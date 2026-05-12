A obscura rede de refinarias de petróleo chinesas que financiam o Irão

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REPORTAGEM || Entre as fumegantes chaminés de uma província costeira da China, uma indústria obscura lança uma tábua de salvação financeira ao Irão

A algumas centenas de quilómetros do local onde o líder chinês, Xi Jinping, estenderá esta semana o tapete vermelho a Donald Trump, um ecossistema obscuro tem vindo a funcionar há muito tempo, injetando milhares de milhões de dólares na economia do Irão — ajudando agora a manter Teerão à tona, desafiando os EUA.

Trata-se dos portos, oleodutos e refinarias de petróleo da província de Shandong e das suas zonas fronteiriças, onde a arquitetura imponente dos depósitos de armazenamento de petróleo e os perfis esguios das chaminés se erguem das planícies costeiras áridas.

Aqui, as chamadas "refinarias-chaleira" — pequenas empresas petrolíferas independentes que operam com a autorização de Pequim — transformam discretamente o crude iraniano, alvo de sanções dos EUA, em gasolina, gasóleo e produtos petroquímicos para a segunda maior economia do mundo.

Agora, à medida que Washington procura cortar as linhas de vida financeiras de Teerão e forçá-la a capitular para pôr fim a uma guerra que já dura há meses, estas atividades estão a ser retiradas das margens e colocadas na mesa de negociações entre Trump e Xi.

As tensões em torno deste comércio estão a agravar-se – num contexto em que Pequim procura estabilidade na sua relação com os EUA, mas também mantém laços económicos e diplomáticos estreitos com o Irão.<z

Infraestruturas energéticas em Cangzhou, Hebei, a norte da fronteira com Shandong. Justin Robertson/CNN

Na véspera da partida de Trump para a China, o Departamento do Tesouro dos EUA colocou na lista negra 12 pessoas e entidades pelo seu papel na facilitação da "venda e envio de petróleo iraniano" para a China.

No início deste mês, Pequim ordenou às empresas que ignorassem as sanções dos EUA às refinarias, logo após Washington ter adicionado mais uma instalação à sua lista. Do outro lado do oceano, no Mar Arábico, as forças navais dos EUA estão a perseguir os chamados "petroleiros-sombra" que transportam este crude do Irão – muitas vezes para ser posteriormente importado por operadores no leste da China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, acusou recentemente a China de ajudar a financiar as redes terroristas do Irão com compras de energia.

No início desta semana, ao longo de um trecho desolado de estrada ladeado por refinarias de petróleo, logo a norte da fronteira entre as províncias de Shandong e Hebei, a consciência desse foco de atenção parecia palpável.

Uma visita a uma refinaria sancionada pelos EUA

À volta das instalações geridas pelo Hebei Xinhai Chemical Group – uma refinaria sancionada pelos EUA há um ano -, a segurança era reforçada.

Guardas com máscaras estavam posicionados à entrada do complexo de processamento, que se estendia por vários quarteirões numa zona portuária industrial.

Vários veículos, incluindo um com o logótipo da empresa, começaram a seguir uma equipa da CNN que circulava numa estrada pública em frente às instalações, tentando impedir a equipa de filmar, mesmo pela janela. Outras instalações por onde a equipa passou na zona não pareciam ter níveis de segurança semelhantes.

Estrada junto às instalações da Hebei Xinhai na província de Hebei. Justin Robertson / CNN

Esta empresa produz gás, gasóleo e produtos químicos como betume, que é utilizado na construção de pavimentos asfálticos.

Em maio passado, Washington acusou a Hebei Xinhai de adquirir petróleo "associado às forças armadas iranianas". E afirmou também que a empresa tinha importado crude no valor de centenas de milhões de dólares transportado em petroleiros de uma frota paralela, incluindo aqueles sancionados por transportarem mercadorias iranianas. A Hebei Xinhai recusou um pedido de entrevista da CNN.

A empresa faz parte de uma lista negra dos EUA, que está em expansão.

Outras quatro refinarias de petróleo chinesas foram sancionadas desde o ano passado – a maioria delas a poucas horas de carro umas das outras neste centro energético costeiro.

