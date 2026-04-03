Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Segundo as fontes ouvidas pela CNN, os serviços secretos estão convictos que o Irão ainda tem cerca de 50% das suas capacidades de drones e que uma grande percentagem dos mísseis de cruzeiro de defesa costeira permanecem intactos

Cerca de metade dos lançadores de mísseis iranianos estão ainda intactos e milhares de drones de ataque unidirecional permanecem no arsenal do Irão, apesar dos ataques diários dos EUA e de Israel contra alvos militares nas últimas cinco semanas, de acordo com avaliações recentes dos serviços secretos norte-americanos, disseram à CNN três fontes familiarizadas com as informações.

"O Irão ainda está pronto para causar o caos absoluto em toda a região", disse uma das fontes sobre o Irão.

O total da avaliação dos serviços secretos dos EUA pode incluir lançadores que estão atualmente inacessíveis, como os que foram enterrados no subsolo por ataques mas não foram destruídos.

Duas das fontes afirmaram que os serviços secretos indicavam que ainda existem milhares de drones iranianos - cerca de 50% das capacidades de drones do país.

Os relatórios dos serviços secretos mostraram também que uma grande percentagem dos mísseis de cruzeiro de defesa costeira do Irão estavam intactos, disseram as fontes, o que é consistente com o facto de os EUA não terem concentrado a sua campanha aérea nos meios militares costeiros, embora tenham atingido navios. Estes mísseis constituem uma capacidade fundamental que permite ao Irão ameaçar o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

Os serviços secretos dão uma imagem mais matizada das capacidades contínuas do Irão, em comparação com as avaliações abrangentes da vitória militar divulgadas publicamente pelo presidente Donald Trump e pelos funcionários da administração. Em declarações à nação na quarta-feira à noite, Trump disse que "a capacidade do Irão para lançar mísseis e drones foi drasticamente reduzida, e as suas fábricas de armas e lançadores de foguetes estão a ser reduzidos a pedaços, restando muito poucos".

Até quarta-feira, os EUA atingiram mais de 12.300 alvos no Irão, segundo o Comando Central dos EUA. Segundo as fontes, os serviços secretos revelaram que as forças armadas norte-americanas degradaram as capacidades militares do Irão e que importantes dirigentes foram mortos em ataques norte-americanos e israelitas, incluindo o líder supremo Ali Khamenei e Ali Larijani, o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irão.

Para além dos lançadores de mísseis do país, o Irão mantém um grande número de mísseis, de acordo com os serviços secretos.

Em declações públicas, o Pentágono apontou para uma redução do número total de mísseis lançados pelo Irão, e não para os que foram destruídos. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou durante uma conferência de imprensa, a 19 de março, que "os ataques com mísseis balísticos contra as nossas forças diminuíram 90% desde o início do conflito, o mesmo acontecendo com os UAV de ataque unidirecional, os drones kamikaze, que diminuíram 90%".

Soldados israelitas estão perto de um míssil iraniano enterrado no solo da aldeia palestiniana de Hares, na Cisjordânia (Foto: Erik Marmor/Getty Images via CNN Newsource)

Em resposta a perguntas para este artigo, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse que "as fontes anónimas querem desesperadamente atacar o presidente Trump e desvalorizar o incrível trabalho das nossas Forças Armadas dos Estados Unidos para atingir os objectivos da Operação Epic Fury".

"Eis os factos:os ataques de mísseis balísticos e drones iranianos diminuíram 90%, a sua marinha foi aniquilada, dois terços das suas instalações de produção foram danificadas ou destruídas e os Estados Unidos e Israel têm um domínio aéreo esmagador sobre o Irão", afirmou. "O regime terrorista está a ser dizimado militarmente e a sua situação deplorável torna-se mais sombria a cada dia que passa- a sua única esperança é fazer um acordo com a administração do Presidente Trump e abandonar definitivamente as suas ambições nucleares. Caso contrário, serão atingidos com mais força do que alguma vez foram".

Um funcionário da administração acrescentou que os mísseis balísticos do Irão estão a ser destruídos rapidamente.

