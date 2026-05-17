É para aqui que todos os navios sob ataque no Golfo Pérsico ligam. E foi assim que o UKMTO acabou no centro da guerra no Irão

Há 1h e 1min

A rotina é simples: há um ataque contra uma embarcação no Estreito de Ormuz e o telefone preto, arrumado a um canto deste pequeno escritório em Portsmouth, toca. De repente, as três pessoas de serviço no organismo afiliado à Marinha Real britânica tornam-se no centro da guerra no Médio Oriente. Os primeiros momentos após a chamada "podem ser muito stressantes", garante a chefe de operações da UKMT

Quando um navio sob ataque no Estreito de Ormuz pede ajuda, um telefone preto no canto de um escritório toca. Não é nada de especial - apenas um telefone de escritório normal, uma relíquia dos anos 1990.

Mas quando chega uma chamada, as três pessoas que estão de turno neste pequeno escritório nos arredores de Portsmouth, na costa sul da Grã-Bretanha, tornam-se subitamente o centro do atual conflito no Médio Oriente.

Porque esta é a sede do Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido ((UKMTO) - um organismo afiliado à Marinha Real que monitoriza a navegação no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e no norte do Oceano Índico.

E desde que o Irão fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, há mais de dois meses, em resposta aos ataques israelitas dos EUA contra o país, o número de chamadas de emergência que a UKMTO recebe disparou.

Os primeiros momentos após a chamada "podem ser muito stressantes", explica a Comandante Jo Black, chefe de operações da UKMTO. "O navio pode estar a ser atacado ativamente. Poderá ouvir alarmes e sirenes ao fundo. Por vezes, até ouvimos tiros", descreve à CNN.

Os navios mercantes que transitam pelo Estreito de Ormuz têm enfrentado todo o tipo de ameaças, uma vez que Teerão tem procurado impor o seu controlo sobre a via navegável crucial, através da qual flui uma parte significativa do abastecimento mundial de petróleo, gás e fertilizantes, em resposta à campanha israelita dos EUA. Alguns navios foram alvo de disparos de mísseis iranianos, outros foram atacados por drones e outros ainda foram cercados por embarcações de ataque rápido.

À medida que a guerra se arrasta para o seu terceiro mês, a natureza da ameaça do Irão no estreito está a mudar, observa Black.

"No início de março, assistimos a uma ação militar... Mais recentemente, parece estar a mudar para uma ação policial, com os navios a serem interpelados quando se aproximam do Estreito de Ormuz, interrogados, solicitados a verificar as suas alegações e, nalguns casos infelizes, os navios a serem efetivamente detidos", afirma.

Três vigilantes estão de turno em qualquer altura. James Frater/CNN

Quando um navio comunica um ataque deste tipo, o gabinete UKMTO entra em ação. O seu pessoal, conhecido como vigias, fala com a tripulação do navio e contacta outros navios próximos, avisando-os do perigo e perguntando-lhes se podem ajudar ou fornecer mais informações. Contactam igualmente as companhias de navegação afetadas, as guardas costeiras locais e as forças militares da região, que também poderão prestar assistência.

É gerido por uma equipa de apenas 18 pessoas, que fazem turnos de 12 horas, o que significa que há sempre três vigilantes em qualquer altura, por vezes também apoiados por um analista.

"Se telefonar para o UKMTO, receberá uma resposta", garante Black. "Não podemos garantir que haja uma comunidade internacional disponível para responder diretamente, mas asseguraremos que a sua informação seja partilhada com um público tão vasto quanto possível para tentar gerar uma resposta".

O organismo registou 44 incidentes desde o início da guerra do Irão - uma mistura do que classifica como danos em navios, combates a curta distância e quase acidentes. Dez marítimos morreram nestes incidentes, diz Black.

Mesmo a milhares de quilómetros de distância, ligados à crise apenas por uma linha telefónica, pode ser stressante para os vigias que "lidam com uma situação altamente emocional", acrescenta, e estabelecem frequentemente uma relação com as pessoas a bordo.

