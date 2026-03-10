A escolha sombria que enfrenta a administração Trump: colapso económico ou naval?

Há 53 min

O fecho do Estreito de Ormuz devido ao agravamento do conflito com o Irão está a provocar uma crise energética global e coloca a administração Trump perante um dilema: lançar uma arriscada operação naval para proteger petroleiros ou enfrentar uma escalada económica. Com os preços do petróleo acima dos 100 dólares e a produção a abrandar, a Casa Branca procura soluções militares e financeiras para estabilizar os mercados

A administração Trump está atualmente presa entre o espectro de uma recessão económica global e uma catástrofe naval.

À medida que o conflito com o Irão se intensifica, as artérias energéticas do mundo estão a contrair-se até um ponto de “não linearidade”, em que cada dia que o Estreito de Ormuz permanece fechado não duplica apenas a dor económica — multiplica-a exponencialmente.

Assim, a administração Trump está a trabalhar para resolver a crise do petróleo em várias frentes: está a tentar organizar uma operação militar complexa para reiniciar o fluxo de petroleiros através do estreito enquanto determina formas de aliviar os preços através de ações nos mercados. Também lançou uma campanha de relações públicas para garantir ao público que qualquer impacto nas bombas de combustível será provavelmente de curta duração.

No entanto, dentro do Pentágono e da Ala Oeste, os cálculos estão a tornar-se sombrios. O Brent crude, referência internacional do petróleo, ultrapassou os 100 dólares por barril. A falta de petróleo a circular no mercado global abrandou a produção até quase parar e está a aproximar-se rapidamente do ponto crítico em que os grandes produtores a suspendem completamente devido a limitações de armazenamento.

Kuwait, Iraque e os Emirados Árabes Unidos estão a desligar poços à medida que os tanques de armazenamento transbordam. Uma vez que estes poços são encerrados, não podem simplesmente ser reativados, criando um buraco iminente na oferta que provocaria um efeito em cascata na economia global.

Trabalhadores caminham entre oleodutos no campo petrolífero de Rumaila. Essam Al-Sudani/Reuters

“Este tipo de condições de mercado, se se mantiverem ou piorarem, vão forçar uma realidade em que será necessário reconsiderar a escala e o alcance desta operação”, disse à CNN um antigo alto responsável da administração. “Há uma necessidade urgente de uma solução a curto prazo, e a Casa Branca está consciente desse facto.”

A única solução imediata para esta crise em espiral, segundo executivos do setor petrolífero, analistas de mercado e diplomatas, é uma operação de escolta da Marinha dos EUA — algo que Trump prometeu na semana passada que estaria disponível em breve para proteger ativos de transporte marítimo.

“Isto é uma questão que está a ser estudada muito de perto pelos militares e discutida constantemente”, explicou à CNN um alto responsável da administração. “Foi feito muito progresso na elaboração de um plano que pode fazer exatamente o que o presidente sugeriu.”

As deliberações internas sobre o momento e as condições para uma operação naval dos EUA têm sido um foco central dentro da administração durante a última semana, segundo várias pessoas informadas sobre o planeamento que falaram com a CNN.

Dentro da administração, as intensas deliberações internas sobre a operação têm-se concentrado em analisar o risco de enviar meios navais dos EUA para uma zona de conflito ativa.

“Vale da Morte”

No entanto, uma fonte descreveu o estado atual do estreito como “Vale da Morte”.

Enquanto o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln está pronto, a realidade tática no mar é perigosa. O Irão dividiu efetivamente o estreito entre a sua Marinha tradicional e a mais agressiva Guarda Revolucionária.

Esta última tem capacidade para mobilizar um “corredor de obstáculos” de embarcações dispersas de colocação de minas, barcos suicidas carregados de explosivos e baterias de mísseis baseadas em terra.

“A pressão do petróleo vai atingir um ponto crítico antes de conseguirmos eliminar as capacidades que queremos neutralizar”, observou uma fonte. “Os prazos não coincidem.”

Porta-aviões da classe Nimitz USS Abraham Lincoln. U.S. Navy/Handout/Getty Images

Os navios dos EUA estão atualmente a evitar os pontos de estrangulamento mais perigosos no estreito enquanto continuam a apoiar operações norte-americanas no Irão. Assumir a missão de escolta exigiria colocar navios navais em perigo apenas com o objetivo de proteger petroleiros, sem qualquer vantagem estratégica evidente para a própria guerra.

O plano operacional de longa data envolve contratorpedeiros dos EUA a posicionarem-se para proteger os petroleiros de ameaças iranianas e navios de combate litoral (LCS) a prestar apoio. No entanto, informações de inteligência sugerem que o Irão está a jogar um jogo psicológico. É improvável que ataque navios a entrar no Golfo; em vez disso, espera-se que os ataque na saída, quando estiverem totalmente carregados.

