Israel conquista posto estratégico avançado no Líbano. Castelo de Beaufort foi construído no tempo das Cruzadas há cerca de 900 anos

As forças armadas israelitas capturaram um castelo estratégico da era das Cruzadas no sul do Líbano, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenava às tropas que aprofundassem a incursão de Israel no território do país vizinho.
A captura do Castelo de Beaufort, perto da cidade de Nabatiyeh e a cerca de 14,5 quilómetros da fronteira israelita, ocorre após dias de combates ferozes na zona.
"A operação está centrada no estabelecimento do controlo operacional da zona de Beaufort Ridge e de Wadi al Saluki", afirmaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) num comunicado de domingo, acrescentando que procuravam desmantelar as infraestruturas do Hezbollah em ambas as zonas.
O castelo, que foi construído pelos Cruzados num alto penhasco com vista para o rio Litani há cerca de 900 anos, é desde há muito considerado um local estratégico no sul do Líbano e foi ocupado pelas forças israelitas durante conflitos anteriores. A última vez que Israel a realizou foi há 26 anos.
"A operação começou há vários dias, durante os quais um número significativo de soldados terrestres das IDF iniciou operações ofensivas com o objetivo de expandir a Linha de Defesa Avançada", adiantaram as IDF.
"A partir de Beaufort Ridge, os terroristas do Hezbollah geriram as atividades militares e de combate e levaram a cabo numerosos ataques", afirmam.
No sábado, a agência noticiosa nacional libanesa (NNA) noticiou ataques aéreos israelitas e "bombardeamentos intensos" na zona circundante do castelo.
O Hezbollah também afirmou ter destruído um tanque israelita perto do castelo. Há três dias, o município de Arnoun denunciou os bombardeamentos israelitas na zona e apelou às organizações internacionais para protegerem o castelo, informou a NNA. Netanyahu elogiou a operação no domingo, dizendo que "regressámos a Beaufort mais fortes do que nunca".
"Os nossos bravos combatentes capturaram o posto avançado de Beaufort. Levantaram orgulhosamente a bandeira do Estado de Israel e a bandeira da Brigada Golani", disse Netanyahu. Acrescentou que a captura de Beaufort é uma "etapa dramática e uma mudança dramática na política que estamos a conduzir".
O Castelo de Beaufort foi descrito pela UNESCO como «um dos exemplos mais bem preservados de castelos medievais no Próximo Oriente». Foi também um dos 34 bens culturais libaneses aos quais a UNESCO concedeu proteção reforçada provisória - o nível mais elevado de imunidade contra qualquer ataque ou utilização para fins militares - no final de 2024, após a invasão terrestre de Israel ao Líbano.
O castelo foi palco de intensos combates entre os militares israelitas e a Organização de Libertação da Palestina em 1982, quando Israel ocupou o sul do Líbano. Sofreu "danos significativos" durante os 18 anos de ocupação, antes da retirada dos militares israelitas em 2000, segundo a UNESCO.
Apesar do cessar-fogo mediado pelos EUA, acordado pelos governos israelita e libanês em abril, os confrontos entre o Hezbollah e as forças israelitas intensificaram-se.
Nos últimos dias, Israel expandiu a sua operação, entrando mais profundamente em território libanês, e Netanyahu disse na sexta-feira que as forças israelitas atravessaram o rio Litani, que corre cerca de 30 quilómetros a norte da fronteira de Israel.
Netanyahu disse no domingo que "agora a minha diretiva é aprofundar e expandir o nosso domínio sobre as áreas que estavam sob o controlo do Hezbollah".
As IDF afirmaram no comunicado de domingo que tinham "expandido as suas operações contra alvos do Hezbollah a norte do rio" e em "áreas adicionais". Nos últimos dias, emitiu uma série de ordens de evacuação para as aldeias a norte do Litani.
Para além da tomada do Castelo de Beaufort, as FDI afirmaram ainda no domingo que tinham atacado o que diziam ser instalações de armazenamento de armas e centros de comando do Hezbollah na zona costeira de Tiro e noutras áreas do sul do Líbano.
A intensificação dos combates entre Israel e o Hezbollah pode pôr em risco qualquer acordo entre os Estados Unidos e o Irão, que insiste em incluir um cessar-fogo no Líbano. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a Netanyahu na semana passada que apoiava a sua "liberdade de ação contra ameaças em todas as frentes, incluindo o Líbano", disse um funcionário israelita à CNN.
Eugenia Yosef, Eyad Kourdi, Tim Lister e Billy Stockwell da CNN contribuíram para a reportagem.