Infraestruturas petrolíferas chinesas sancionadas pelos EUA devido a suspeitas de ligações ao petróleo iraniano: desde fevereiro de 2025, Washington tem vindo a incluir na lista negra um número crescente de refinarias de petróleo e operadores de terminais portuários chineses que, segundo afirma, estão ligados à importação de crude do Irão. Nota: esta lista exclui empresas de logística, navios e indivíduos que também foram sancionados em relação ao alegado comércio de petróleo entre a China e o Irão. Fontes: Departamento do Tesouro dos EUA, CNN Research Gráfico: Renée Rigdon, CNN

A indústria na província de Shandong surgiu há décadas para explorar os campos petrolíferos de Shengli no delta do Rio Amarelo, mas agora importa em grande escala do estrangeiro – processando cerca de um quinto do petróleo que a China consome.

E a origem dessas importações? Muitas vezes, petróleo bruto sancionado, dizem os analistas.

"São pequenas instalações que operam com margens reduzidas", afirma Erica Downs, investigadora sénior no Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia. “Os descontos que conseguiram obter ao longo dos anos sobre o petróleo venezuelano, russo e iraniano permitem-lhes sobreviver."

Uma exceção ao perfil das empresas sancionadas até agora é a Hengli Petrochemical, uma refinaria muito maior em Dalian – cidade portuária do outro lado do mar de Bohai, em frente a Shandong. A empresa foi atingida pelas sanções dos EUA no mês passado – um sinal de que Washington está disposta a ir atrás de grandes "players".

Esta captura de ecrã retirada de um vídeo publicado nas redes sociais a 24 de fevereiro de 2025 mostra uma refinaria de petróleo que foi sancionada pelos EUA em Dongying, Shandong, China. @Guangrao News/Douyin

Um parque industrial petroquímico operado pelo Grupo Hengli na Ilha Changxing, em Dalian, em 2024. Yang Qing/Xinhua/Getty Images

Um vídeo publicado nas redes sociais no ano passado mostra uma refinaria de petróleo que foi sancionada pelos EUA em Zibo, Shandong. @Huantai Media/Weibo

Documentos do Tesouro dos EUA referiram-se à Hengli como "um dos maiores clientes do Irão para petróleo bruto e outros produtos petrolíferos". A empresa, que desenvolveu uma instalação nos arredores de Dalian com o apoio do governo, negou estas alegações num comunicado público.

A China não reconhece a importação de crude iraniano nos seus dados aduaneiros, e a origem do petróleo importado já foi obscurecida a montante. Mas Pequim também rejeita as sanções dos EUA e ordenou às empresas que não cumpram as sanções de Washington às refinarias.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China destacou comentários do seu porta-voz na terça-feira, afirmando que o governo "se opõe firmemente a sanções unilaterais ilegais", em resposta a uma pergunta da CNN sobre as compras de petróleo iraniano.

A estrutura da indústria petrolífera chinesa permite que empresas independentes e pequenas refinarias assumam o risco – e até continuem as suas operações quase totalmente domésticas, apesar das sanções dos EUA. Entretanto, as gigantescas empresas energéticas nacionais da China, com a sua profunda penetração nos sistemas financeiros internacionais, podem geralmente manter-se em conformidade, segundo Downs, da Universidade de Columbia.

Na Hebei Xinhai, a origem do petróleo que a instalação estava a processar agora — um ano após ter sido colocada na lista negra — não era clara. Mas desde os portões de entrada, repletos de pessoal, até aos camiões-cisterna a circular na estrada próxima, era evidente que a atividade continuava a decorrer.

Uma imagem captada por drone mostra navios e contentores no porto de Qingdao, na província de Shandong. China Daily/Reuters

Um "abastecimento constante"

À medida que o histórico choque petrolífero global causado pela guerra dos EUA com o Irão se prolonga, as refinarias independentes parecem estar a tornar-se ainda mais centrais para a segurança energética da China – apesar do bloqueio militar dos EUA para impedir que os camiões-cisterna carregados de petróleo saiam do Irão.

O petróleo iraniano — na sua maioria processado através destas refinarias independentes — representava cerca de 13% das importações marítimas da China antes da guerra. No ano passado, isso custou provavelmente cerca de 32,5 mil milhões de dólares, com o Irão a receber talvez dois terços desse valor após a dedução de taxas, de acordo com Muyu Xu, analista sénior de petróleo bruto da Kpler.

Mas, no mês passado, à medida que o bloqueio do Irão ao Estreito de Ormuz interrompeu as exportações de outras nações, essa proporção subiu para 18%, afirma Xu.

"Da perspetiva de Pequim, eles querem realmente manter o abastecimento constante de combustível e garantir a sua segurança energética. Por isso, estão de olho nas refinarias de pequena escala – sabem que estas ainda conseguem obter a matéria-prima", declara.

