Navio de assalto anfíbio dos EUA com milhares de fuzileiros está a caminho do Médio Oriente

Há 1h e 13min

A bordo estão unidades treinadas para operações especiais, incluindo incursões em terra para assaltos rápidos

Um navio de guerra da Marinha dos EUA, que se acredita transportar milhares de fuzileiros e outros tripulantes para o Médio Oriente, está a aproximar-se do Estreito de Malaca, perto de Singapura, a caminho da região, como mostraram dados de rastreio marítimo esta terça-feira.

O navio de assalto anfíbio USS Tripoli estava a aproximar-se de Singapura, na extremidade sudoeste do Mar do Sul da China, na manhã desta terça-feira, de acordo com dados de rastreio AIS vistos pela CNN.

Os navios da Marinha dos EUA navegam frequentemente com os transponders AIS desligados. Revelar as suas posições ao transitar por zonas com intenso tráfego marítimo, como as águas em redor de Singapura, permite operações mais seguras.

Pensa-se que o Tripoli transporta tropas da 31.ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros (MEU), sediada em Okinawa, uma força de resposta rápida com 2.200 militares, depois de o Pentágono ter ordenado o envio da unidade, de acordo com três oficiais familiarizados com os planos.

A CNN solicitou comentários da 7.ª e da 5.ª Frotas da Marinha dos EUA.

As autoridades disseram à CNN que a unidade estava a ser enviada para o Médio Oriente, sem revelar exatamente onde seria implantada ou para que seria utilizada.

Uma MEU é composta por quatro elementos: comando, combate terrestre, combate aéreo e logística. As MEU são tipicamente utilizadas em missões como evacuações e operações anfíbias que exigem deslocações de navio para terra, como incursões e assaltos. Possuem também componentes de combate terrestre e aéreo, e algumas unidades são treinadas para operações especiais.

O site Marinetraffic.com mostrou a trajetória de um "navio de guerra americano não especificado" a partir de Okinawa a 11 de março, atravessando o Mar do Sul da China e aproximando-se de Singapura na manhã desta terça-feira a uma velocidade de cerca de 35 km/h.

Com sede em Sasebo, no Japão, o USS Tripoli, com quase 260 metros de comprimento e deslocando 45 mil toneladas, é essencialmente um pequeno porta-aviões e transporta caças furtivos F-35 e aviões de transporte MV-22 Osprey, bem como embarcações de desembarque para levar as tropas para terra.

É o navio líder de um grupo anfíbio de prontidão, que normalmente inclui os navios de transporte anfíbio USS New Orleans e USS San Diego. A CNN não conseguiu confirmar a presença destas embarcações mais pequenas junto do Tripoli nos sites de rastreamento marítimo.