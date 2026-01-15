Cinco países juntaram-se para convencer os EUA a não atacarem o Irão. Entretanto há um porta-aviões a caminho da região

António Guimarães
Há 50 min
Protestos contra o regime do Irão em Israel (Ohad Zwigenberg/AP)

Donald Trump recebeu uma informação vital para manter tudo em suspenso, mas há quem veja o presidente norte-americano com o dedo pronto a disparar o gatilho

Corre a conversa nos bastidores da Casa Branca sobre o que devem fazer os Estados Unidos em relação ao Irão. Entre uma intervenção militar e a diplomacia, até mesmo a administração Trump se vai dividindo, já que o vice-presidente, JD Vance, parece ser a favor do diálogo, enquanto o presidente, Donald Trump, está mais inclinado para um ataque.

Em todo o caso, esse cenário parece agora mais longe, já que vários governos de países árabes tentaram sensibilizar Donald Trump, pedindo que não ataque o Irão por causa dos protestos que já mataram mais de duas mil pessoas, de acordo com várias organizações de direitos humanos.

De acordo com o Financial Times, que cita três fontes próximas de governos árabes, estas mesmas conversações conseguiram atingir o objetivo principal: desescalar as tensões e colocar Donald Trump a repensar o que fazer.

Foi isso que andaram a fazer Arábia Saudita, Turquia, Catar, Omã e Egito, numa junção de esforços que tenta apaziguar o crescimento das tensões, enquanto no Irão os protestos não param, com milhares de pessoas nas ruas todos os dias a pedirem o fim do regime dos aiatolas.

No poder, o aiatola Ali Khamenei e o governo vão defendendo que isto é o eco de uma pequena minoria que está ao serviço e a ser instrumentalizada por Donald Trump, o que está a provocar uma divisão na sociedade iraniana que é até visível no que vai passando para fora - nas redes sociais o que se vê são protestos, na televisão vê-se a destruição do espaço público.

“As coisas desescalaram por agora”, confirma uma fonte árabe ao Financial Times, referindo que “os Estados Unidos estão a dar tempo para conversas com o Irão e para ver onde as coisas vão a partir daí”.

Foi através dessa comunicação que responsáveis iranianos garantiram a Donald Trump que não haverá execuções de manifestantes, numa informação que o presidente dos Estados Unidos confirmou ter recebido, e que se seguiu à notícia de que Erfan Soltani, que seria o primeiro a morrer às mãos do Estado na sequência dos protestos, não tinha sido executado.

A informação vinda dos dois lados faz, assim, crescer a confiança de que um ataque militar é evitável, mas há ainda muito por onde escavar para chegar à segurança, até porque a Casa Branca avisou, já na tarde desta quinta-feira, para “consequências graves” caso a palavra do Irão não se mantenha.

Para o Irão, o fundamental é que Donald Trump não parta para os atos com a expressão que utilizou há dias, quando referiu que “a ajuda está a caminho”, numa declaração de esperança aos manifestantes, mas que pode agora cair no vazio.

E mesmo perante as negociações em curso, todas as movimentações apontam para um estado de prontidão dos Estados Unidos, que já deslocaram pessoal da sua maior base no Médio Oriente, no Catar, e até chamaram o porta-aviões USS Lincoln, que estava no Oceano Índico, para a região.

“Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar, e estão a parar. Estão a parar e não há planos para execuções ou execução”, referiu Donald Trump.

Caso o Irão dê a volta a esta promessa, os Estados Unidos estão prontos para avançar. Como diz um responsável da administração Trump ao Financial Times, o presidente dos Estados Unidos “está pronto para premir o gatilho e dizer que a desescalada é bluff”.

Temas: Guerra Irão Estados Unidos EUA Donald Trump

Médio Oriente

Cinco países juntaram-se para convencer os EUA a não atacarem o Irão. Entretanto há um porta-aviões a caminho da região

Há 50 min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | EUA voltam a avisar Irão: morte de manifestantes levará a "graves consequências"

Hoje às 16:21
08:03

"Não conseguíamos comunicar com ninguém": português que trabalha com Sá Pinto no Irão relata "angústia" dos últimos dias

Hoje às 14:41
02:23

Sá Pinto refugia-se na embaixada de Portugal no Irão: "Gostava de não presenciar uma guerra novamente"

Hoje às 14:14
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Hoje às 10:49

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

Cadáver encontrado em alojamento local em Albufeira. PJ investiga

Ontem às 16:27

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Sismo de 2,1 sentido em concelhos do Porto e Braga

Hoje às 06:04

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Hoje às 11:29

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Hoje às 10:37