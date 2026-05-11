Como a China está a aprender lições com os combates dos EUA no Irão

Há 1h e 39min

Militares e estrategas de todo o mundo estão a tirar lições da guerra do Irão. Começando pelos EUA, claro. Mas também a China, cujas forças armadas hoje não têm experiência de combate

A guerra no Irão, que está já no seu terceiro mês, está a proporcionar à China uma visão sobre como as capacidades militares dos EUA funcionam sob fogo inimigo, e torna-se num lembrete útil de que, em qualquer campo de batalha, o adversário tem sempre uma grande influência no resultado.

A CNN conversou com vários especialistas na China, em Taiwan e noutros locais sobre como os últimos dois meses de combates no Golfo Pérsico e arredores podem dar uma ideia do que poderá acontecer num eventual conflito que poderia opor Pequim a Washington.

Os especialistas alertam para o risco de a China interpretar mal as suas próprias forças, para a falta de experiência e para a manutenção de uma visão demasiado limitada do conflito e das suas consequências.

Fu Qianshao, um antigo coronel da Força Aérea chinesa, diz que a sua principal conclusão dos combates até agora é que o Exército Popular de Libertação (EPL) não pode esquecer as suas defesas, salientando como o Irão encontrou formas de contornar os sistemas antimísseis dos EUA, como o Patriot ou o Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD).

"Precisamos de dedicar esforços significativos para identificar pontos fracos na nossa defesa, a fim de garantir que continuamos invencíveis em guerras futuras", avança Fu à CNN.

O Exército Popular de Libertação expandiu rapidamente a sua capacidade de poder de fogo ofensivo nos últimos anos, adicionando mísseis com veículos planadores hipersónicos capazes de escapar aos interceptores e às plataformas que os lançam.

De acordo com o think tank britânico RUSI, a Força Aérea do EPL está a adicionar caças furtivos de quinta geração a um ritmo acelerado e irá colocar em serviço cerca de mil jatos J-20 – o equivalente aproximado dos F-35 dos EUA – quando atuar em modo de ataque de precisão de longo alcance.

A China tem em desenvolvimento um bombardeiro furtivo de longo alcance, semelhante ao B-2 ou ao B-21 dos EUA.

Mas as suas defesas são outra questão.

Caças furtivos J-20 no céu durante as atividades do dia aberto da aviação de 2025 da Força Aérea do Exército Popular de Libertação e do Changchun Air Show, a 19 de setembro de 2025, em Changchun, província de Jilin, na China. VCG/AP

Caças F-35 da Força Aérea dos EUA sobrevoam o National Mall e a Casa Branca durante a cerimónia oficial de chegada do rei Carlos III e da rainha Camilla à Casa Branca, a 28 de abril de 2026, em Washington, D.C. Samuel Corum/Sipa USA/SIPPL/AP

Os analistas observam que o Irão conseguiu penetrar nas defesas aéreas dos EUA no Golfo Pérsico com tecnologia relativamente primitiva, incluindo drones Shahed de baixo custo e mísseis balísticos de custo ainda mais reduzido.

Entretanto, os EUA lançaram uma campanha aérea contra o Irão com armamento muito mais sofisticado, como os F-35 e os B-2, combinando-o com munições guiadas mais baratas e menos avançadas tecnologicamente, lançadas a partir de B-1, B-52 e F-15. Destruíram tudo, desde lançadores de mísseis a navios de guerra e pontes.

É uma combinação para a qual Pequim tem de se preparar, avisa Fu.

"Temos de aprofundar a nossa análise para proteger eficazmente os nossos locais-chave, aeródromos e portos contra ataques e incursões", declara.

Do outro lado do Estreito de Taiwan

Taiwan é frequentemente vista como um potencial ponto de inflamação no que diz respeito a um possível conflito entre os EUA e a China,

O Partido Comunista Chinês, no poder, prometeu "reunificar-se" com a democracia autónoma, apesar de nunca ter controlado Taiwan. O líder chinês Xi Jinping não descartou o uso da força militar para tal.

Em Taiwan, analistas reconhecem que a China montou um exército capaz de rivalizar tanto com os EUA em armamento de alta tecnologia e precisão quanto com o Irão em guerra de drones de baixo custo e alto volume.

"Rockets de longo alcance e enxames de drones irão certamente desempenhar um papel fundamental nas operações militares conjuntas da China contra Taiwan", afirma Chieh Chung, investigador associado do Instituto de Investigação de Defesa Nacional e Segurança de Taiwan, à CNN.

Mas será que esse papel fundamental seria suficiente para vencer uma guerra no Estreito de Taiwan?

A China é o maior fabricante mundial de drones e, segundo analistas, o número de sistemas de armas não tripulados que os seus fabricantes conseguem produzir é impressionante.

"Os fabricantes civis chineses têm capacidade para se reequiparem em menos de um ano para produzir mil milhões de drones armados anualmente", afirma um relatório de 2025 sobre o programa de drones da China na plataforma analítica War on the Rocks.

Alguns alertam que Taiwan não está preparada para enfrentar esses números.

Um relatório recente de um órgão de fiscalização governamental afirmou que as atuais contramedidas das forças armadas de Taiwan contra drones são “ineficazes” e representam um “grande risco de segurança” para infraestruturas críticas e bases militares.

Para ser justo, Taiwan não está de braços cruzados e está a tomar medidas para melhorar essas contramedidas.

