultados pela CNN concordam com esta avaliação e acrescentam que os TLAMs são frequentemente usados em salvas iniciais antes de se alcançar a supremacia aérea. Não ficou imediatamente claro qual foi o edifício atingido, mas uma análise da CNN sugeriu que atingiu um edifício dentro ou imediatamente ao lado de uma clínica médica operada pelo IRGC na base.

Apenas a Marinha dos EUA, e não Israel, opera mísseis Tomahawk, lançando-os a partir dos seus navios de superfície e de submarinos, explicam especialistas.

Uma análise anterior da CNN de imagens de satélite, vídeos geolocalizados, declarações públicas de autoridades americanas e a avaliação de especialistas em munições concluiu na sexta-feira que os EUA eram provavelmente responsáveis pelo ataque.

Na altura, a CNN não tinha conseguido examinar quaisquer imagens dos destroços das armas utilizadas no ataque, que normalmente fornece a especialistas em munições para avaliar a sua proveniência.

A CNN continua a envidar esforços para obter imagens dos restos da munição que atingiu a escola. Essas evidências são fundamentais para avaliar a responsabilidade por um ataque e, sem elas, as avaliações não podem ser conclusivas.

Ainda assim, outras evidências sugerem a responsabilidade dos EUA pelo ataque, que ocorreu na manhã de sábado, o primeiro dia da semana letiva e de trabalho no Irão.

Vídeos geolocalizados pela CNN mostram que a escola foi atingida mais ou menos ao mesmo tempo que a base, sendo que um deles mostra fumo a sair tanto das instalações do IRGC como do prédio da escola.

Imagens de satélite de 2013 mostram que a escola e a base do IRGC já fizeram parte do mesmo complexo. Mas imagens de 2016 revelam que uma cerca foi erguida para separar a escola do resto da base e que uma entrada separada para a escola foi construída. Em dezembro de 2025, imagens mostram dezenas de pessoas no pátio da escola, aparentemente a brincar no que parece ser um campo para jogos com bola.

N.R. Jenzen-Jones, especialista em munições e diretor da Armament Research Services (ARES), diz à CNN que as imagens de satélite e os vídeos “mostram vários ataques simultâneos ou quase simultâneos” atingindo tanto o complexo do IRGC quanto a escola.

Inicialmente, surgiram especulações online de que a explosão na escola poderia ter sido causada por falhas nas defesas aéreas iranianas, enquanto o IRGC tentava repelir os ataques aéreos.

Mas Jenzen-Jones declara que essa explicação é improvável, uma vez que imagens recentes da base naval mostravam que os edifícios tinham sofrido danos significativos, sugerindo que tinham sido atingidos por munições guiadas de precisão lançadas do ar, em vez de "mísseis de defesa aérea que falharam".

"Estamos a ver ataques direcionados que parecem ter como objetivo incapacitar esses edifícios. Esse é o resultado mais provável", acrescenta.

Jenzen-Jones diz também que bases militares como a de Minab costumam estar entre os "alvos pré-planeados" a atingir nas primeiras trocas de tiros de um conflito.

Autoridades americanas confirmaram que os EUA atacaram alvos militares no sul do Irão. Numa conferência de imprensa na quarta-feira, o general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto, apresentou um mapa que traçava os ataques americanos e israelitas ao Irão nas primeiras 100 horas da guerra. O responsável disse que Israel atacou principalmente o norte do Irão, enquanto os EUA atacaram o sul.