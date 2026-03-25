EUA prometem "desencadear o inferno" se Teerão cometer "outro erro de cálculo" - e "não é 'bluff'" de Donald Trump

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 37min
Karoline Leavitt, secretária de Imprensa da Casa Branca (AP)

Casa Branca voltou a afirmar que as negociações para pôr fim à guerra "continuam e são produtivas"

A Casa Branca avisou esta quarta-feira que poderá “desencadear o inferno” caso o Irão cometa um “erro de cálculo” no conflito com os Estados Unidos e Israel, garantindo que Washington está preparado para intensificar a resposta militar.

Numa conferência de imprensa, a porta-voz da presidência norte-americana, Karoline Leavitt, afirmou que, se Teerão “se recusar a aceitar a realidade atual” e não reconhecer a sua derrota militar, o presidente Donald Trump “irá assegurar que será atingido com mais força do que nunca”.

“O presidente Trump não está a fazer ‘bluff’ e está preparado para desencadear o inferno. O Irão não deve cometer outro erro de cálculo”, acrescentou Leavitt.

Apesar da retórica, a Casa Branca insistiu que continuam em curso contactos diplomáticos com o Irão para pôr fim à guerra, contrariando declarações recentes de responsáveis iranianos que negavam a existência de negociações.

Segundo Leavitt, as discussões “continuam e são produtivas”, reiterando uma posição já expressa por Trump no início da semana.

Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra o Irão.

O regime de Teerão respondeu à ofensiva com ataques contra os países da região e o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via marítima fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.

Temas: Guerra Irão EUA Donald Trump Negociações

E.U.A.

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