EUA confirmam buscas por tripulação de caça abatido no Irão

3 abr, 15:52

As forças norte-americanas iniciaram operações de busca e salvamento, disseram as fonte

Um caça norte-americano foi abatido sobre o Irão, confirmaram três fontes norte-americanas, corroborando relatos dos meios de comunicação estatais iranianos.

As forças norte-americanas iniciaram operações de busca e salvamento, disseram as fontes. Possíveis esforços de resgate parecem ter sido registados num vídeo publicado nas redes sociais e geolocalizado pela CNN.

A agência estatal Tasnim afirmou que a busca por tripulantes desaparecidos “até ao momento não foi bem-sucedida”. Separadamente, na Fars News, um apresentador disse que estava a ser oferecida uma recompensa a quem capturasse um ou mais “pilotos inimigos”.

Não ficou imediatamente claro onde, no Irão, o caça caiu. Os militares norte-americanos e a Casa Branca não comentaram a situação nem a localização dos pilotos.

Um vídeo geolocalizado pela CNN mostrou várias aeronaves militares a voar baixo sobre a província de Khuzistão, no centro do Irão.

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No vídeo, pode ver-se um avião a voar rente ao solo enquanto dois helicópteros o seguem de perto – uma formação que sugere uma operação de reabastecimento em voo. O vídeo foi gravado numa ponte sobre o rio Karoon, a cerca de 470 km a sul de Teerão.

O incidente marca a primeira vez que uma aeronave norte-americana é abatida sobre o Irão durante o conflito. No início da guerra, três caças F-15 foram abatidos por engano num incidente de fogo amigo pelas defesas aéreas do Kuwait.

Isto acontece num momento em que repetidas responsáveis ​​do governo Trump têm repetido que a guerra está essencialmente ganha e que os EUA têm superioridade aérea sobre o país. No mês passado, o presidente Donald Trump disse no Salão Oval que os EUA "ganharam isto, porque esta guerra já foi ganha, os únicos que gostam de a manter viva são as notícias falsas".

"[Temos] literalmente aviões a sobrevoar Teerão e outras partes do país deles. Não podem fazer nada a esse respeito", disse Trump.

Os meios de comunicação estatais iranianos divulgaram na sexta-feira fotos do que alegaram ser os destroços de um caça americano, mostrando pequenos pedaços do que parece ser um F-15. As fotos mostram um logótipo parcial das "Forças Aéreas dos EUA na Europa" na cauda de um F-15 e listas vermelhas e brancas na parte superior da cauda.

Outro pedaço dos destroços – com as palavras "CUIDADO, USE APENAS FIXADORES NÃO MAGNÉTICOS" – parece corresponder a uma parte traseira de um F-15 que se estende entre um dos seus dois motores e o estabilizador horizontal. “Pela estrutura, parece certamente um F-15, e pelas marcas da faixa na cauda, ​​da 48ª Ala de Caça, sediada na RAF Lakenheath, no Reino Unido”, disse Peter Layton, investigador do Griffith Asia Institute e antigo oficial da Força Aérea Real Australiana, à CNN.

Diversos órgãos de comunicação social estatais iranianos, incluindo a Press TV, publicaram as imagens juntamente com um comunicado da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmando que as forças iranianas abateram um caça furtivo F-35 no centro do Irão.