Recolha de informações

Apesar de toda a reação frenética quando o telefone toca, um "dia típico é, na verdade, relativamente calmo", aponta Black. Bancos de ecrãs de televisão mostram diferentes mapas da região e o tráfego marítimo que a atravessa. Um mapa faz zoom no próprio estreito, com uma caixa vermelha a demarcar a "área perigosa" que possivelmente contém minas iranianas e que os navios devem evitar.

Um dos mapas mostra o Estreito de Ormuz, com uma caixa vermelha a indicar a área onde se pensa que o Irão colocou minas. James Frater/CNN

Os vigilantes passam grande parte do seu tempo a analisar os 2500 e-mails que recebem por dia de navios que partilham voluntariamente as suas posições, contactos e informações sobre os navios que os rodeiam.

Esta monitorização permite que a equipa continue a seguir um navio mesmo que este desligue os seus dados AIS, um sistema de localização automática. Além disso, a relação do grupo com os organismos militares constitui uma outra fonte de verificação dos incidentes.

"Fazemos um grande esforço para verificar rápida mas eficazmente as informações que nos são recebidas", explica Black. Os relatórios iniciais publicados no X e no site do UKMTO "darão uma localização geral de um incidente e, em seguida, iremos acrescentando actualizações à medida que começarmos a verificar essas informações através de fontes adicionais".

Uma vez que os meios de comunicação social estão entre os que recolhem estes relatórios, a guerra colocou em destaque a normalmente despretensiosa UKMTO. Black está habituado a dar entrevistas.

Da pirataria à agitação geopolítica

A UKMTO foi criada logo após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, quando as companhias de navegação se debatiam com o aumento da pirataria e começaram a estabelecer contactos com a Marinha Real para encontrar formas de gerir essa ameaça. Como nação insular, o interesse da Grã-Bretanha em ajudar a proteger as rotas marítimas coincidia com o das próprias companhias de navegação.

E o legado colonial e a longa história marítima do país significavam que, mesmo no início do século XXI, a sua marinha tinha uma capacidade única para assumir esse papel. As autoridades francesas, em cooperação com os seus aliados europeus e a UKMTO, prestam assistência e controlam igualmente a navegação no Golfo da Guiné, ao largo da África Ocidental.

Numa fotografia divulgada pela agência noticiosa iraniana Tasnim, uma lancha da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica aproxima-se de um navio de carga no Estreito de Ormuz, no mês passado. Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agency/AP

Ao longo do último quarto de século, o UKMTO também lidou com outras crises marítimas, como quando os piratas somalis estavam mais ativos no final da década de 2000 ou quando os rebeldes Houthis no Iémen intensificaram os seus ataques a navios que passavam pelo Mar Vermelho em 2023. Mas nada foi assim, refere Black, apesar de o volume de chamadas que o gabinete está a receber ser praticamente o mesmo de quando a ameaça Houthi era mais grave.

"Esta situação específica é mais difícil porque existe uma grande variedade de ameaças e porque a situação geopolítica está a mudar", afirma.

Quase todas as semanas, parece que as instruções para os navios mudam. O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem apelado repetidamente à passagem de navios pelo estreito e, por um breve período, lançou uma operação de assistência a embarcações, antes de a suspender no prazo de 48 horas, a pedido dos mediadores paquistaneses.

Da mesma forma, o Irão adoptou várias estratégias numa tentativa de consolidar o seu controlo sobre a via navegável, tendo recentemente estabelecido um conjunto de novas regras para os navios que procuram uma passagem segura. Tudo isto deixou cerca de 850 grandes navios mercantes e 20.000 marítimos presos no golfo, para os quais o principal problema é a "incerteza", conta Black. "O que é que o futuro nos reserva? Quando é que eles vão poder voltar para casa e ver as suas famílias? Como é o seu contrato e a rotação da tripulação?"

Em tempos tão incertos, os marítimos passaram a confiar no trabalho efetuado pelo UKMTO a milhares de quilómetros de distância, empoleirado num cume, de onde se pode ver o local do quartel-general do Dia D de Dwight Eisenhower de um lado e o movimentado porto de Portsmouth do outro.