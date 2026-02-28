Mapas e gráficos: visualize os ataques dos EUA e Israel ao Irão e a retaliação

Há 15 min

Ataques dos EUA e Israel tiveram como alvo o complexo do líder supremo do Irão, que por sua vez retaliou

Os Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque ao Irão, que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destruirá as forças armadas do país, eliminará o seu programa nuclear e poderá até derrubar o seu regime.

Num vídeo na rede social Truth Social, Trump acusa o Irão de rejeitar "todas as oportunidades para renunciar às suas ambições nucleares" e afirma que os EUA "não aguentam mais".

Os ataques tiveram como alvo várias cidades em todo o Irão, incluindo a sua capital, Teerão.

Dados de 28 de fevereiro de 2026 às 5h00 ET / 10h00 em Lisboa

Fontes: agências de notícias estatais iranianas Fars e IRNA | Grafismo: Renée Rigdon e Lou Robinson, CNN, adaptação para português pela CNN Portugal

Em retaliação, o Irão disse que atacou instalações militares dos EUA em vários países do Golfo que abrigam bases militares dos EUA, além de enviar uma série de mísseis contra Israel.

O Irão atacou bases militares dos EUA em retaliação. O Irão lançou ataques de retaliação contra países que abrigam bases militares dos EUA no Médio Oriente, depois de os Estados Unidos e Israel terem iniciado ataques aéreos contra alvos militares e governamentais iranianos na manhã de sábado.

Nota: dados de 28 de fevereiro de 2026 às 7h00 ET | 12:00 em Lisboa. “Alvos” refere-se a ataques que foram interceptados por sistemas de defesa aérea e não atingiram o alvo.

Fontes: comunicação social estatal iraniana, exército jordano, Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, Agência de Notícias do Bahrein, Ministério da Defesa do Catar

Grafismo: Renée Rigdon e Lou Robinson, CNN, adaptação para português pela CNN Portugal

O complexo do líder supremo do Irão, aiatolá Ali Khamenei, no centro de Teerã, foi atingido no sábado.

Fonte: OpenStreetMap. Grafismo: Lou Robinson, CNN, adaptação pela português pela CNN Portugal

Esta imagem de satélite da Airbus mostra fumo preto a subir do complexo do líder supremo do Irão, na capital Teerão, este sábado. Os danos visíveis na imagem parecem indicar que vários edifícios do complexo foram atingidos por ataques, após os EUA e Israel terem lançado ataques conjuntos.

Não é claro se o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, estava no complexo naquele momento.

Fumo sobe acima do complexo do líder supremo aiatolá Ali Khamenei em Teerã, Irão, no sábado, 28 de fevereiro. Airbus

Acesso à Internet interrompido em todo o Irão

Na noite de sábado, hora local, a conectividade à Internet no Irão havia caído para cerca de 4% após os ataques.