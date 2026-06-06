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"Fomos acordados por explosões ensurdecedoras": Kuwait e Bahrein denunciam "escalada perigosa" após sofrerem novos ataques

Agência Lusa , MJC
Há 21 min
Petroleiro do Kuwait atingido no porto do Dubai (AP)
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Os Guardas da Revolução iranianos anunciaram ter disparado mísseis balísticos em direção à base aérea de Ali Al-Salem, no Kuwait, onde estão estacionadas aeronaves dos Estados Unidos, e ao quartel-general da Quinta Frota norte-americana, no Bahrein

O Irão atacou este sábado alvos no Kuwait e no Bahrein em resposta a ataques norte-americanos, apesar do cessar-fogo, prejudicando ainda mais as negociações que marcam passo, nomeadamente devido à questão dos bens iranianos congelados.

Desde a trégua de 8 de abril que as hostilidades tinham quase cessado entre os Estados Unidos e o Irão, mas foram retomadas recentemente, em particular em torno do estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica para os hidrocarbonetos controlada por Teerão.

O Kuwait e o Bahrein, que já tinham sido atacados no início da semana, condenaram as novas “agressões flagrantes” do Irão, classificando-as como “uma escalada perigosa” e uma ameaça à “vida dos cidadãos e dos residentes”. Tais ataques “constituem uma violação flagrante da soberania do Estado”, acrescentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kuwait num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os Guardas da Revolução iranianos anunciaram ter disparado mísseis balísticos em direção à base aérea de Ali Al-Salem, no Kuwait, onde estão estacionadas aeronaves dos Estados Unidos, e ao quartel-general da Quinta Frota norte-americana, no Bahrein.

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“Fomos acordados por explosões ensurdecedoras. As deflagrações foram extremamente ruidosas. Os meus filhos estavam aterrorizados e eu não conseguia acalmá-los”, testemunhou uma egípcia que reside no Kuwait à AFP.

De acordo com o Comando Central militar norte-americano (Centcom), de um total de sete mísseis, “seis foram intercetados e um sétimo não atingiu o alvo previsto”.

As forças norte-americanas tinham atacado previamente locais de radares de vigilância costeira iranianos na cidade de Goruk e na ilha de Qeshm “a fim de se defenderem de novos ataques”, acrescentou o Centcom. O exército relatou ainda que drones iranianos foram “lançados em direção ao estreito de Ormuz” e representavam uma “ameaça imediata para o tráfego marítimo regional”.

Na frente diplomática, as negociações entre as duas partes não registaram avanços nos últimos dias. O conselheiro militar do líder supremo iraniano Mohsen Rezaei falou mesmo de um impasse negocial durante uma entrevista à cadeia de televisão norte-americana CNN. Rezaei sugeriu ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que saia do impasse com o desbloqueio de 24 mil milhões de dólares (20,8 mil milhões de euros, ao câmbio atual) de fundos iranianos congelados devido às sanções norte-americanas.

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“Se deseja chegar a um acordo com o Irão, estes 24 mil milhões de dólares constituem um teste de confiança (...) que os Estados Unidos devem superar para que o caminho se abra”, afirmou. “É o nosso próprio dinheiro, não é o dos Estados Unidos”, acrescentou Rezaei.

As negociações visam pôr fim à guerra desencadeada pela ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irão em 28 de fevereiro.

O Irão reagiu com ataques contra países da região, incluindo o Kuwait e o Bahrein, e com o bloqueio do estreito de Ormuz, por onde passa habitualmente cerca de um quinto dos hidrocarbonetos do mercado mundial.

A guerra causou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, país que foi arrastado para o conflito pelos ataques do grupo libanês Hezbollah contra Israel em apoio de Teerão. O conflito provocou também aumentos nos preços do petróleo com repercussões a nível global, fazendo recear uma recessão económica e a degradação das condições de vida das populações de países com menos recursos.

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Temas: Guerra Irão EUA Israel Kuwait

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