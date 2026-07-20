"Intimidação extremamente séria": França acusa Irão de deter sem razão dois diplomatas. Um deles foi mesmo agredido

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França promete tomar uma ação para garantir que o que aconteceu "não fica impune"

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França acusou o Irão de uma “intimidação extremamente séria” por parte dos serviços de segurança contra dois agentes da embaixada do país em Teerão.

De acordo com uma publicação de Jean-Noël Barrot, feita na rede social X, “dois agentes da embaixada francesa no Irão foram alvo de uma ação de intimidação extremamente séria”.

O responsável pela diplomacia de França acusa mesmo o Irão de uma “violação flagrante da imunidade diplomática” que os agentes franceses detêm.

Jean-Noël Barrot explica que os dois agentes foram “detidos sem razão por várias horas, interrogados e, no caso de um deles, agredido”.

Só depois disso é que lhes foi permitido regressar à embaixada francesa, onde estão agora em segurança a aguardar o regresso a França.

“Esta agressão é totalmente chocante”, acrescentou o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, que explicou que os agentes em causa são responsáveis por apoiar a sociedade civil, em particular em questões relacionadas com artistas e cientistas iranianos.

“Felicitei-os pela coragem demonstrada no cumprimento da sua missão, que coloca a França na linha da frente do apoio ao povo iraniano, que não abandonaremos. Expressei-lhes, bem como ao nosso embaixador, o meu total apoio e solidariedade face à provação que enfrentaram. Informei o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão que esta violação extremamente grave e inaceitável da integridade dos nossos agentes não pode ficar impune”, conclui Jean-Noël Barrot.