A hierarquia de “valor de choque” é particularmente inquietante. Analistas acreditam que o Irão dará prioridade primeiro a navios de gás natural liquefeito — embarcações que poderiam “explodir como a bomba de Beirute” — seguidos por petroleiros, para maximizar o caos ambiental e económico.

Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, sublinhou a postura do país — e os riscos que a acompanham — numa publicação nas redes sociais na segunda-feira.

Tráfego no Estreito de Ormuz diminui

As chegadas diárias de navios através de uma das rotas marítimas de petróleo mais críticas do mundo caíram drasticamente depois de os Estados Unidos e Israel terem atacado o Irão a 28 de fevereiro.

Nota: Pode não incluir todo o tráfego, uma vez que navios na região estão a ligar e desligar os seus transponders de localização devido ao conflito. Os dados são atualizados semanalmente.

Fonte: International Monetary Fund PortWatch

Gráfico: Byron Manley e Henrik Pettersson, CNN

“É improvável que qualquer segurança seja alcançada no Estreito de Ormuz no meio das chamas da guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel na região”, publicou Larijani na rede X em resposta a uma publicação que destacava comentários do Presidente francês Emmanuel Macron sobre o planeamento de uma missão de escolta defensiva para restaurar a navegação no Estreito de Ormuz.

Um dos principais indicadores de que as operações de escolta naval passaram da fase de planeamento para um lançamento iminente será se, de repente, os Estados Unidos e os Estados do Conselho de Cooperação do Golfo começarem a atacar alvos em torno do estreito, disse à CNN uma pessoa com conhecimento do planeamento.

Os EUA provavelmente partilharam com parceiros do Golfo informações de inteligência sobre esta lista de alvos, que inclui bases navais iranianas próximas das suas bases. Ataques a esses alvos deverão marcar um precursor claro das operações de escolta.

À procura de outras opções

Com os militares dos EUA ainda a trabalhar nas considerações de planeamento e logística, com vista ao momento em que as posições defensivas iranianas estejam mais enfraquecidas, a administração procura desesperadamente alavancas secundárias para estabilizar o mercado.

Entretanto, responsáveis da administração Trump têm sublinhado uma visão de mais longo prazo de que a atual perturbação do mercado representa uma dor de curto prazo que irá diminuir e, nesse processo, criar uma realidade muito mais estável para o fornecimento global de energia.

“Temos um período temporário de preços elevados da energia, mas não será longo”, referiu no domingo o secretário da Energia, Chris Wright, numa aparição no programa “Face the Nation” da CBS. “No pior cenário, são semanas, não são meses. E isso conduz a um lugar muito melhor.”

A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e o secretário da Energia, Chris Wright, falaram com executivos do setor petrolífero sobre formas de travar os preços da energia, e agências federais receberam a tarefa de encontrar soluções de curto prazo para quaisquer aumentos de preços.

Os futuros do petróleo bruto subiram acentuadamente na segunda-feira. Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

Até agora, responsáveis da administração Trump disseram que a Casa Branca não está a considerar recorrer à Reserva Estratégica de Petróleo, o maior stock de emergência de petróleo bruto do mundo, e as economias avançadas do Grupo dos 7 discutiram na segunda-feira a possível libertação de reservas estratégicas de petróleo depois de os preços terem ultrapassado os 100 dólares por barril à medida que o impacto da guerra com o Irão continua a alargar-se. No entanto, decidiram ainda não libertar o petróleo.

A Corporação Financeira de Desenvolvimento apresentou um programa de resseguro de 20 mil milhões de dólares para encorajar armadores cautelosos a retomar o trânsito.

Num movimento pragmático — embora politicamente sensível — o secretário do Tesouro, Scott Bessent, sinalizou disponibilidade para “retirar sanções” a centenas de milhões de barris de petróleo russo atualmente retidos no mar para injetar liquidez imediata.

A administração também apontou para o aumento da produção na Venezuela, após a transição de poder em Caracas apoiada pelos Estados Unidos no início deste ano.

Para Trump, a crise não é apenas uma questão de geopolítica, mas de sobrevivência política interna. Com eleições intercalares a aproximarem-se em novembro, a subida dos preços da gasolina representa uma ameaça “politicamente prejudicial” que nenhuma retórica diplomática consegue esconder.

Embora a administração tenha descartado planos para negociar futuros de petróleo e esteja atualmente a manter a Reserva Estratégica de Petróleo intacta, o consenso entre gigantes da indústria como o Instituto Americano do Petróleo é único: a única saída é avançar.

“O verdadeiro foco tem de ser reabrir o estreito”, disse à CNN um executivo da indústria petrolífera. Até que a Marinha dos EUA possa garantir que os petroleiros não se transformarão em piras flutuantes, a economia global continua refém de uma faixa de água com 21 milhas (33 quilómetros) de largura.