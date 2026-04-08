Estes são os 10 pontos que servem de base para o cessar-fogo no Médio Oriente

Há 1h e 5min

Plano apresentado pelo Irão tem no Estreito de Ormuz a grande pérola, mas há várias exigências do lado iraniano

O Irão não voltará a ser atacado, as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irão serão levantadas e, talvez a cereja no topo do bolo para todo o mundo, o Estreito de Ormuz vai ser reaberto, mesmo que condicionantes.

Estados Unidos e Irão anunciaram um cessar-fogo, ainda que a retórica de cada um deles atribua méritos e visões diferentes sobre o que isso significa.

Olhando para a mensagem do presidente dos Estados Unidos e para as informações vindas do Irão, o princípio de acordo que empurrou as partes para conversações que começam na próxima sexta-feira tendo em vista o fim definitivo da guerra tem como grande base o plano de 10 pontos exigidos por Teerão.

Os pontos em questão são os seguintes:

1. Garantia de que o Irão não será novamente atacado;

2. Fim permanente da guerra, não apenas um cessar-fogo;

3. Fim dos ataques israelitas no Líbano;

4. Levantamento de todas as sanções dos EUA contra o Irão;

5. Fim de todos os combates regionais contra aliados iranianos;

6. O Irão reabrirá o Estreito de Ormuz;

7. O Irão imporá uma taxa de dois milhões de dólares por navio em trânsito por Ormuz;

8. O Irão dividiria estas taxas com Omã;

9. O Irão estabelecerá regras para a passagem segura por Ormuz;

10. O Irão utilizaria as taxas de Ormuz para a reconstrução em vez de reparações.

Nem todos os pontos foram abordados pelas duas partes, mas o Irão fez questão de lembrar que a bomba económica está do seu lado. O mesmo é dizer que não há segurança no Estreito de Ormuz se Teerão assim o quiser.

Por isso mesmo, o comunicado do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, foi taxativo a lembrar que a libertação do Estreito de Ormuz será sempre coordenada pelas Forças Armadas iranianas.

De acordo com a imprensa estatal, é também necessário acabar toda a guerra na região, incluindo contra os grupos pró-Irão como o Hezbollah e o Hamas, além da saída de todas as forças norte-americanas das bases no Médio Oriente.

Levando essa exigência à letra, o mesmo significa que Israel, a terceira parte envolvida no conflito, terá de parar os ataques contra o Hamas na Faixa de Gaza, onde a guerra continua ininterruptamente desde 7 de outubro de 2023. Em paralelo, as ofensivas no Líbano contra o Hezbollah também terão de acabar.

De resto, o Irão também avisou que a existência de conversações com os Estados Unidos não significa o fim da guerra, já que isso só acontecerá quando forem finalizados todos os detalhes, que devem ir ao encontro do plano de 10 pontos.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão prometeu mesmo continuar com "os dedos no gatilho", sendo que “o mais pequeno erro vai ser respondido com força total”.

O Irão diz ainda que os Estados Unidos concordam que o país pode continuar a enriquecer urânio, algo que tinha sido referido por Donald Trump como uma das causas para a guerra.