Gene Su, diretor-geral da Thunder Tiger, principal fabricante de drones de Taiwan, apela a mais investimento na capacidade de Taiwan para produzir drones em massa. "Precisamos de produzir continuamente, dia e noite, para combater os nossos inimigos", diz.

Os EUA também estão a aprender, e há um reconhecimento de que, num conflito no Pacífico, podem vir a ser os defensores, e não os atacantes.

Os drones tornam a guerra muito mais dispendiosa para o lado ofensivo, afirmou o chefe do Comando Indo-Pacífico dos EUA, o almirante Samuel Paparo, numa audiência no Senado dos EUA em abril.

Se houvesse um conflito em torno de Taiwan, a ilha ou os EUA poderiam utilizar drones para atacar navios ou aeronaves chinesas que transportassem possivelmente centenas de milhares de soldados do Exército Popular de Libertação através do Estreito de Taiwan para um assalto e ocupação.

Cada navio ou avião, e as tropas que transporta, é muito mais caro do que os drones que os poderão destruir. Esse é um fator dissuasor que tem estado em evidência na guerra com o Irão, onde a Marinha dos EUA, cautelosa face à guerra assimétrica do Irão, raramente enviou navios através do Estreito de Ormuz para o Golfo Pérsico.

É quase certo que Pequim tenha tomado nota de que Paparo defendeu o preenchimento do Estreito de Taiwan com milhares de drones no ar, na água e sob o mar, visando as forças armadas chinesas, de modo que o EPL teria dificuldade em atravessar a via navegável para avançar sobre Taiwan.

O inimigo tem uma palavra a dizer

É isso que todas as forças armadas que tiram lições da guerra do Irão devem ter em conta: o inimigo também está a aprender. E pode aplicar essas lições de formas que não se esperam.

Mais de dois meses após o início da guerra com o Irão, muitos analistas continuam a coçar a cabeça por os líderes de guerra em Washington não terem previsto um bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz.

Outros questionam-se sobre como é que o governo iraniano continua a funcionar com a derrota militar que sofreu, mas vêem lições claras para Pequim.

"Vitórias táticas não equivalem a resultados políticos", diz Craig Singleton, investigador sénior da Fundação para a Defesa das Democracias (FDD), uma organização apartidária, à CNN.

"A pressão militar… não se traduziu claramente num acordo político duradouro." diz. "Para a China, isso reforça uma lição fundamental: o sucesso no campo de batalha não produz automaticamente o resultado final que se deseja."

Depois, há algo que as forças armadas chinesas simplesmente não têm: experiência de combate. O Exército Popular de Libertação não enfrenta fogo inimigo desde a guerra com o Vietname, em fevereiro de 1979. Desde então, as forças norte-americanas realizaram campanhas extensas no Iraque por duas vezes e no Afeganistão, bem como ações de combate mais rápidas em locais como o Kosovo e o Panamá, para citar alguns.

"É assim que se parece a verdadeira guerra", afirma o analista militar chinês Song Zongping sobre o conflito no Irão.

Se a China entrasse num conflito com os EUA na próxima década, Washington contaria com um grande número de militares que enfrentaram combate no atual conflito do Golfo Pérsico ou no planeamento da campanha. Perderam camaradas, perderam recursos, alcançaram vitórias esmagadoras e executaram uma guerra de precisão a um nível elevado.

E adaptaram-se – por exemplo, passando de ataques aéreos devastadores para um bloqueio dos portos iranianos, ou tomando medidas para reforçar os abrigos de aeronaves quando equipamentos essenciais, como um avião radar AWACS, foram perdidos.

Resta saber com que rapidez um Exército Popular de Libertação sob fogo inimigo se poderia adaptar a um campo de batalha em mudança semelhante, afirmam os analistas.

Drew Thompson, investigador sénior da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam, em Singapura, apresenta um exemplo histórico, da última vez que os EUA e a China entraram em combate, na Guerra da Coreia.

Visitantes param para ver um caça Mig-15 em exposição no Museu Militar da Revolução Popular Chinesa, em Pequim, China, a 23 de janeiro de 2021. Liu Huaiyu/FCHNA/FeatureChina/AP

A China tinha caças melhores, os MiG-15 de fabrico soviético. Mas os pilotos norte-americanos, apesar de pilotarem os F-86, que eram inferiores, tiveram melhor desempenho porque muitos traziam a experiência da Segunda Guerra Mundial para a guerra aérea.

A lição foi que "um piloto excelente num avião medíocre vencerá sempre um piloto medíocre num avião excelente", confidencia Thompson.

Outra lição a retirar do Irão é que as guerras a este nível, envolvendo uma grande potência e uma potência de nível inferior, nem sempre podem ser operações organizadas que terminam quando um presidente é capturado por forças especiais a meio da noite. (Veja-se a Venezuela.)

"A capacidade do Irão de tirar partido de um ponto de estrangulamento e introduzir risco nas cadeias de abastecimento globais mostra a rapidez com que um conflito localizado pode tornar-se internacional", afirma Singleton, do FDD.

"Para Pequim, isso é um aviso de que qualquer cenário em Taiwan implicaria imediatamente o comércio global, os fluxos de energia e atores terceiros de formas difíceis de imaginar."

Imagem de topo: fotografia fornecida pela Força Aérea dos EUA mostra a estação de lançamento do Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude (THAAD) do Exército dos EUA a preparar-se para ser carregada num C-17 Globemaster III do 4.º Esquadrão de Transporte Aéreo em Fort Bliss, Texas, a 23 de fevereiro de 2019. Sargento Cory D. Payne/AP