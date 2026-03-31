Navio de assalto anfíbio que transporta fuzileiros norte-americanos já está no Índico

Há 16 min

O USS Tripoli transporta tropas da 31.ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, sediada em Okinawa, de acordo com fotografias de 26 de março publicadas num site do Departamento de Defesa

À medida que aumenta a especulação sobre uma possível operação terrestre dos EUA contra o Irão, o navio de assalto anfíbio USS Tripoli, que se crê transportar cerca de 1.800 fuzileiros navais, encontra-se no Oceano Índico, informou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa mensagem publicada nas redes sociais esta segunda-feira.

USS Tripoli (LHA 7) sails in the Indian Ocean, March 29. The amphibious assault ship is named after the Battle of Derna, which took place during the First Barbary War in 1805. pic.twitter.com/9JAoP1K1bP — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 31, 2026

A fotografia mostra o navio de guerra de 45.000 toneladas a navegar no Oceano Índico no domingo, de acordo com o posto do CENTCOM. Não indicou a que distância o navio se encontra do Irão.

O Tripoli transporta tropas da 31.ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais (MEU), sediada em Okinawa, de acordo com fotografias de 26 de março publicadas num site do Departamento de Defesa.

As fotos mostram os fuzileiros a participar num "exercício de defesa de navio". O Tripoli pode transportar cerca de 1.850 fuzileiros navais, juntamente com uma tripulação de 1.200 marinheiros, segundo a ficha informativa da Marinha.

A doca de transporte anfíbio USS New Orleans, que faz parte do Tripoli Amphibious Ready Group (ARG), pode transportar mais 700 fuzileiros.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que as forças norte-americanas poderiam apoderar-se da ilha iraniana de Kharg, por onde passam 90% das exportações de petróleo de Teerão.

O Irão ameaçou aniquilar todas as tropas americanas que tentassem aterrar no seu território, bem como intensificar os ataques ao abastecimento mundial de petróleo.

Juntamente com os fuzileiros da 31.ª MEU a bordo do Tripoli, a 11.ª MEU, com cerca de 2.200 fuzileiros, também terá sido enviada para o Médio Oriente.

O Fleet Tracker do Instituto Naval dos EUA, divulgado na segunda-feira, mostrava o Boxer ARG em Pearl Harbor, no Havai, a três ou quatro semanas de viagem do Golfo Pérsico.

Fotografias do Departamento de Defesa mostram unidades Boxer a treinar no mar a 28 de março. Juntamente com os fuzileiros, cerca de 1.000 soldados da 82.ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA terão sido enviados para o Médio Oriente.