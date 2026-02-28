Lutas de regimes, petróleo e terrorismo: a história do conflito entre os EUA e o Irão

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques diretos contra o Irão no início da manhã de sábado e o Irão retaliou de seguida, numa escalada clara de tensões entre o Irão e os EUA que fervilham há décadas.

Os pontos de discórdia incluem o controlo sobre as reservas de petróleo do Irão, a interferência política dos EUA em Teerão, o desejo do Irão de obter energia nuclear e a crescente influência de ambos os países no Médio Oriente.

É uma história longa e complicada: Comecemos em 1951, quando as tensões entre os iranianos e as potências estrangeiras que influenciavam o país começaram a surgir.

 

 

 