Quatro portos ao longo da costa do Mar Amarelo na província de Shandong, bem como Dalian, receberam uma média de mais de 1,5 milhões de barris por dia em carregamentos de petróleo iraniano durante março e abril no total, de acordo com a empresa de análise Vortexa.

E embora os analistas afirmem que as importações diminuíram ligeiramente após os EUA terem imposto o seu bloqueio naval aos portos iranianos, avaliam que isso se deve mais aos preços do que à disponibilidade, uma vez que dezenas de milhões de barris permanecem em armazenamento flutuante em petroleiros bem a leste do Estreito de Ormuz.

Imagens de satélite do Radar de Abertura Sintética (SAR) mostram navios dentro do Limite Exterior Oriental do Porto (EOPL), ao largo da costa da Malásia, em 18 de abril de 2026. Sentinel 1/Agência Espacial Europeia

Uma interceção em alto mar

Muitos desses barris encontram-se numa área conhecida como o ancoradouro do Limite Exterior Oriental do Porto (EOPL), perto do Estreito de Singapura.

Há muito que este é um ponto-chave no comércio tortuoso e clandestino de crude iraniano, sujeito a sanções dos EUA, com destino à China.

O petróleo é normalmente transportado para locais como o EOPL a partir de portos iranianos por uma rede de embarcações conhecida como a "frota-sombra" – um conjunto de navios frequentemente obsoletos que utilizam técnicas evasivas para disfarçar as suas operações e a origem da sua carga.

Dezenas de embarcações permanecem no EOPL com os seus dispositivos de localização desligados, transferindo entre si petróleo sancionado pelos EUA para ocultar ainda mais a origem da sua carga.

Os navios que recebem o petróleo seguem depois para portos na China ou noutros locais, com o produto rotulado como uma exportação de um país terceiro, como a Malásia ou a Indonésia.

No mês passado, pelo menos sete navios carregaram crude iraniano neste local e rumaram para portos em Shandong, de acordo com dados fornecidos à CNN pela Kpler.

Mas as origens e transferências ocultas permitem a Pequim afirmar que não recebe petróleo iraniano.

As imagens de satélite ajudam a contar uma história mais completa.

Imagem de satélite mostra o que a CNN avalia ser uma transferência de navio para navio de crude iraniano entre o Herby (à esquerda) e o Hauncayo (à direita) a 3 de abril, perto dos Limites Externos do Porto Oriental (EOPL). Agência Espacial Europeiaegenda

Uma imagem de satélite mostra uma embarcação que a CNN identificou como o Hauncayo (à esquerda) perto do porto de Yantai, em Shandong, a 30 de abril. Planet Labs

A CNN identificou uma transferência no mês passado em que o navio de bandeira iraniana Herby atracou ao lado de outro petroleiro, o Hauncayo, dentro do EOPL – um posicionamento consistente com a transferência de combustível.

Os dados de propriedade do Herby fornecidos pelo rastreador de navios Marine Traffic associam-no à empresa estatal National Iranian Oil Company.

Semanas mais tarde, no final de abril, enquanto o Herby regressava para oeste em direção ao Irão, estabeleceu outra ligação – desta vez com o USS Rafael Peralta, um contratorpedeiro de mísseis guiados que faz cumprir o bloqueio dos EUA.

O USS Rafael Peralta intercepta um navio com bandeira iraniana que tentava navegar em direção a um porto iraniano a 24 de abril. A CNN identificou o navio como o Herby. Marinha dos EUA

Vídeos divulgados pela Marinha dos EUA mostram o navio de guerra americano a navegar perto da enorme embarcação que a CNN avaliou ser o Herby – com o Comando Central dos EUA a afirmar que interceptou o petroleiro quando este «tentava navegar em direção a um porto iraniano».

As imagens do encontro mostram o petroleiro a navegar com a proa elevada – um sinal de que provavelmente já tinha descarregado a sua carga, deixando a Marinha dos EUA a aproximar-se de um navio vazio.

A um oceano de distância, no leste da China, cerca de três dias depois, dados da Marine Traffic mostram o Hauncayo a pairar perto de um cais no porto de Yantai, na província de Shandong.

Depois, desaparece – saindo do radar do sistema de localização e reaparecendo três dias mais tarde na mesma posição, ao lado do cais.

Esse é um período compatível com a transferência de petróleo para um terminal portuário – e a conclusão da viagem marítima do suposto crude iraniano até à China.