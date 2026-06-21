Guerra de Trump no Irão já custou 40 mil milhões de dólares. E não pagou só o Pentágono

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A estimativa ainda é preliminar, mas já nos mostra uma guerra medida em duas contas separadas: a do Estado norte-americano, carregada pelo Pentágono, e a das famílias norte-americanas, pressionadas pela gasolina, pela energia e pela inflação

A guerra no Irão custou cerca de 40 mil milhões de dólares, cerca de 34,9 mil milhões de euros, ao Departamento da Defesa dos Estados Unidos. O número consta de uma análise preliminar do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS na sigla em inglês, que será divulgada em breve.

A estimativa junta várias parcelas da conta militar: munições usadas no conflito, equipamento destruído e danos provocados em bases norte-americanas. Há, no entanto, uma parte importante que fica fora deste cálculo. As despesas de operação já previstas no orçamento da Defesa para o ano fiscal de 2026, superior a um bilião de dólares — cerca de 872 mil milhões de euros —, não entram nestes 40 mil milhões.

A explicação foi dada à CNN Internacional por Mark Cancian, conselheiro sénior do CSIS e um dos responsáveis pela análise. Na prática, o valor agora estimado não corresponde ao custo total da guerra para o Pentágono. Corresponde, sim, à despesa adicional identificada até ao momento.

A maior parte da fatura ficou concentrada no Departamento da Defesa, mas outros organismos federais também foram chamados a pagar. A Segurança Interna e os Assuntos dos Veteranos terão suportado, juntos, mais mil milhões de dólares, cerca de 872 milhões de euros, em custos ligados ao conflito, ainda segundo os cálculos preliminares.

Depois há a outra conta, a que não aparece nos orçamentos militares. Para muitas famílias norte-americanas, a guerra fez-se sentir primeiro no preço da gasolina. Antes do conflito, o galão — cerca de 3,8 litros — custava, em média, menos de três dólares. Durante grande parte da guerra, passou para valores bem acima dos quatro dólares. Em euros, significa uma subida de menos de 70 cêntimos por litro para mais de 90 cêntimos.

Segundo um monitor de custos energéticos da Universidade de Brown, cada família norte-americana gastou mais 253 dólares, cerca de 221 euros, do que teria gasto se a guerra não tivesse acontecido.

A origem da pressão esteve no abastecimento. Durante quase quatro meses, o petróleo deixou de sair do Médio Oriente ao ritmo habitual. No total, o mercado mundial perdeu 1,15 mil milhões de barris ao longo do conflito, de acordo com a Kpler, empresa especializada em dados sobre energia e transporte marítimo.

Com menos petróleo disponível e energia mais cara, o impacto chegou aos preços. Dados recentes do organismo oficial norte-americano que acompanha os preços e o mercado de trabalho mostram que a inflação homóloga ultrapassou os 4% pela primeira vez em três anos. Foi aí que a guerra entrou, de forma mais silenciosa, no salário dos norte-americanos. Em abril e maio, os preços subiram mais depressa do que o salário médio. A inflação acabou por engolir os aumentos salariais, algo que não acontecia desde 2023.