Ilha de Kharg: a salvação económica do Irão que Trump diz querer tomar

CNN , Helen Regan e Laura Sharman
Há 1h e 1min
Kharg

A ilha tem sido, há muito, fundamental para a economia do Irão. Um documento da CIA de 1984 afirmava que as instalações são "as mais vitais do sistema petrolífero iraniano, e a sua operação contínua é essencial para o bem-estar económico do Irão"

Apesar das suas dimensões reduzidas, a Ilha de Kharg é uma âncora económica do Irão, sendo responsável por cerca de 90% das exportações de crude do país – o que significa que qualquer ataque contra ela acarreta o risco de uma escalada significativa dos preços do petróleo.

A Ilha de Kharg é um banco de coral com cerca de metade do tamanho da cidade do Porto, a apenas 25 quilómetros da costa do Irão, no Golfo Pérsico.

Quase todos os dias, milhões de barris de petróleo bruto jorram dos principais campos do Irão — incluindo Ahvaz, Marun e Gachsaran — através de oleodutos até à ilha, conhecida entre os iranianos como a "Ilha Proibida", devido aos rigorosos controlos militares.

Os seus longos molhes, que se projetam em águas profundas o suficiente para acomodar superpetroleiros, fazem da ilha um local crítico para a distribuição de petróleo. Ela processa 90% das exportações de crude do Irão.

A ilha tem sido, há muito, fundamental para a economia do Irão. Um documento da CIA de 1984 afirmava que as instalações são "as mais vitais do sistema petrolífero iraniano, e a sua operação contínua é essencial para o bem-estar económico do Irão". O líder da oposição israelita, Yair Lapid, afirmou recentemente que a destruição do terminal "paralisaria a economia do Irão e derrubaria o regime".

O Irão fornece cerca de 4,5% do petróleo mundial, bombeando 3,3 milhões de barris de crude e 1,3 milhões de barris de condensado e outros líquidos diariamente, de acordo com a Reuters.

Nas semanas que antecederam os ataques dos EUA e de Israel ao Irão, as exportações de Kharg atingiram níveis quase recorde, afirmou o banco de investimento norte-americano JP Morgan numa nota divulgada pela Reuters.

A capacidade de armazenamento em Kharg está estimada em cerca de 30 milhões de barris e, de acordo com a empresa de análise de comércio global Kpler, cerca de 18 milhões de barris de crude estão atualmente armazenados no local, informou a Reuters.

A Ilha de Kharg é responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irão

Este pequeno relevo na costa do Irão tem sido uma tábua de salvação económica para Teerão e poderá ser alvo de uma potencial operação terrestre dos EUA. Tem uma capacidade de armazenamento estimada em cerca de 31 milhões de barris e, no início de março, estava a 58% da sua capacidade, de acordo com a empresa de inteligência comercial Kpler.

Fontes: OpenStreetMap, Marine Traffic, Kpler, Global Fishing Watch, Maroos Group, Global Energy Monitor, base de dados Oil and Gas Infrastructure Mapping (OGIM) Grafismo: Lou Robinson, CNN
Imagem de satélite mostra ilha de Kharg no Irão, antes dos ataques dos EUA (CNN)
Temas: Guerra Irão Israel EUA Kharg

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