Israel, os países do Golfo e o pessoal militar dos EUA têm continuado a enfrentar barragens regulares de mísseis e ataques de drones.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, contestou a reportagem da CNN, classificando-a de "completamente errada". "As forças armadas dos Estados Unidos desferiram uma série de golpes devastadores contra o regime iraniano", disse Parnell. "Estamos muito adiantados no cumprimento dos nossos objectivos militares: destruir o arsenal de mísseis do Irão, aniquilar a sua Marinha, destruir os seus representantes terroristas e garantir que o Irão nunca poderá obter uma arma nuclear".

Os militares israelitas estimam que o número total de lançadores iranianos operacionais é inferior, cerca de 20-25%. Israel não inclui os lançadores que foram enterrados ou tornados inacessíveis em grutas e túneis na sua contagem de lançadores sobreviventes, disse uma das fontes familiarizadas com a avaliação dos serviços secretos dos EUA e uma fonte israelita.

Na quarta-feira, Trump indicou um prazo de duas a três semanas para o fim das operações americanas.

A primeira fonte que analisou a avaliação dos serviços secretos norte-americanos disse que esse objetivo era irrealista, tendo em conta a quantidade de recursos que o Irão ainda tem à sua disposição. "Podemos continuar a dar cabo deles, não duvido, mas estão loucos se pensam que isto vai ficar resolvido em duas semanas", disse a fonte.

Hegseth afirmou esta semana, numa conferência de imprensa, que o poder de fogo do Irão continua a diminuir. "Sim, eles ainda vão disparar alguns mísseis, mas nós vamos abatê-los", disse. "De notar que nas últimas 24 horas se registou o menor número de mísseis e drones inimigos disparados pelo Irão. Eles irão para a clandestinidade, mas nós encontrá-los-emos".

Operários inspecionam os danos causados ​​por um ataque de drone durante a noite num hotel no Dubai, Emirados Árabes Unidos (Foto: Fatima Shbair/AP via CNN Newsource)

A capacidade de os deslocar para o subsolo é uma das principais razões pelas quais os lançadores não foram ainda mais degradados, disseram à CNN duas das fontes familiarizadas com a recente avaliação. Há muito que o Irão esconde os seus lançadores em extensas redes de túneis e grutas- preparando-se para um conflito como este durante décadas- o que torna particularmente difícil atingi-los. Duas das fontes afirmaram que o Irão tem conseguido disparar e deslocar as plataformas móveis, dificultando a localização dos lançadores, à semelhança dos desafios que os EUA têm enfrentado com os Houthis no Iémen, uma das principais forças por procuração do Irão.

Os Estados Unidos e Israel têm vindo a visar cada vez mais as entradas de túneis destas instalações subterrâneas e os equipamentos utilizados para tentar retomar o acesso às mesmas, como tratores e outras máquinas pesadas, disse Annika Ganzeveld, gestora de portfólio do Médio Oriente do Critical Threat Project do American Enterprise Institute.

A recente avaliação dos serviços de informação surge também numa altura em que os EUA têm dificuldades em reabrir o Estreito de Ormuz, reconhecendo em privado que não podem prometer a reabertura desta via navegável crucial antes do fim da guerra. De acordo com a primeira fonte, as capacidades dos mísseis de cruzeiro costeiros podem estar em grande parte intactas porque não têm sido o foco da campanha militar dos EUA, que, em vez disso, concentrou o seu poder de fogo em alvos que podem ser disparados contra aliados na região. Mas estas capacidades também foram provavelmente recolhidas para o subsolo, o que dificulta a sua localização.

E embora a Marinha do Irão tenha sido em grande parte destruída, disse a primeira fonte, as forças navais pertencentes ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica ainda mantêm cerca de metade das suas capacidades. A segunda fonte disse que o IRGC ainda tem "centenas, se não milhares, de pequenos barcos e navios de superfície não tripulados".

O CENTCOM afirmou num comunicado público que, até quarta-feira, mais de 155 navios iranianos tinham sido danificados ou destruídos. Mas Ganzeveld disse que não é claro quando os EUA dizem que destruíram navios iranianos a que marinha se referem.

A Marinha do IRGC, disse, é em grande parte a força responsável pelo assédio à navegação no Estreito de Ormuz. "O Irão demonstrou recentemente, nos últimos dias, que continua a ter capacidade para atingir a navegação no estreito", disse Ganzeveld. "Portanto, há definitivamente coisas que continuam a ser alvo se quisermos destruir completamente estas capacidades".